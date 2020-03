Comment réduire la consommation d’essence ou de diesel, trucs et astuces

Vous ne pouvez pas réduire à zéro la consommation d’essence de votre voiture. Mais vous pouvez dépenser moins que ce que vous dépensez, et pour cela, vous n’avez qu’à prêter attention à une série de trucs, astuces et recommandations que nous vous disons.

Même si vous pensez que c’est une dépense fixe, si vous faites des tournées plus ou moins égales chaque mois, le consommation d’essence ou de diesel de votre voiture, en fait, c’est très variable. Et en appliquant une série d’astuces et de techniques simples, vous pouvez réduire la consommation considérablement et ainsi économiser de l’argent chaque mois. D’autant plus que vous pouvez appliquer ces conseils, bien sûr.

La consommation d’une voiture, qu’elle soit diesel ou essence, dépend non seulement des caractéristiques techniques de sa mécanique, mais aussi des entretien, de la mise à point et, bien sûr, l’utilisation que votre chauffeur vous donne. Par conséquent, comme nous l’avons déjà avancé, il est possible d’appliquer certaines mesures, toutes beaucoup plus simples que nous ne le pensons a priori, pour réduire la consommation d’essence. Ou réduisez la consommation de diesel, selon le carburant utilisé par votre voiture.

Que puis-je faire pour réduire la consommation de carburant de ma voiture?

Avant de commencer, vous souhaitez consulter la fiche technique de votre voiture. Localisez votre marque et modèle et vérifiez quelle est la figure de consommation moyenne de carburant déclaré par le constructeur pour votre véhicule, et n’oubliez pas que vous dépenserez en moyenne 1 L / 100 km plus qu’ils ne disent. Il en est ainsi, en raison de la différence entre les tests d’homologation et les particularités de la conduite réelle. Vous pouvez donc avoir une référence sur la quantité que vous devriez consommer.

La façon dont vous l’utiliserez déterminera la consommation de votre véhicule, dans les limites de ses possibilités.

Connaissant ces informations, nous pouvons déjà commencer à appliquer astuces, conseils et techniques qui nous aideront réduire la consommation d’essence dans notre voiture. Et au fur et à mesure que nous avançons, plus et mieux nous sommes en mesure d’appliquer, bien que toujours avec certaines limites, plus nous remarquerons l’amélioration de la consommation moyenne de carburant de notre véhicule, également dans les voitures à moteur diesel.

1. Contrôlez votre conduite

Peut-être vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les voitures consomment plus à 120 km / h, et il s’agit de aérodynamique. Gardez à l’esprit que plus la vitesse à laquelle vous circulez est élevée, en gardant le reste des variables uniformes, plus la consommation est élevée de carburant de votre véhicule par résistance aérodynamique.

Votre voiture doit faire un effort accru à un niveau mécanique pour pouvoir maintenir la vitesse, il est donc pratique que vous restiez à des vitesses modérées. Sur l’autoroute, la consommation est plus faible qu’en usage urbain. Mais si en plus, sur l’autoroute vous continuez 110 ou 120 km / h, vous remarquerez que la consommation d’essence ou de diesel est plus faible que si vous conduisez à des vitesses plus élevées.

2. Anticiper pour réduire la consommation d’essence

Ongle conduite sécuritaire C’est une conduite tournée vers l’avenir, avec une anticipation maximale du trafic routier et des circonstances de chaque instant. Mais anticipation Cela nous aide également à avoir une conduite plus efficace, réduisant considérablement la consommation de carburant. Parce que? Parce que éviter les accélérationset révolutionner excessivement le moteur rendra le moteur plus efficace.

Mais aussi, si nous adaptons notre conduite aux circonstances de la circulation, nous parviendrons également non seulement à réduire l’usure de composants tels que les plaquettes de frein, mais accélérer quand c’est inutile. Si nous utilisons le frein moteur le cas échéant, et ralentissons progressivement, ainsi que lors des accélérations à nouveau, nous remarquerons que nous sommes en mesure de réduire considérablement la consommation de carburant au fil du temps.

3. Faites attention aux pneus que vous achetez lorsque vous allez les changer

Il y a beaucoup de les forces liés au mouvement d’un véhicule. Si nous parlions de résistance aérodynamique auparavant, nous devrions également considérer résistance au roulement. Il y a des pneus composés doux qui nous donnent une excellente adhérence dans les virages plus rapides. Mais non, ce ne sont pas les plus efficaces que nous trouverons.

La climatisation signifie qu’en été, la consommation augmente sensiblement.

Si nous voulons réduire la consommation, alors pneus ils peuvent être un allié parfait. Mais pour cela, nous devons regarder pneus à faible résistance au roulement qui, comme vous vous en doutez, n’impliquera pas autant d’efforts pour les mécaniciens lors du déplacement du véhicule. Le étiqueté de pneus vous fournira les informations dont vous avez besoin à cet égard.

D’un autre côté, gardez à l’esprit que ces types de pneus ont également généralement une moins d’usure tout au long des kilomètres. Ainsi, non seulement vous économiserez en réduisant la consommation de carburant, mais ils vous donneront également quelques kilomètres de plus pour éloigner, dans le temps, le changement de pneus pour des nouveaux.

