Comment réutiliser le contenu rapidement (+ 10 exemples)

En ce qui concerne la création de contenu, vous manquez parfois d’idées ou vous êtes juste coincé à essayer de comprendre quoi faire ensuite.

Mais saviez-vous que certains de vos meilleurs travaux sont ceux qui ont déjà été publiés?

Si votre entreprise a mis en place une solide stratégie de marketing de contenu, vous pompez constamment de nouveaux contenus quotidiennement. Nous l’avons compris – nous y sommes allés!

Parfois, il peut être utile de revenir sur certains de vos anciens contenus et de trouver des moyens de les faire revivre et d’apporter une nouvelle valeur à votre public. C’est là que la réutilisation du contenu entre en jeu.

Qu’est-ce que la réorientation du contenu?

Pour le dire simplement, la réutilisation du contenu est une méthode pour transformer vos actifs de contenu existants en de nouveaux actifs de contenu en modifiant et en changeant le format.

La réutilisation du contenu est un excellent moyen d’étendre le kilométrage de votre contenu et de continuer à partager des ressources précieuses avec votre public de différentes manières. Il crée de nouvelles formes de travail pour votre marque à distribuer et à partager, des blogs et vidéos aux podcasts et publications sociales.

Avantages de la réorientation du contenu

La réutilisation du contenu vous permet de profiter du cycle de contenu, du développement d’un contenu plus simple dans des formes plus sophistiquées pour s’adresser aux acheteurs à différentes étapes du voyage.

En fin de compte, votre contenu doit répondre à des questions brûlantes et répondre à des objections à chaque étape du parcours de l’acheteur en trois étapes: sensibilisation, considération et décision. La réutilisation du contenu vous permet de le faire sans avoir à réinventer la roue à chaque fois.

Alors, quels sont les avantages de la réutilisation du contenu? Ce sont les plus gros.

1. Vous pouvez produire plus de contenu plus rapidement.

Le marketing de contenu repose sur un flux constant de nouvelles entrées. Votre équipe doit être agile pour rester en avance sur les besoins en constante évolution de votre public.

La cohérence est la clé – mais ce n’est pas facile. La réutilisation du contenu est l’un des meilleurs moyens d’accélérer le processus sans réduire la qualité.

Quelle que soit la réaffectation que vous faites, votre stratégie de contenu s’appuiera sur les articles de blog comme principaux éléments constitutifs. En faisant de la réutilisation une pierre angulaire de votre travail, cependant, vous maîtriserez d’autres flux de travail qui vous permettront de pomper du contenu complémentaire formidable.

2. Vous pouvez revitaliser l’ancien contenu d’une nouvelle manière.

Vous vous souvenez de cet article de blog que vous avez écrit il y a quatre ans ou de cette vidéo que vous avez créée il y a deux ans?

Quelle est la meilleure façon de lui insuffler une nouvelle vie que de prendre votre ancien contenu et de le réorganiser d’une manière complètement différente? Vous pouvez ramener vos archives poussiéreuses d’entre les morts comme vous le souhaitez (mais nous vous donnerons quelques exemples faciles en une seconde!).

3. Vous pouvez augmenter votre trafic de recherche organique.

Lorsque vous réutilisez des contenus plus anciens de différentes manières, vous donnez à votre entreprise plus de possibilités d’augmenter le trafic organique vers votre site. Il met plus de variété dans le monde, mais il ramène toujours à votre entreprise – et cela ne peut pas être une mauvaise chose.

4. Vous pouvez tirer davantage parti du contenu.

En fin de compte, votre contenu doit être informatif, utile et aligné avec les besoins de la recherche organique. Cela signifie une optimisation des moteurs de recherche de haut en bas basée sur de vrais mots clés de recherche. La réutilisation vous offre une base de contenu plus large qui peut attirer du trafic ciblé.

La réutilisation du contenu signifie également que vos pièces se trouvent sur une plus grande variété de plateformes en ligne. Par exemple, la plupart des entreprises utilisent YouTube pour l’hébergement vidéo. YouTube, à son tour, est le deuxième moteur de recherche au monde. Par conséquent, y avoir une présence fait une différence.

