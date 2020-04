comment réussir dans la construction à la location et l’achat à la location

Une fois que vous avez décidé de louer votre propriété, vous devez décider comment la gérer. Cela peut faire une énorme différence dans le succès de votre achat.

La gestion immobilière est un élément crucial de tout investissement locatif. Vos options sont soit de le gérer vous-même, soit de payer une entreprise pour le faire pour vous.

Selon une récente enquête de la National Landlords Association, l’autogestion par les propriétaires est en augmentation. Il a révélé qu’environ 43% des propriétaires privés géraient leurs propres locations au dernier trimestre de 2019. Il s’agissait d’une augmentation de 7% par rapport à 36% le trimestre précédent.

Cette augmentation pourrait être attribuable aux récents changements apportés aux frais de location. Depuis juin 2019, il est interdit aux agents de facturer aux locataires certains frais, tels que les vérifications de références, les inventaires et les frais d’administration. Avant l’entrée en vigueur de l’interdiction, beaucoup pensaient que certains agents répercuteraient ces coûts sur les propriétaires à la place, ce qui pourrait inciter davantage de propriétaires à décider de faire cavalier seul.

L’importance d’une bonne gestion immobilière

De la garantie d’un déménagement sans heurt à la réalisation de réparations rapides et au maintien d’une communication régulière avec les locataires, la gestion immobilière est extrêmement importante. Il constitue une partie importante de l’expérience du locataire de votre propriété, donc le succès dans ce domaine devrait vous donner une meilleure relation avec vos locataires. Cela pourrait les rendre plus susceptibles de rester plus longtemps, de suivre les paiements de loyer et de mieux s’occuper de l’endroit.

HomeViews a mené une étude sur l’impact de la gestion immobilière sur les locataires. Il a interrogé 5 000 locataires dans des logements à construire et à vendre.

Pour la majorité des locataires, le plus important est la réactivité aux problèmes et aux problèmes, selon l’enquête. Une bonne communication et un délai d’exécution rapide pour les réparations étaient également essentiels. Il a également constaté que les locataires des lotissements les mieux notés étaient satisfaits de l’état et de l’entretien des espaces communs et des jardins.

Les propriétés les moins bien notées dans l’étude présentaient un certain nombre de problèmes liés à des problèmes récurrents dans leurs bâtiments.

Bien que l’étude ne porte que sur la construction à louer, la même théorie s’applique aux maisons et appartements à louer, y compris les HMO. Les propriétaires devraient considérer les locataires comme leurs clients, et la gestion de la réputation est importante.

Les avantages de l’autogestion

Depuis que certains agents ont augmenté leurs frais de location pour les propriétaires, l’autogestion a été plus tentante pour certains. Selon un rapport de l’ALN, les frais de location et de gestion ont augmenté d’environ 59% au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre 2019.

Il existe également des preuves que les locataires de propriétés gérées par le propriétaire sont plus heureux. Ce ne sera cependant le cas que si le propriétaire prend ses responsabilités au sérieux.

Dan Wilson Craw, directeur intérimaire de Generation Rent, a déclaré: «L’enquête sur le logement en anglais a examiné les taux de satisfaction des locataires qui avaient payé des frais au début de la location et ceux qui ne l’avaient pas fait.

«Nous pouvons supposer que ceux qui n’ont pas payé de frais ne louent pas par l’intermédiaire d’un agent de location… et ils sont plus satisfaits de leur location d’environ huit points de pourcentage.

Pour ceux qui veulent le faire, il peut être gratifiant d’avoir une relation avec vos locataires. Certains locataires peuvent préférer pouvoir communiquer directement avec le propriétaire au sujet des problèmes. Cela peut également inciter les propriétaires à se sentir plus en contrôle et informés de ce qui se passe avec leur location.

John Stewart, directeur des politiques à la RLA, a déclaré: «L’autogestion d’une propriété peut être une expérience très positive, permettant aux propriétaires de nouer des relations avec leurs propres locataires et fournisseurs de services.»

«Il permet aux propriétaires de garder le contrôle total sur toutes les décisions importantes, du référencement au coût de la maintenance, tout en économisant de l’argent sur les frais d’agent.»

Opter pour un agent de location

Il est important de noter que tous les agents de location n’ont pas augmenté leurs frais après l’interdiction des frais de locataire. Beaucoup étaient bien préparés pour le changement et n’ont donc pas eu à répercuter les coûts sur les propriétaires.

Il y a aussi d’énormes avantages pour ceux qui nomment un agent de gestion. Bien que cela ait un coût, la plupart des propriétaires le considèrent comme une dépense commerciale nécessaire. Surtout pour ceux qui ont plusieurs propriétés ou qui louent dans différents endroits où ils vivent, un agent peut être inestimable.

Les sociétés de location et de gestion assumeront également l’entière responsabilité de la mise à jour de la réglementation. Le paysage du rachat est en constante évolution, de nouvelles règles et normes émergent régulièrement. Cela peut vous éviter de rencontrer des problèmes juridiques sur toute la ligne.