4. Utilisez vos pneus de voiture correctement

Poursuivre avec le pneus, il y a un facteur qui affecte directement son efficacité et c’est le pression de l’air. Des pneus trop crevés provoqueront non seulement une usure inégale sur leur surface, au cours des kilomètres, mais également une résistance au roulement excessive. Parce que? Parce qu’ils «écrasent» et offrent une plus grande surface de contact.

Cependant, les pneus gonflés au-dessus des recommandations du fabricant, en fonction du poids et de la charge de la voiture, entraîneront également une usure inégale. Gardez toujours le pression recommandée dans le carnet d’entretien, et de cette façon nous obtiendrons une plus grande durabilité, nous réduirons l’usure des composants associés et nous réaliserons également ce que nous proposons dans ces lignes, qui est de réduire la consommation de carburant.

5. Vous pouvez également améliorer l’aérodynamisme de votre voiture

Vous ne pouvez pas changer la forme de la carrosserie de votre voiture meilleure aérodynamique, réduire la résistance au passage de l’air et donc réduire la consommation. Non, mais vous pouvez faire circuler avec les fenêtres fermées, et bien sûr éliminer les éléments que vous n’avez pas besoin d’utiliser, tels que le galerie de toitou le porte-vélos pour le couvercle de coffre.

Lorsque vous n’utilisez pas ce type d’accessoires, ou que vous n’utilisez pas le porte-skis, etc., il est préférable de les retirer car cela empêchera la consommation de carburant d’augmenter inutilement. Ces changements, qui semblent faibles, peuvent faire des différences importantes dans la consommation de carburant de votre véhicule.

6. Contrôle la climatisation et la climatisation du véhicule

Le système de climatisation, ou climatisation de votre véhicule, est lié à la moteur de la voiture. Il ne s’agit pas d’avoir froid en hiver, ni de cuisiner à l’intérieur de la voiture en été. Mais, dans la mesure du possible, il est recommandé contrôle en utilisant ces éléments si nous voulons réduire la effort mécanique et ainsi réduire considérablement la consommation d’essence.

Nous pouvons le faire en faisant un préclimatisation, si nous prévoyons de sortir et l’option de laisser la voiture avec la climatisation pendant un certain temps avant de rouler, et à un niveau de ventilation douce. En fait, c’est quelque chose que de plus en plus de fabricants proposent dans leurs voitures avec une application pour les appareils mobiles. Mais on peut aussi le faire en conduisant, en ayant un peu plus de patience avec le système de climatisation et sans abuser de la forte ventilation de l’habitacle.

Ne portez pas trop de charge si vous ne voulez pas que votre moteur doive se fatiguer inutilement.

7. Débarrassez-vous du poids inutile en vérifiant le coffre de la voiture

Il y a ceux qui sont toujours contrôlés, et très contrôlés, ce qui est dans le coffre et ils ne laissent pas un seul objet inutile. D’autres, cependant, stockent les déchets dans le coffre qui, un par un, va ajouter du poids. Ceci est important, car plus le poids du véhicule est élevé, plus l’effort que les mécaniciens devront effectuer sera important et, par conséquent, plus la consommation d’essence ou de diesel qu’il fera pour le même itinéraire sera grande.

À la fois dans l’habitacle et, surtout, dans le coffre, il est pratique de faire nettoyage porter périodiquement et uniquement et exclusivement ce que nous devons vraiment porter. Et nous devons prêter une attention particulière aux objets lourds. Une veste d’urgence n’est peut-être pas un gros changement, mais une boîte à outils lourde, si nous pouvons la sauver, bien mieux.

8. Vérifiez l’état de la mécanique de votre voiture

Avec le temps, il est normal que la consommation d’une voiture augmente. Il y a des éléments clés qui influencent cela, et l’un d’eux est le filtre à air. Si le mélange de carburant manque d’air, davantage de carburant sera «brûlé», augmentant ainsi le coût de l’essence. Il vaut la peine de revoir cette composante d’une manière spécifique, mais il y a aussi d’autres parties qui peuvent avoir une influence significative.

Vous devez faire changements d’huile Quand ils correspondent et vérifiez l’état de santé général des mécaniciens de votre voiture pour éviter que la consommation ne dépasse ce qu’elle devrait. Même des freins excessivement usés entraîneront une économie de carburant accrue et un désalignement. Par conséquent, portez un bon entretien Un périodique est essentiel pour contrôler la consommation d’essence ou, le cas échéant, de diesel.

9. Planifiez vos voyages pour de courtes et de longues distances

Ce n’est pas seulement une question de comment tu bougesmais aussi de par où tu le fais. Sur les longs trajets, même s’il y a péage, il est souvent pratique d’opter pour les routes à péage car elles réduisent la distance et nous permettent de maintenir une vitesse plus stable, nous aidant également dans presque tous les cas à éviter les retenues.

Dans le même sens, lorsque nous allons effectuer des trajets de courte distance, nous devons également tenir compte du confitures fera monter en flèche la consommation. Si nous prétendons réduire la consommation d’essence, à certaines occasions, il sera commode de faire des itinéraires un peu plus longs, mais loin des centres urbains pour éviter ce type d’embouteillages spécifiques.