Au fur et à mesure que votre contenu réutilisé se développe, votre empreinte numérique se développera de manière naturelle et durable, vous permettant de cultiver de nouvelles sources de trafic organique. Livre pour livre, chaque élément de contenu que vous réunissez fera plus pour vous à long terme.

5. Vous pouvez obtenir plus de traction sur les réseaux sociaux.

Honnêtement, rien ne vous empêche de partager de «vieux» messages sur les réseaux sociaux.

La timidité à propos de la «double utilisation» et du partage de contenu à nouveau est l’un des blocages les plus courants dans le marketing des médias sociaux.

À notre avis, cependant, le partage de vos plus grands succès de temps en temps a du sens: vos abonnés ne cessent de croître, et tout le monde n’a pas vu votre travail.

Pourtant, la réutilisation du contenu signifie que vous avez encore plus de contenu «jamais vu» à promouvoir.

Nous savons tous que les signaux sociaux gagnent progressivement en valeur pour l’optimisation des moteurs de recherche. Lorsque vous créez de nouvelles versions de contenu existant, cela vous aidera naturellement à entrer dans le bon rythme avec vos mises à jour sur les réseaux sociaux. Cela signifie plus d’engagement, de clics et de poids social.

En fin de compte, tout cela se traduit par plus de ventes.

10 façons simples de réutiliser le contenu maintenant

En ce qui concerne la réutilisation du contenu, il existe de nombreuses approches que vous pouvez adopter – honnêtement, plus que ce que nous pouvons même dire! Il existe d’innombrables façons de modifier et de modifier votre contenu pour le rendre à nouveau «nouveau».

Mais, pour garder les choses simples et vous aider à vous mettre en mouvement avec votre propre stratégie de réorientation de contenu, voici huit des moyens les plus simples pour commencer à réorienter votre contenu aujourd’hui.

1. Transformez un groupe d’articles de blog en guide (ou vice-versa).

Il s’agit de l’un des moyens les plus courants de réutiliser le contenu publié sur votre site Web en un contenu plus publié.

Si vous avez beaucoup de messages liés sur un sujet principal, vous pouvez facilement combiner les principaux points de chaque article et le transformer en un guide ou une série longue pour votre public. De cette façon, ils ont toutes les informations dont ils ont besoin en un seul endroit compilé.

Vous pouvez également inverser cette réaffectation et prendre un guide que vous avez publié sur votre page et le diviser en morceaux plus petits et plus ciblés. Nous l’avons fait dans le passé, et cela nous a aidés à générer des tonnes de nouvelles idées de blog.

2. Transformez un «Comment faire» en didacticiel vidéo.

Le contenu pratique est un excellent moyen d’éduquer vos lecteurs avec des instructions ou des conseils étape par étape.

Mais une meilleure façon de leur montrer comment faire est de se filmer en le faisant! Installez un trépied et un appareil photo et transformez certains de vos articles pratiques en didacticiels vidéo ou en séries vidéo à publier sur votre site et sur YouTube.

S’il s’agit d’une vidéo pédagogique qui nécessite une vue d’un écran d’ordinateur, vous pouvez ouvrir QuickTime Player (sur un Mac), enregistrer vos étapes à l’écran (Fichier> Nouvel enregistrement d’écran) et la compléter par une voix-off rapide ou une superposition de texte. C’est aussi simple que ça!

3. Écrivez une étude de cas à partir d’une histoire de réussite.

Un de vos clients a-t-il accompli quelque chose de fantastique? Vous venez de recevoir un témoignage délirant?

Transformez ces succès en preuves écrites des meilleurs produits ou services de votre entreprise. Rédigez une étude de cas et publiez-la sur votre site Web pour que tout le monde puisse la voir. C’est une auto-promotion subtile qui peut donner des résultats incroyables.

4. Créez des infographies à partir de postes statistiques.

Il n’y a pas de meilleur moyen de montrer le succès ou la nécessité de quelque chose que d’y attacher des preuves statistiques.

