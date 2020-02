Comment prendre sa retraite sans regrets

Il y a beaucoup de gens qui, une fois arrivés au moment fatidique de la retraite, regrettent de ne pas avoir enregistré plus. Cela se produit par exemple aux États-Unis, où, selon une étude de 2018 du Transamerica Center for Retirement Studies, 73% des retraités auraient aimé mettre de côté plus d’argent de manière cohérente, et la moitié pensent avoir attendu trop longtemps pour prendre sérieusement l’épargne-retraite.

Dans un article de NerdWallett, l’expert en finances personnelles Liz Weston a demandé aux consultants de la Financial Planning Association et de l’Alliance of Comprehensive Planners de partager avec les lecteurs ce que leurs clients ont dit être les regrets les plus fréquents de ceux qui sont allés à retraite, en espérant que cela aidera d’autres personnes sur le point de repos mérité.

Les regrets les plus fréquents des retraités

Parmi les principaux regrets des retraités, celui de ne pas avoir voyagé plus longtemps si l’on voit qu’avec l’âge, des problèmes de santé se font sentir. Il y a ceux qui regrettent de ne pas avoir pensé au travail à la façon de passer du temps une fois à la retraite, comme un emploi à temps partiel, un travail de consultant, du bénévolat ou même simplement passer plus de temps avec des amis et des parents.

Parmi les regrets les plus purement financiers, on retrouve celui concernant l’achat d’une maison considérée à la hâte. Comme le rapporte un consultant, certains clients ont regretté d’avoir acheté une maison pour passer leur retraite sans avoir passé suffisamment de temps dans cette communauté avant d’acheter et aimeraient désormais vivre ailleurs.

Par conséquent, le conseil selon l’expert pour les retraités est d’aller vivre en location dans les zones où ils sont intéressés à prendre leur retraite avant de faire un achat important. Un autre regret est qu’il ait peu parlé de ses attentes en matière de retraite.

En fait, il n’est pas rare que les conjoints aient des visions différentes de la retraite: il y a ceux qui ont pris leur retraite qui étaient enthousiastes à l’idée de garder leurs petits-enfants, tandis que l’autre voulait voyager et être plus libre. Des attentes différentes peuvent provoquer de graves ruptures dans les relations et peuvent être l’une des raisons pour lesquelles les taux de divorce des personnes de 55 ans et plus ont plus que doublé depuis 1990.

Le conseil d’expert consiste à parler en premier lieu de la façon dont les époux veulent passer leur temps, y compris de la tâches ménagères et même s’ils déjeunent ensemble tous les jours.