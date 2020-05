Comment puis-je désinfecter ma maison pour éviter le coronavirus ? Ce guide vous aidera

Il a été récemment annoncé que Mexique est déjà entré dans le phase 3 de la pandémie pour Covid-19, ce qui signifie que nous sommes dans la période de plus grande propagation de la maladie, où systèmes de santé Ils pourraient s’effondrer si les gens ne prenaient pas les mesures d’hygiène et de soins appropriées.

Dans ces circonstances, pour les personnes qui ont encore besoin de sortir en raison de leurs activités économiques, le nettoyage de la maison devient essentiel. Cependant, vous ne savez peut-être pas comment désinfecter la maison.



C’est pourquoi Vivanuncios, le portail immobilier d’eBay, vous explique comment procéder tâches de nettoyage afin que votre maison soit un endroit sans infections, ce qui vous permet de protéger votre famille de cette pandémie.

De l’hygiène personnelle



La mesure la plus importante pour empêcher la propagation de Covid-19 c’est l’hygiène personnelle. Le succès des autres mesures de désinfection et de nettoyage des ménages en dépendra.

Les recommandations officielles de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) sont les suivantes:

Lavez-vous les mains fréquemment: pendant au moins 20 secondes, avec de l’eau savonneuse ou un désinfectant pour les mains à base d’alcool à 70%, couvrant toute la surface des mains et en les frottant.

Adopter des mesures d’hygiène respiratoire: Lorsque vous toussez ou éternuez, couvrez votre bouche et votre nez avec votre coude fléchi ou avec un mouchoir; ensuite, le mouchoir doit être jeté immédiatement et les mains doivent être lavées.

Maintenir une distance sociale: Gardez au moins 1 mètre de distance des autres personnes, en particulier celles qui toussent, éternuent et font de la fièvre.

Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche: les mains touchent de nombreuses surfaces qui peuvent être contaminées par le virus. Si vous touchez vos yeux, votre nez ou votre bouche avec des mains contaminées, vous pouvez transférer le virus de la surface à vous-même.

Savoir comment désinfecter la maison comprend la connaissance des ustensiles d’hygiène de base. Le CDC recommande d’utiliser des gants jetables pour les activités de nettoyage et de désinfection.

Surfaces



Les surfaces sont une partie essentielle du processus de routine pour nettoyer la maison. À l’heure actuelle, ces tâches devraient être renforcées et exécutées plus fréquemment.

Comme le Organisation mondiale de la SANTE: “Les études menées à ce jour suggèrent que le virus qui cause le COVID-19 se transmet principalement par contact avec des gouttelettes respiratoires, plutôt que par voie aérienne.” C’est-à-dire la salive et les sécrétions nasales.

Par conséquent, plutôt que de chercher à désinfecter l’environnement avec des produits aérosols, la recommandation est de nettoyer et de désinfecter les surfaces en contact fréquent, telles que les poignées de porte, les bureaux, les tables, les interrupteurs, les robinets, les éviers et les toilettes.

Cela doit être fait conformément à la CDC, nettoyer les surfaces avec savon et eau jusqu’à ce qu’il soit propre, puis utilisez un désinfectant de surface, laissez agir et nettoyez avec un chiffon propre, lavable ou jetable.

Pour connaître le temps d’action du produit désinfectant, vous devez consulter les instructions pour utiliser imprimé sur l’étiquette.

S’il n’y a pas de produits de ce type, le CDC recommande d’utiliser des solutions avec au moins 70 pour cent d’alcool ou une solution d’eau chlorée: 5 cuillères à soupe (1/3 tasse) d’eau de Javel pour 4 litres d’eau, ou 4 cuillères à café d’eau de Javel pour 1 litre d’eau .

De plus, il est recommandé aérer l’environnement et ne mélangez pas les solutions de nettoyage et désinfectants.

Appareils électroniques



En plus de nettoyer la maison, il est important de désinfecter les éléments les plus utilisés au quotidien. En raison des mesures prises à domicile et enseignement à domicile adoptés par les entreprises et les écoles, les membres du ménage ont des contacts fréquents appareils comme les claviers et souris d’ordinateur, téléphones portables et tablettes.

Pour les désinfecter, le CDC recommande de suivre les instructions du fabricant, le cas échéant. S’ils n’existent pas ou sont introuvables, il est recommandé d’utiliser un chiffon imbibé d’un produit désinfectant ou d’une des solutions précitées avec de l’alcool ou du chlore.

Il est important que appareils rencontrer éteint y déconnectéet nettoyez uniquement la surface, empêchant la solution de pénétrer par les ports ou les fentes, pour éviter les pannes électriques ultérieures.

Il est également recommandé de nettoyer et de désinfecter les surfaces d’autres articles électroniques tels que les moniteurs, les haut-parleurs, les armoires informatiques, les fours à micro-ondes, les réfrigérateurs, les consoles, les téléviseurs et autres.

Vêtements



La vêtements est partie fondamentale de la nettoyage du foyer, en tenant compte du fait que les sécrétions respiratoires peuvent y être imprégnées.

La mousse contenue dans les savons et les détergents décompose les graisses et la membrane de ce virus est constituée d’un type de graisse, faisant de l’eau savonneuse un agent qui la détruit.

Par conséquent, il suffit de très bien laver les vêtements, comme cela se fait habituellement, pour lutter contre ce milieu de propagation.

Le CDC propose ces recommandations pour lessive lit, serviettes, rideaux et tapis:

Portez des gants pour manipuler les articles.

Ne secouez pas les articles.

Nettoyez et désinfectez les paniers à linge sales en suivant les recommandations de nettoyage des surfaces.

Laver normalement selon les instructions du fabricant, en utilisant la température d’eau maximale autorisée.

Articles bien secs.

Ustensiles



Il en va de même pour les ustensiles comme les assiettes et les couverts. Bien qu’ils aient plus de chances de porter il virus pour entrer en contact direct avec le cracher, le lavage correct de ceux-ci, ajouté au nettoyage des surfaces où ils sont stockés, élimine la possibilité de contagion par ces moyens.

Il est pratiquement impossible de trouver un moyen de désinfecter l’environnement pour éliminer complètement le virus, mais sachant comment désinfecter la maison, vous empêcherez le virus de se propager à l’intérieur: prenez soin de vous et de la santé de votre famille!