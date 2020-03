Comment rendre les réunions de travail à domicile productives? Commencez avec cet outil.

Restez connecté lorsque vous n’êtes pas au bureau.

Mars

23, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Ce n’est pas parce que la plupart du monde travaille à domicile que les affaires s’arrêtent. Vous devez toujours rencontrer les membres de l’équipe et discuter des initiatives en cours. En fait, des réunions efficaces et orientées vers l’action sont plus essentielles que jamais, avec moins d’occasions de se rencontrer en personne. En tant que tel, vous avez besoin d’un outil de réunion qui vous tiendra au courant des tâches et de l’action.

Entrez Pinstriped.

Pinstriped a été conçu pour éliminer la réunion inutile. Planifiez une réunion, préparez un ordre du jour et Pinstriped rationalisera l’ensemble du processus, augmentant les points de l’ordre du jour, enregistrant les actions et les décisions et vous permettant de partager du contenu et des éléments d’action avec des individus en un seul clic. C’est un moyen simple de s’assurer que tout le monde sait ce qu’il fait quand il quitte la réunion tout en continuant à couler efficacement. Vous pouvez organiser le contenu en points de discussion, fichiers, liens, décisions et éléments d’action et les modifier au fur et à mesure qu’ils changent au cours de la réunion. Ensuite, vous pouvez suivre les actions individuelles et les décisions en quelques clics.

Et vous n’avez pas besoin de nous croire sur parole. Pinstriped a été présenté dans The Next Web, Lifehacker et Product Hunt comme l’un des meilleurs outils de réunion sur le marché. Un abonnement à vie à un plan premium est actuellement disponible pour 29,99 $. Obtenez un rabais supplémentaire de 15% avec le code promotionnel “FLASHSAVE15” pour une durée limitée.

