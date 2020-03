Comment protégeriez-vous votre argent contre l’avancée du Coronavirus?

L’économie mondiale a rarement connu une période pire que celle-ci. Les effets du Coronavirus sur les marchés ébranlent les fondements mêmes de notre société. Ce qui amène les investisseurs à se demander: où puis-je mettre mon capital pour le protéger lors de l’effondrement? Nous répondrons à cette question en parlant des actifs de réserve de valeur.

Qu’est-ce qu’un actif de réserve de valeur?

Tout d’abord, nous devons actualiser le concept d’actif de réserve de valeur avec lequel nous travaillons ici chez CryptoTrend.

Les considérant comme “des actifs financiers dont la valeur dans le temps est si stable, et leur relation avec les fluctuations du marché financier si faible, que nous pouvons transformer notre épargne en cet actif afin qu’ils conservent leur valeur dans le temps“

Ceci est réalisé grâce au fait qu’il n’y a pas de relation directe entre la performance du marché financier international et le prix de ces actifs. Cela signifie que lorsque les marchés s’effondrent au milieu d’une crise économique, la valeur de ces actifs de réserve de valeur reste ou même augmente.

Il existe divers actifs de réserve de valeur dans le monde, reconnus pour leur stabilité et leur confiance générées au fil des décennies. Le principal d’entre eux est, bien sûr, l’or. Et le métal précieux est le principal refuge pour ceux qui veulent protéger leur capital contre une crise économique, suivi de l’argent.

De plus, une réserve de valeur d’actif de nouvelle génération a vu le jour ces dernières années. Nous nous référons au Bitcoin, une crypto-monnaie qui a parfois été appelée «or numérique», en raison de l’absence apparente de relation entre son prix et les marchés mondiaux.

Cette fonctionnalité permettrait aux investisseurs de se réfugier sur le marché de la cryptographie dans des situations comme le Coronavirus.

Les effets du coronavirus

De nos jours, le besoin d’une réserve d’actifs de valeur avec laquelle se protéger contre la chute des marchés semble plus grand que jamais. Cela est dû aux ravages que le coronavirus provoque dans l’économie mondiale. Ce qui a même conduit à l’effondrement de la Bourse de New York trois fois en seulement quatre jours.

Cela est dû à l’interruption que cette maladie engendre dans le développement normal des activités économiques.

Eh bien, la seule mesure dont nous disposons pour arrêter le coronavirus est d’établir des quarantaines dans les zones à risque de contagion. Cela conduit à une interruption de la production, en empêchant les travailleurs d’aller à leur travail.

L’indice S&P 500 est un bon indicateur de l’effondrement des marchés. Avec l’aimable autorisation de Yahoo Finance.

Ainsi, une situation dramatique s’est créée qui a affecté pratiquement tous les marchés.

La chute du baril de pétrole due à la baisse de la demande de pétrole brut, a ajouté à la guerre des prix entre l’Arabie saoudite et la Russie. En plus des principales entreprises du monde perdant des millions de dollars par jour en bourse à cause du Coronavirus.

Où garder notre argent?

Cette situation pose un dilemme difficile pour les investisseurs du monde entier. Eh bien, il semble que les options pour abriter sa valeur se ferment, tandis que les marchés s’effondrent pratiquement quotidiennement. Il est donc nécessaire de disposer d’une réserve de valeur d’actif suffisamment solide pour résister au Coronavirus.

Malheureusement, il semble que cela soit également difficile à réaliser. Et le fait est que l’effet du Coronavirus sur l’économie mondiale a été si fort qu’il a non seulement affecté les marchés traditionnels, mais qu’il a également touché les réserves de valeur des actifs.

En fait, la plupart d’entre eux n’ont pas pu résister à la pression à la baisse et ont fini par s’effondrer avec le marché traditionnel également.

Le Bitcoin, bien qu’il soit considéré par de nombreux analystes de la communauté crypto comme une réserve d’actifs à valeur solide, s’est effondré aux côtés du marché financier.

Celui-ci, même après avoir subi un rallye haussier majeur au cours des deux premiers mois de l’année, cumule aujourd’hui encore une perte de 22,14% sur son prix. S’établissant à 6073 $ par Bitcoin après avoir oscillé autour de 10000 $ il y a quelques semaines.

L’effondrement de Bitcoin par le Coronavirus a mis en doute son statut de réserve de valeur active. Avec l’aimable autorisation de Coindesk.

Cependant, si l’or numérique ne réussit pas très bien dans sa lutte contre le coronavirus, l’or traditionnel ne s’en sort pas beaucoup mieux non plus.

Bien que la baisse de son prix ait été moins forte que celle du Bitcoin, oscillant autour de 4% au cours des dernières heures, la solidité que le métal précieux avait offert dans le passé, et son histoire en tant que réserve de valeur d’actif, le rendent identique. le meilleur exemple de la folie qui règne sur les marchés.

Même l’or n’a pas pu échapper à l’effondrement. Avec l’aimable autorisation de Yahoo Finance.

