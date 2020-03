Comment réutiliser le contenu marketing pour votre petite entreprise

Conseils essentiels pour tous les propriétaires de PME occupés.

Mars

20, 2020

5 min de lecture

En tant que propriétaire d’une petite ou moyenne entreprise (PME), il est difficile de trouver de nouveaux concepts marketing, mais la réorientation du contenu existant est une méthode infaillible pour générer du trafic continu vers votre site et un moyen simple d’amplifier votre message sans investir un beaucoup plus de temps ou d’efforts. Cette dernière partie est importante car, en tant que propriétaire d’une PME, vous êtes occupé à tout gérer pour votre entreprise, y compris le marketing.

La réaffectation de votre contenu augmente le retour sur investissement en prenant chaque création initiale et en la transformant en plusieurs éléments de contenu. Vous atteindrez plus de clients potentiels en publiant le contenu sur différents sites (par exemple, des publications d’invités) ou divers canaux de médias sociaux, et votre site SMB bénéficiera d’un coup de pouce SEO grâce aux nouveaux backlinks que vous créerez.

Comme il faut souvent plusieurs touches avant que quelqu’un achète, la réaffectation permet de renforcer votre message. De plus, cela augmente votre autorité et votre crédibilité, car vous positionnez votre marque SMB en tant qu’expert. Vous serez celui dont ils se souviendront quand viendra le temps de poser une question ou d’effectuer une transaction.

Voici plusieurs bonnes pratiques que les propriétaires de PME peuvent appliquer lors de la réaffectation de leur contenu marketing pour obtenir plus de trafic Web, démontrer leurs connaissances du secteur et, finalement, augmenter leurs ventes.

1. Syndiquez vos articles de blog

Les réseaux de syndication de contenu vous permettent de placer vos articles de blog devant des personnes qui lisent d’autres articles connexes. Des services payants tels que Outbrain et ARC présenteront vos articles en tant que «lecture recommandée» sur leurs réseaux de blogs, et des sites comme Business2Community et Medium syndiqueront vos articles gratuitement, ce qui est une bonne option pour les PME pour commencer.

2. Utilisez des extraits pour les publications sur les réseaux sociaux

Si vous utilisez les médias sociaux pour générer du trafic vers votre PME, vous aurez toujours besoin d’un pipeline de contenu. Réutilisez vos articles de blog en extrayant des extraits et en les publiant sur votre chaîne de médias sociaux. Tirez la ou les meilleures phrases d’un article, combinez-la avec une image appropriée et publiez-la sur les réseaux sociaux.

3. Modifiez le support de votre contenu

Le contenu marketing peut prendre plusieurs formes, alors pourquoi restreindre vos précieuses informations à une seule? Voici quelques idées rapides sur la façon de modifier le format de votre contenu marketing:

Transformez un article de blog en infographie.

Réutilisez une série d’articles de blog en un répondeur automatique de bienvenue ou un bulletin électronique.

Transformez une présentation en un aimant de plomb PDF téléchargeable.

Créez un podcast à partir d’un article de blog précieux en le lisant à haute voix, en l’enregistrant et en le publiant sur iTunes, Stitcher ou SoundCloud.

Transformez une vidéo ou un discours en diaporama et publiez-le sur SlideShare.

Convertissez un article pratique en vidéo screencast et publiez-le sur votre site et YouTube.

4. Mettre à jour les articles de blog

Pour qu’un article mis à jour soit considéré comme réutilisé, vous devez faire plus que simplement changer quelques mots. Vous devez le mettre à jour avec de nouvelles statistiques ou données, des sections entièrement nouvelles, de nouvelles images et plus encore. Envisagez de lier plusieurs messages ensemble dans le cadre d’une série. Mettez à jour chaque article avec de nouvelles informations et reliez-les les uns aux autres afin que les lecteurs cliquent de l’un à l’autre dans la série.

5. Rédigez une étude de cas basée sur un article

Utilisez le sujet d’un ancien article de blog et rédigez-en une étude de cas basée sur l’un de vos clients. Écrivez sur les problèmes rencontrés et comment ils les ont résolus avec vos produits ou services. Publiez l’article en tant qu’étude de cas sur votre site Web et associez-le à l’ancien article. Les clients et prospects adorent les études de cas, car ils sont capables de se rapporter aux histoires et d’imaginer résoudre eux-mêmes leurs problèmes avec vos produits.

6. Écrivez un article d’invité

Les publications d’invités sur des sites Web connexes sont idéales pour votre PME, car elles augmentent le trafic, démontrent votre expertise et vous établissent comme une autorité. Utilisez une ancienne publication comme source d’inspiration pour la publication invitée ou voyez si elles vous permettront de la republier telle quelle; certains le font.

7. Créez une transcription à partir d’une vidéo

Les vidéos sont de merveilleuses sources de réutilisation. La façon la plus simple de réutiliser un est de créer une transcription de la vidéo. Vous pouvez utiliser un service payant ou essayer la fonctionnalité de saisie vocale de Google Documents pour une option gratuite. Speechnotes est une autre option gratuite que vous pouvez essayer. Avec l’un ou l’autre outil, allumez votre microphone et commencez à lire pour créer la transcription. Ces services sont de simples outils de transcription qui impriment mot à mot ce que vous dites, vous devrez donc y revenir pour le nettoyer.

La réaffectation du contenu est un moyen rapide pour les PME de créer régulièrement de nouveaux contenus marketing, sans trop d’efforts. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux et commencez à la réaffecter dès aujourd’hui.

