Comment prolonger la durée de vie de votre batterie pendant la quarantaine

La batterie conventionnelle de 12 volts est un élément de la voiture qui souffre généralement d’inactivité. Étant donné que pendant ces jours l’utilisation que nous ferons de nos voitures est beaucoup moins importante que d’habitude, nous devons tenir compte de quelques conseils pour éviter toute détérioration.

Très tôt dans le monde automobile, il n’était pas nécessaire d’avoir batterie. Les moteurs ont démarré par manivelle (ou coup de pied dans le cas des motos) et une fois que le système électrique a démarré, il était alimenté par le mouvement du moteur seul, activant un générateur. Aujourd’hui, une voiture de tourisme sans batterie est impensable.

Qu’il s’agisse d’une essence, d’un diesel, d’une hybride ou d’une électrique, la batterie conventionnelle 12V il est toujours là, et la grande majorité est en tête. Ils stockent “peu” de charge, supportent très mal les décharges profondes et sont très lourds … mais ils sont peu coûteux à remplacer par rapport aux décharges au lithium.

Bien que nous ayons un véhicule à consommation nulle, il y a un rythme de écoulement naturel batterie. De plus, il est nécessaire de compter le peu d’énergie que les standards de sommeil mangent, attendent une clé mains libres, ou maintiennent la connectivité Internet, l’alarme, etc. Une voiture arrêtée finira par avoir un problème de batterie.

La batterie a besoin de suffisamment d’énergie pour alimenter plusieurs systèmes et pour déplacer le moteur jusqu’à ce qu’il fonctionne seul

La situation idéale est de démarrer tous les jours, l’alternateur maintient toujours un bon niveau de charge et il n’y a pas de décharge profonde. Ainsi, une batterie peut facilement durer 10 ans (et c’est long). Le problème survient lorsque vous arrêtez d’utiliser la voiture pendant des jours ou si nous avons laissé quelque chose par erreur: la position intérieure ou les lumières de courtoisie sont un classique.

Quand un décharge profonde La batterie est endommagée de façon permanente, ce qui limite sa capacité utile. Pour le comprendre facilement, c’est comme penser à un verre qui, lorsqu’il est vide, conserve un “dépôt” et réduit sa capacité, même s’il peut être rempli plus tard. Avec moins de capacité, l’inactivité laisse la batterie “morte” plus tôt.

Pendant la quarantaine, un véhicule inutilisé est synonyme de problèmes futurs

Les limitations imposées à la libre circulation imposées par l’état d’alarme (voir décret royal 465/2020) sont très strictes et les hypothèses sous lesquelles les véhicules particuliers peuvent être utilisés sont très limitées s’ils ne sont pas utilisés pour aller au travail. Si votre voiture va être arrêtée pendant presque toute la quarantaine, lisez la suite, vous pouvez vous économiser une nouvelle batterie…

Déconnexion de la batterie filetée

Si la batterie est relativement neuve, pour une semaine d’activité rien ne se passe, mais à mesure que le second approche, il est peut-être déjà suffisamment déchargé pour ne pas pouvoir démarrer. Si vous en avez assez pour allumer certaines lumières et qu’une partie du tableau de bord est récupérable, mais si la voiture est déjà une “brique” il sera difficile de démarrer: la décharge sera déjà très profonde.

Pour éviter le rejet, le remède le moins cher est retirer les pinces de la batterie, d’abord le positif, puis le négatif, et laissez la voiture fermée. La batterie se décharge naturellement, c’est-à-dire très lentement. Pour éviter d’avoir à toucher les pincettes, ce qui nécessite des outils simples, un sectionneur le mécanicien peut nous réparer. A ne pas confondre avec un disjoncteur.

Ils sont installés en moins de 5 minutes, et pour connecter ou déconnecter la batterie il suffit de déplacer un fil ou une clé. Gardez à l’esprit que lorsque le fil est ouvert (déconnexion) l’alarme ne fonctionnera pas, ni le verrouillage central, ou quoi que ce soit. La voiture doit être déjà fermée mais avec le capot ouvert, puis ouvrez le fil et fermez le capot.

Les panneaux solaires d’entretien sont livrés avec une prise allume-cigare (pour les anciens modèles) ou avec des pincettes directement sur batterie. Il est important de considérer les longueurs des câbles, car les plaques sont laissées à l’intérieur de la voiture, pas à l’extérieur

Dans le cas de voitures qui dorment dans la rue ou qui vont recevoir un peu de soleil, une solution possible consiste à utiliser un Chargeur solaire 12 volts (donne en fait jusqu’à 18 volts) pour garder la batterie alimentée et compenser la consommation inactive et la décharge naturelle de la batterie. Ses performances dépendent beaucoup de l’ombre ou non, de l’inclinaison du panneau, si le jour est nuageux, de la période de l’année, etc.

Cette solution, combinée à la déconnexion mécanique, allonge considérablement la durée de vie de la batterie et peut être démarrée en douceur même après quelques mois. De toute évidence, les pinces alimentées par batterie du chargeur solaire doivent être de sorte que le sectionneur ne les isole pas, au cas où cela ne semble pas évident.

Le démarrage par poussée n’est pas recommandé dans les voitures modernes, et l’automatique n’est pas une option viable

Si vous avez une deuxième voiture ou nous pouvons demander la faveur de quelqu’un -pour éviter d’appeler la grue- vous pouvez mettre des étriers de voiture en voiture pour démarrer, comme nous l’avons déjà vu dans l’article sur la façon de recharger une batterie. Ceux qui ont un garage privé peuvent laisser un chargeur de maintenance branché sur le réseau ou charger la batterie à la maison et faire de même, sans crainte des amis des autres.

Pendant la quarantaine, nous ne pouvons pas recourir au «joker» de laisser la batterie dans un atelier pour la recharger, sauf en cas d’urgence

Enfin, l’achat d’un démarreur portable, qui sont chargés par USB ou par transformateur à la maison, et qui peuvent fournir une puissance excédentaire pour différents démarrages. Il faut regarder les caractéristiques électriques (en gros, qu’elles ont la force de démarrer le moteur, surtout si elle a une grosse cylindrée ou du diesel, ou les deux) et qu’elle a un niveau de protection minimum, à commencer par les fusibles.

Pour la plupart des conducteurs il suffira de déplacer la voiture une fois par semaine, pour autant que cela soit compatible avec les exceptions à l’emprisonnement prévues par l’arrêté royal, et évite ainsi des sanctions désagréables. Non prendre la voiture pour un tour ne fait pas exception, même si nous n’allons pas contacter un être humain à proximité. Le voyage doit également être justifié. Oui, allez faire le plein de carburant, mais ne jetez pas le billet!

Personnellement Je recommande d’installer à la fois l’interrupteur mécanique et le panneau solaire (sauf garage souterrain), de cette façon, l’utilisation sporadique de la voiture ne devient pas obligée d’acheter une nouvelle batterie toutes les quelques années, ce qui n’est pas bon marché. La déconnexion peut se faire pour moins de 10 euros, et des panneaux solaires décents ne viennent pas à 20 euros. Les plus chers permettent de recharger – pas seulement de garder – mais ils doivent être connectés pendant quelques heures, le résultat n’est pas immédiat.

L’assemblage est très simple, ne prend que quelques minutes sans avoir besoin de beaucoup de connaissances, et avec une paire de clés fixes, cela se fait en un instant. Juste une dernière précision, la clé NE JAMAIS toucher les deux pôles de la batterie (encore moins des deux mains), pas de pôle positif (+) et de carrosserie. Le reste n’est pas potentiellement dangereux.