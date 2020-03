Comment sauver votre entreprise de conseil en vous déplaçant en ligne

Tirez parti de la technologie et des processus pour maintenir votre activité de conseil en ligne.

Avec un nombre croissant de personnes travaillant à domicile ou pratiquant d’autres formes de distanciation sociale, il peut être difficile de maintenir une entreprise de conseil. Tous les plans et les projections que vous avez établis peuvent facilement changer au jour le jour, ce qui vous préoccupe de la façon dont vous pourrez soutenir votre entreprise.

Bien que cette situation soit globalement difficile, la solution pour de nombreux consultants est claire: offrir des services à distance.

Je travaille en tant que consultant en entreprise depuis cinq ans, 95% de mon entreprise se fait à distance. Initialement, cela a été fait par nécessité, c’était trop difficile de consulter sur place à Manhattan et de rentrer à Brooklyn pour que je puisse récupérer mes enfants à la garderie. Au fil du temps, j’ai découvert qu’il était beaucoup plus efficace et m’a permis de développer mon entreprise en travaillant avec des clients dans d’autres régions. Je pourrais également empiler plus de réunions dos à dos – pas de navettage entre les rendez-vous – me permettant de générer plus de revenus dans un court laps de temps. Cette même compétence (savoir comment partager efficacement les connaissances à distance) s’est avérée utile lorsque j’ai commencé à parler lors de conférences en ligne, certaines d’entre elles telles que la Journée mondiale du marketing de SEM Rush et le Sommet Reach de Teachable ont attiré plus de 50000 participants.

Mon inconvénient initial, la nécessité de travailler à distance, est finalement devenu une compétence extrêmement précieuse. Au cours de mon prochain webinaire, comment et pourquoi changer votre activité de conseil ou d’expression en ligne. Je vais vous apprendre à faire de même. Il est gratuit et a lieu le 1er avril à 15 h 00 HNE. En supposant que vous ne puissiez pas attendre jusque-là pour commencer la transition de votre entreprise, j’ai fourni quelques conseils immédiats ci-dessous. Je devrais noter qu’il y a plusieurs articles «comment travailler à distance» qui circulent de nos jours. Consultez-les, je suis sûr que vous obtiendrez des informations précieuses. Mon objectif avec cet article est de me concentrer uniquement sur les besoins immédiats des consultants.

Obtenir l’adhésion des clients pour le conseil à distance

Le premier obstacle que vous devrez surmonter est de mettre vos clients à l’aise avec la valeur que vous pouvez offrir à distance. Dans certains cas, votre impact peut être diminué, reconnaissez-le. Cependant, la valeur que vous êtes toujours en mesure d’offrir est probablement meilleure que rien du tout. Assurez-vous de souligner l’avantage de faire quelque chose plutôt que d’attendre des semaines, voire des mois, pour que les réunions en personne aient lieu. Ce n’est peut-être pas la situation idéale pour de nombreux clients, mais ce n’est pas quelque chose que nous pouvons éviter non plus. Ou, comme dirait mon père, “C’est ce que c’est, maintenant qu’est-ce que tu vas faire à ce sujet.” Ne dites pas cela, mais vous comprenez mon point. Vous pouvez également atténuer ces préoccupations en vous préparant avec un plan indiquant comment vous allez progresser.

«Je sais que c’est une situation difficile, mais j’ai une solution qui vous aidera. Nous allons organiser toutes les réunions via une plateforme de vidéoconférence, que j’enregistrerai au cas où certains membres de votre équipe ne seraient pas disponibles pour y assister. J’ai également créé une chaîne Slack pour que vous et votre équipe puissiez plus facilement poser des questions ponctuelles pendant que vous jonglez avec des responsabilités supplémentaires. Mes heures de travail resteront les mêmes, mais je comprends que vous devrez peut-être poser des questions en fonction de votre disponibilité. Je ferai de mon mieux pour accommoder. ”

Tirez parti des bonnes applications et du bon équipement

Préparez-vous au succès en tirant parti des bonnes applications et du bon équipement dès le départ. Voici quelques-uns de mes favoris, vous pouvez voir une liste complète en consultant la boîte à outils du consultant sur mon site Web.

