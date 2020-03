Comment réduire l’empreinte carbone du Royaume-Uni grâce à de meilleurs logements

Le gouvernement a utilisé son dernier budget pour nous rapprocher de nos objectifs carbone. Est-il temps de prendre des mesures drastiques dans l’industrie du logement?

En 2018, le secteur résidentiel britannique a produit environ 65,9 millions de tonnes de dioxyde de carbone, ce qui représente environ 18% des émissions totales de CO2 du Royaume-Uni pour l’année. Cela en fait l’une des industries les plus émettrices du Royaume-Uni, ce qui signifie que le gouvernement doit s’attaquer en priorité si nous voulons atteindre un objectif de gaz à effet de serre net zéro d’ici 2050.

Les données du certificat de performance énergétique (EPC) et les rapports des enquêtes nationales sur le logement montrent que près des deux tiers des foyers britanniques – plus de 12 millions – se situent sous le niveau C (toutes les propriétés étant classées de A à G). Cela les rend non seulement beaucoup plus coûteux à utiliser, mais signifie également qu’ils émettent de grandes quantités de dioxyde de carbone en excès dans l’atmosphère par rapport aux maisons de qualité supérieure. Et cela pourrait être un obstacle majeur à la proposition de pouvoirs verts du pays.

La Fédération nationale des constructeurs (ONF) demande maintenant au gouvernement de prendre des mesures. L’ONF souhaite permettre des mesures révolutionnaires de rénovation et de durabilité dans l’industrie du logement au pays. Il estime que le gouvernement doit «signaler son ambition de nous pousser plus près à atteindre nos objectifs climatiques».

Selon la fédération, le Royaume-Uni possède actuellement certains des logements les moins efficaces d’Europe. Il y a plus de cinq millions de maisons sans murs creux, près de cinq millions construites avant 1919 et environ 18 millions construites sans isolation.

Alors que les propriétés de nouvelle construction sont construites avec des normes d’efficacité énergétique et des cotes EPC considérablement améliorées, avec une augmentation importante du nombre de propriétés neutres en carbone en cours de construction, de nombreuses propriétés existantes sont loin derrière les normes.

Les maisons neuves permettent aux propriétaires d’économiser en moyenne 555 £ par an sur les factures d’énergie, a déclaré Richard Beresford, PDG de l’ONF, et utilisent les deux tiers moins d’énergie. “Il est clair que nous avons besoin d’un programme de rénovation révolutionnaire et durable”, a-t-il ajouté.

«Dans le prolongement de notre rapport sur la construction sobre en carbone et en tant que chaîne d’approvisionnement d’installation, nous nous ouvrons à l’ensemble de l’industrie pour nous rassembler et mettre en évidence toutes les solutions et les obstacles à une révolution de la modernisation.»

Que peuvent faire les propriétaires?

L’ONF a établi une liste de solutions pour rénover les maisons existantes afin de les rendre plus éconergétiques, ainsi que les coûts et les permis de construire requis.

Les options incluent l’ajout d’une isolation externe à un coût d’environ 8 000 £, ce qui ne nécessiterait pas de permis de construire. Les maisons pourraient également voir leurs toits plus écoénergétiques pour 5 000 £, ce qui ne nécessiterait pas d’autorisation si les nouvelles tuiles sont suffisamment similaires aux anciennes. Les options moins chères incluent également une protection contre l’humidité pour 200 £ et l’installation d’un thermostat programmable pour 150 £. L’isolation du toit coûterait environ 285 £ et le remplacement des ampoules par des ampoules éconergétiques est de 3 £ à la hausse.

La FBN a également examiné les moyens par lesquels le gouvernement pourrait permettre ces travaux d’une manière qui n’aurait pas besoin de financement public.

Rico Wojtulewicz, responsable du logement à la HBA, a déclaré: «Il y a beaucoup de choses que nous devrions examiner qui ne nécessiteraient pas de financement public, telles que des processus de planification simplifiés pour les projets de rénovation, des autorisations plus durables pour permettre aux propriétaires de maison d’économiser pour les mises à niveau et la réduction de la TVA sur la remise à neuf. Nous pourrions même permettre aux acheteurs de maison de réclamer le droit de timbre sur les œuvres modernisées. »

Le Royaume-Uni doit agir maintenant

Le gouvernement s’était déjà fixé des objectifs liés à la performance énergétique. Il espère que le plus grand nombre possible de propriétés atteindront la cote EPC minimale de grade C d’ici 2035, «là où c’est pratique, rentable et abordable».

Le marché locatif du pays constituant une grande partie du secteur du logement, il s’agit également d’un domaine prioritaire. L’année dernière, il a introduit des règles pour empêcher les propriétaires de louer des maisons qui n’atteignent pas une cote EPC minimale de E. Cela pourrait être augmenté à D à l’avenir.

Pendant ce temps, des normes de construction plus élevées signifient que la majorité des propriétés de nouvelle construction atteignent le classement EPC le plus élevé de A ou B.Cela signifie que ce sont les propriétés les plus économes en énergie et les plus rentables à vivre.

Le Dr Tim Forman, du Center for Sustainable Development de l’Université de Cambridge, fait écho au message de l’ONF au gouvernement.

«Nous devons y jeter tout ce que nous avons [energy efficiency]», A commenté le Dr Forman. “Il y a un besoin désespéré de faire quelque chose, pas dans 10 à 15 ans, mais maintenant.”