Comment protéger les MPME contre le coronavirus

Cela signifie qu’en période de récession comme l’actuelle, les petites entreprises ont tendance à disparaître plus fréquemment.

Compte tenu de cette réalité, des mesures macroéconomiques sont d’abord nécessaires pour assurer la continuité de la chaîne de paiement. En ce qui concerne le flux de crédits, les petites entreprises doivent disposer de liquidités immédiates pour surmonter la pression des obligations salariales, tandis que les grandes entreprises préféreront les allégements fiscaux.

Dans le secteur des services aux entreprises, qui est essentiel dans les chaînes de valeur, le crédit doit être activé à moyen et long terme. Le secteur des services aux ménages devrait être revitalisé très rapidement à mesure que la demande se redresse, de sorte que le besoin de soutien devrait être relativement limité, avec allègement et report des paiements, et seulement dans certains cas avec des subventions directes.

En Amérique latine, les pays ont pris diverses mesures pour éviter une chute économique sans précédent. Dans le domaine financier, par exemple, certains ont renforcé ou élargi leurs systèmes de garantie pour faciliter le crédit aux entreprises; ils ont assoupli les réserves obligatoires des banques pour accroître la liquidité; Ils ont établi des règles temporaires pour permettre aux banques de restructurer les prêts ou de prolonger les conditions et les moratoires sur les paiements à tempérament, entre autres.

D’autres ont directement établi des lignes de crédit pour le fonds de roulement des MPME et ont créé des fonds pour soutenir les opérations du secteur financier auprès des entreprises.