Zoom

Cet outil est conçu pour héberger des webinaires, enseigner des cours en ligne, organiser des formations en ligne et des vidéoconférences. La majorité de mes consultations ayant lieu à distance, je l’utilise presque quotidiennement. J’en profite également pour toutes mes opportunités de parler en personne qui sont passées à en ligne. Bien que Google Hangouts offre certaines des mêmes fonctionnalités, Zoom vous permet d’enregistrer des réunions. Ceci est extrêmement utile car il réduit la quantité de notes que vos clients doivent prendre. Cela les aidera à mieux se concentrer sur vous et sur la valeur que vous offrez. Au-delà de cela, tout le monde ne pourra pas assister aux réunions en direct pour une raison ou une autre. L’enregistrement des réunions rend le contenu accessible à tous et simplifie le processus de planification.

Conseil de pro: Téléchargez l’application plutôt que d’utiliser la version du navigateur. Vous serez moins susceptible de subir un décalage, surtout si vous utilisez une connexion plus lente.

Yondo

Yondo permet à quiconque de vendre des consultations et des vidéos en ligne en direct sur son propre site Web. Comme mentionné précédemment, il s’agit de l’outil utilisé pour la plateforme Ask Entrepreneur d’Entrepreneur. L’une de mes fonctionnalités préférées est la possibilité de définir votre disponibilité pour les sessions de consultation, qui se synchronise avec votre calendrier Google. Pas besoin de faire des allers-retours en coordination, le client sélectionne simplement une heure puis paie immédiatement lors de la réservation. Pas besoin de facturer!

Conseil de pro: La prochaine fois que quelqu’un vous demandera de “choisir votre cerveau”, envoyez-lui un lien vers votre compte Yondo afin qu’il puisse vous payer pour vos connaissances!

Encore une fois, je recommande d’enregistrer ces sessions. Vous devriez également envisager d’ajouter un lien vers votre compte Yondo dans la navigation principale de votre site Web. Au fil du temps, vous découvrirez des personnes qui réservent avec vous des sessions payantes avec lesquelles vous n’avez jamais interagi directement. Peut-être qu’ils ont lu un blog perspicace que vous avez écrit ou vous ont entendu parler sur un podcast. Afin de tirer le meilleur parti du temps de chacun, je suggère également de fournir un questionnaire préalable à l’appel. Vous pouvez l’utiliser pour collecter des informations de base et éviter de dire des choses comme “Alors, quel est votre site Web? Est-ce .com ou .co? “

Comme vous pouvez le voir, il y a un certain chevauchement entre Zoom et Yondo. J’utilise Zoom pour des missions de conseil à long terme car ces clients paient généralement sur une base mensuelle. Je profite de Yondo pour des consultations horaires. Encore une fois, il n’est pas nécessaire de facturer et votre calendrier est toujours à jour. J’inclus également un lien vers Yondo dans ma signature pour faciliter la réservation immédiate d’une consultation payante avec moi.

Honeybook

HoneyBook est un logiciel intégré de gestion de projet, de proposition, de facturation et de facturation conçu pour vous aider à automatiser divers processus opérationnels. Comme vous pouvez jongler avec d’autres responsabilités tout en travaillant à distance, c’est un excellent moyen de récupérer du temps. La possibilité d’envoyer rapidement des propositions et des factures est l’une de mes fonctionnalités préférées. Une fois que vous avez ces configurations, il faut environ 5 minutes pour les envoyer. Vos clients peuvent signer des contrats en ligne, ce qui est avantageux car nombre d’entre eux n’ont peut-être pas accès à un scanner ou à une imprimante.

HoneyBook dispose également d’une excellente application mobile, vous permettant de garder une trace de toutes vos factures et paiements à venir sans passer par votre ordinateur portable.

Conseil de pro: En période d’incertitude, il est avantageux de facturer les clients sur une base forfaitaire ou sur la base d’un projet plutôt que toutes les heures. Cela vous permettra de prévoir les revenus beaucoup plus facilement, ce qui réduira le stress.

Équipement audio / visuel

Vous travaillez peut-être dans un environnement plus bruyant que d’habitude, investir dans une paire d’écouteurs antibruit peut être plutôt embrayage. Vous pourrez mieux entendre pendant les réunions et verrouiller davantage pendant le travail. Je porte Bose depuis des années et je dépend tellement d’eux que j’ai une paire à la maison et une au bureau. Cela dit, vous pourrez peut-être vous en sortir avec les écouteurs fournis avec votre téléphone. Dans tous les cas, n’utilisez pas le micro de votre ordinateur! Cela ne fonctionne pas, même si vous y lisez maladroitement.

