Comment réparer un disque dur externe qui ne fonctionne pas correctement sur Mac? La

J’ai un disque dur externe Seagate avec une capacité de stockage de 256 Go qui fonctionne bien depuis deux ans. Mais après une mise hors tension inattendue lorsque le disque dur Seagate a été connecté à l’ordinateur, cela n’a pas pu fonctionner correctement. Il semblait gris dans l’Utilitaire de disque. Il ne pouvait pas être monté par l’ordinateur Apple et ne pouvait pas être ouvert. Ensuite, j’ai cherché sur Internet. J’ai trouvé un article sur le problème de disque dur qui n’apparaît pas. Une interruption pendant le transfert de données, comme une mise hors tension soudaine ou un détachement, peut provoquer un disque dur défectueux.

Le disque dur est facile à remplacer, mais pas les fichiers que j’ai enregistrés sur le disque dur. Avant de pouvoir les télécharger sur ma DropBox, j’avais perdu leur accès.

Cependant, j’ai finalement récupéré tous mes fichiers perdus et fait fonctionner à nouveau mon disque dur externe Seagate. Voulez-vous savoir comment je l’ai fait? Vous trouverez toutes les réponses ici.

Faites les bases

Avant d’aller aux détails sur ce que j’ai fait pour enregistrer mes fichiers et mon disque dur. Je veux que vous sachiez que certains contrôles de base peuvent sauver le monde. Essayez les étapes suivantes une par une pour voir si l’ordinateur rechargera votre disque.

Vérifiez la bonne et ferme connexion entre le disque dur et l’ordinateur.Redémarrez l’ordinateur sans le disque dur attaché.Utilisez le bouton Mount dans Disk Utility pour monter le disque dur par vous-même.Exécutez First Aid in Disk Utility pour réparer le disque dur.

Si le disque dur externe ne peut pas être monté et ouvert normalement, vous aurez besoin de la récupération des données et du formatage du disque.

Récupérer des données

Si vous avez sauvegardé tous les fichiers importants et sensibles du disque dur portable, vous n’aurez probablement pas besoin de savoir comment récupérer les données d’un disque dur qui ne fonctionne pas. Heureusement pour vous, car à ce stade, vous devez investir dans un programme de récupération de données Mac comme je l’ai fait. J’ai acheté iBoysoft Data Recovery Pro Edition pour 99,95 $, au cas où j’aurais besoin de ses avantages supplémentaires. Par exemple, l’édition Pro peut récupérer des données à partir d’un Mac amorçable. De plus, il peut récupérer des données à partir d’APFS et de volumes APFS chiffrés. Vous pouvez acheter Home Edition qui est capable de récupérer un nombre illimité de données à partir du disque dur externe.

Le logiciel peut être téléchargé gratuitement ici.

Mes fichiers sont très importants et je ne pouvais pas prendre le risque qu’ils soient endommagés ou perdus, je fais donc confiance à un logiciel de récupération de données professionnel. Ils ont un service client et un support technique fiables. Si vous ne voulez pas dépenser cet argent, vous pouvez essayer Recuva mais cela ne fonctionne que sur un PC.

Formatez le disque dur

Si vous avez déjà lu quelques articles, vous avez probablement réalisé que le formatage est en fait la dernière méthode pour rendre le disque dur externe à nouveau fonctionnel. Vous n’avez pas à avoir peur du formatage tant que vous disposez de sauvegardes adéquates. Le formatage est facile à faire sur un PC ou un Mac.

L’opération de formatage de mon disque dur externe Seagate a été effectuée dans l’Utilitaire de disque. Je viens de sélectionner le lecteur et d’utiliser l’outil d’effacement. J’ai formaté le disque Seagate avec le système de fichiers ExFAT pour pouvoir l’utiliser à la fois sur un Mac et un PC.

Après cela, j’ai débranché et rebranché mon lecteur à l’ordinateur et cela a parfaitement fonctionné à nouveau.

Si vous êtes confronté à un disque dur externe défectueux, j’espère que mon expérience pourra vous aider.