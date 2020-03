Comment renforcer votre système immunitaire pendant l’épidémie de coronavirus

Des méthodes simples pour prendre soin de votre corps et de votre entreprise.

Alors que nous nous habituons tous à la vie à l’ère du nouveau coronavirus COVID-19, et que les scientifiques continuent de travailler sur les antiviraux et les vaccins, de nombreux experts suggèrent que le public adopte une approche holistique du maintien de la santé en général. Et comme les biohackers le savent mieux que la plupart, une réponse immunitaire positive peut être essentielle pour rester en bonne santé. Bien que les suggestions suivantes ne soient pas des moyens de vous empêcher de contracter le virus, ce sont des moyens faciles de vous maintenir en aussi bonne santé que possible.

Dormir

Comme indiqué dans une étude récente de la Sleep Foundation, “Sans un sommeil suffisant, votre corps produit moins de cytokines, un type de protéine qui cible l’infection et l’inflammation, créant ainsi une réponse immunitaire. Les cytokines sont à la fois produites et libérées pendant le sommeil, provoquant une double si vous lésinez sur la fermeture des yeux. La perte chronique de sommeil rend même le vaccin contre la grippe moins efficace en réduisant la capacité de votre corps à réagir. “

Par conséquent, l’étude conseille de faire deux siestes quotidiennes de 30 minutes ou moins pour aider à atténuer les effets de la privation de sommeil sur le système immunitaire. Mais si vous avez du mal à vous endormir, vous pouvez essayer les nombreux battements binauraux trouvés sur YouTube (les siestes de Jody Hatton sont un bon point de départ) pour vous aider à faire quelques clins d’œil lors de votre pause-café.

Régime

Se débarrasser du sucre biohacks votre système immunitaire en supprimant une source de nourriture pour les “mauvaises” bactéries dans votre intestin qui peuvent tuer vos bonnes bactéries. Les problèmes auto-immunes et les problèmes digestifs sont des signes révélateurs d’un déséquilibre intestinal. Idéalement, votre intestin devrait être composé à 85% de bonnes bactéries ou probiotiques.

Vous pouvez vérifier la dysbiose intestinale grâce à des tests du microbiome intestinal effectués par des entreprises comme Thryve Inside, ainsi que faire le point sur ce que vous mangez quotidiennement. Les aliments fermentés comme la choucroute, le kombucha et le kimchi peuvent tous aider à repeupler les bonnes bactéries dans votre intestin, vous laissant ainsi plus d’énergie et de vitalité.

Jeûne intermittent

On sait depuis des siècles que le jeûne est utilisé comme protocole de santé. Paracelsus, un grand guérisseur dans la tradition occidentale, a écrit il y a 500 ans que «le jeûne est le meilleur remède, le médecin intérieur». En 2014, le Dr Valter Longo de l’Université de Californie du Sud a découvert que le jeûne de trois jours (ne contenant que de l’eau) pourrait essentiellement réinitialiser le système immunitaire. Comme résumé sur Humann.com, ne pas manger pendant au moins 16-18 heures après votre dernier repas permet à votre corps de se concentrer sur les cellules immunitaires actuelles, de les recycler et de se débarrasser des cellules endommagées. Cela signifie que pendant le jeûne, votre corps est maigre et méchant avec ses globules blancs. “

Cette pratique, bien sûr, ne doit être effectuée que si vous êtes déjà en bonne santé. Mais à condition que ce soit le cas, qui ne voudrait pas plus de temps pour terminer des projets au travail et être en meilleure santé en même temps?

Méditation de pleine conscience pour réduire le stress

Le stress provoque une réponse inflammatoire dans le corps qui peut grandement affecter votre réponse de combat ou de fuite en libérant trop d’hormone de stress, le cortisol. Cela nous rend également plus vulnérables aux infections et aux maladies, à l’intérieur comme à l’extérieur du bureau. C’est pourquoi la méditation consciente est devenue un incontournable pour tout entrepreneur en biohacking. Il existe différentes formes de pratiques de pleine conscience, allant des poses lentes du yoga et du tai-chi aux innombrables techniques de respiration. Et une étude récente en psychiatrie translationnelle ajoute qu ‘”il semble y avoir quelque chose d’intrinsèque dans la méditation elle-même qui peut changer l’expression des gènes et même améliorer l’humeur au fil du temps”.

Voyages sécuritaires

De nombreuses compagnies aériennes surveillent désormais la santé des voyageurs avant et après les vols. Selon le CDC, ceux qui ne présentent aucun symptôme respiratoire n’ont pas besoin de porter un masque médical. Le CDC recommande également l’utilisation de masques pour les personnes qui présentent des symptômes du virus et pour ceux qui soignent des personnes qui présentent des symptômes tels que la toux et la fièvre.

Dans son livre, Cockpit Confidential, l’auteur Patrick Smith déclare que dans un avion, «Entre 94 et 99,9 pour cent des microbes en suspension dans l’air sont capturés, et il y a un changement total d’air toutes les deux ou trois minutes – beaucoup plus fréquemment que dans les bureaux, film théâtres ou salles de classe. ”

C’est d’autant plus pourquoi prendre vos vitamines pendant les périodes de stress est important, car bon nombre de nos minéraux et vitamines essentiels peuvent s’épuiser pendant le stress. Les vitamines C, B et D, ainsi que le zinc, soutiennent tous votre système immunitaire. La recherche montre que le zinc seul peut aider à garder l’inflammation à distance afin que votre réponse immunitaire soit mieux soutenue.

Bien que nous soyons dans une période d’incertitude, nous n’avons pas à attendre pour voir si nous sommes en assez bonne santé pour surmonter tout type de maladie ou de maladie. En mettant en œuvre certaines de ces étapes holistiques pour renforcer votre système immunitaire, ce sera inévitablement une situation gagnant-gagnant non seulement pour votre santé et votre bien-être, mais pour faire fonctionner votre entreprise comme une machine bien huilée. Conclusion: ne paniquez pas et demandez conseil aux professionnels de la santé spécialisés dans ce domaine.

Cet article reflète uniquement l’opinion de l’auteur et ne se veut pas une alternative aux recommandations officielles du gouvernement. Pour plus de mises à jour et d’informations sur le nouveau coronavirus, visitez le site Web du CDC.