En ce qui concerne un appareil photo, celui de votre ordinateur devrait convenir, mais vous pouvez bien sûr également obtenir une webcam. Cela dit, ce n’est pas le moment d’acheter des trucs juste pour acheter des trucs. Voyez comment les choses se passent avec votre caméra intégrée avant d’investir dans une caméra externe. En fonction de votre environnement de travail – et des clients avec lesquels vous travaillez -, vous souhaiterez peut-être également obtenir une toile de fond afin d’avoir un arrière-plan plus professionnel. Vous pouvez acheter quelque chose pour moins de 100 $ sur Amazon, mais cela tombe également dans la catégorie de ne pas acheter de choses juste pour l’acheter. Mon nouveau «bureau» est la chambre de ma fille depuis quatre ans, donc les clients ne devraient pas être choqués de voir des jouets PJ Masks en arrière-plan. J’espère et j’espère que tout le monde reconnaît que nous faisons tous de notre mieux ces jours-ci.

Quel que soit votre arrière-plan, un mauvais éclairage peut vous priver de l’expérience que vous offrez, une lampe selfie de 20 $ peut vous aider à éviter ce problème. Beaucoup d’entre eux sont également livrés avec un support de téléphone portable, ce qui facilite la création de contenu vidéo pour les réseaux sociaux.

Conseil de pro: Il est maintenant temps pour vous de commencer à créer et / ou à publier un contenu précieux. Si vous êtes coincé, pensez à 10 questions posées par votre public, puis répondez-y avec du contenu.

Connexion Internet

Si possible, utilisez un câble Ethernet. Rien ne ruine une réunion en ligne plus rapidement qu’une personne perdant la connexion ou – pire encore – se figeant avec un regard idiot sur le visage. Cela rallonge la réunion et interrompt le flux. Au-delà de cela, si quelqu’un vous paie à l’heure, vous perdez littéralement son temps et son argent. Vous pouvez également obtenir un amplificateur de signal ou investir dans une solution comme Nest Wifi de Google. Selon leur site Web, «Nest Wifi couvre votre maison dans une connexion Wi-Fi rapide et fiable et garde la mémoire tampon à distance dans chaque pièce.»

Une connexion Internet stable est essentielle, investissez de l’argent pour résoudre ce problème si nécessaire et disponible.

Intelligence émotionnelle et compétences générales

Le travail à distance peut être nouveau pour les clients avec lesquels vous interagissez. Reconnaissez cela dès le départ et fournissez des conseils pour les rendre – et vous-même – plus à l’aise. En règle générale, je préfère que tout le monde ait sa caméra allumée. Cela permet une expérience plus personnelle et vous pouvez en tirer beaucoup de gestes non verbaux. Si quelqu’un a son appareil photo éteint, je fais généralement une blague en disant: «Je vais supposer que vous ne me pêchez pas, mais ce serait bien si vous pouviez allumer votre appareil photo». N’hésitez pas à voler celui-là. Cela amène généralement la plupart des gens à allumer leurs caméras (ou du moins à rire), mais vous voulez également respecter les limites. La personne à qui vous parlez peut prendre soin d’un enfant ou ne pas vouloir être devant la caméra pour diverses autres raisons. Bien que parler à un écran vide puisse être un peu fastidieux, vous pouvez maintenir un niveau élevé d’énergie et simplement en vous levant.

Vous devez également vous attendre à un hoquet technologique, votre réponse sera cruciale quant à la façon dont votre public réagit. Il y a des années, Adi Hanash m’a appris à diriger des cours en ligne grâce à mon rôle à l’Assemblée générale, une école qui enseigne les compétences professionnelles de demain. Il partage un conseil “Souriez à travers les problèmes. En tant qu’hôte en ligne, les gens se tourneront vers vous pour vous assurer que les choses sont parfaitement normales. Donc, si des problèmes surviennent, le sourire lorsque vous les gérez donne au public l’assurance que vous avez des choses sous contrôle et vous offrira une certaine marge de manœuvre pour gérer les problèmes qui se sont posés. ”

Pour paraphraser, “Ne paniquez pas”. De nos jours, ne pas paniquer est probablement un bon conseil pour nous tous, quel que soit le contexte.