Et, bien que vous puissiez organiser le contenu à l’aide d’un tas de statistiques, vous pouvez facilement transformer ces statistiques en une infographie bien conçue et créative à utiliser sur de nombreuses plateformes.

Le contenu visuel est 40 fois plus susceptible d’être partagé sur les réseaux sociaux que tout autre type de contenu, vous pouvez donc potentiellement accumuler ces partages si vous publiez vos infographies sur vos plateformes sociales!

5. Enregistrez une série de podcasts.

Donc, tout le monde n’aime pas lire. Certains préfèrent l’apprentissage visuel et d’autres préfèrent l’apprentissage audio.

Un excellent moyen de vous mettre en contact avec ces non-lecteurs consiste à tirer des informations précieuses du contenu et des guides de votre blog et à enregistrer une série de podcasts traitant du sujet de manière plus approfondie. Prenez un ou deux employés, asseyez-vous avec une tasse de café et commencez à discuter comme les leaders d’opinion que vous êtes censés être.

6. Envoyez un bulletin «Best Of» pour le mois.

Rassemblez certains de vos contenus les plus performants du mois et diffusez une newsletter à vos abonnés, clients et abonnés!

Vous pouvez fournir un récapitulatif rapide de chaque pièce pour fournir un peu de contexte et de valeur à vos lecteurs. De plus, cela peut les inciter à lire l’article complet!

7. Republiez un blog sur une autre plateforme (mais changez-le).

Si vous souhaitez étendre votre portée au-delà de votre site Web ou de vos réseaux sociaux, envisagez de publier des variantes de votre contenu le plus performant sur différentes plateformes telles que Medium.

Lorsque vous faites cela, cependant, vous devriez essayer de modifier votre copie au moins un peu, en gardant les idées principales mais sans dupliquer complètement le morceau. La méthode du copier-coller, même si elle peut être correcte à petites doses, pourrait potentiellement risquer de ruiner vos efforts de référencement avec un contenu en double.

8. Utilisez des extraits et des statistiques pour les publications sociales.

Retirez certains de vos textes favoris de votre contenu publié pour susciter de nouvelles conversations avec votre public sur les réseaux sociaux. Vous pouvez tweeter des faits amusants ou des statistiques solides. De plus, si vous transformez vos statistiques en images individuelles, elles obtiendront probablement plus de partages (tout comme vos infographies)!

9. Convertissez votre publication en diapositive.

La plate-forme de diapositives intégrée de LinkedIn, SlideShare, a de nouveau rendu les diapositives populaires.

Lorsque vous réduisez un poste dans un jeu de diapositives, vous supprimez les détails superflus et passez aux choses les plus excitantes. C’est essentiel pour bon nombre de vos autres options multimédias.

10. Réutilisez votre contenu de leadership éclairé.

Un bon blog peut prendre de trois à cinq heures à écrire, même si vous avez une bonne compréhension du sujet.

Avec chacune des étapes ci-dessus, vous créez un nouveau contenu qui a toute la résistance d’un blog et ne prend qu’un minuscule morceau de temps de travail. Du coup, la voix de votre marque est partout.

Voici le bonus: tout votre contenu de «leadership éclairé» peut également être réutilisé.

Bien sûr, les articles de blog seront toujours le pilier d’une stratégie de marketing de contenu, précisément parce qu’ils peuvent être rédigés assez rapidement pour suivre les derniers développements de l’industrie.

Mais, vos interviews, livres blancs et même des démonstrations de produits peuvent tous passer par le même processus. Cela signifie que vous pouvez étendre votre offre en entonnoir, ce qui donne à votre entreprise plus d’opportunités d’avoir un impact sur les acheteurs qui approchent de leur point de décision.

La réutilisation du contenu peut ne pas sembler faire une grande différence au premier abord. Comme tant de choses, les résultats du marketing entrant augmentent au fur et à mesure. Au cours d’une année, vous pourriez vous retrouver avec 3 fois plus de contenu que vous n’en auriez autrement – tout en investissant un tiers des heures de production.

Cela allonge votre temps – et votre budget – plus loin.

Et c’est la magie de la réutilisation.

