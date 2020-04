Comment savoir à qui faire confiance en affaires

Avril

15, 2020

5 min de lecture

Au tout début de mon entreprise, un gros partenariat m’a explosé au visage. Whole Foods stockait notre produit. Ce fut une énorme victoire, non seulement pour la distribution, mais aussi parce que notre eau volait de leurs étagères. Mais j’ai reçu l’appel: “Nous vous arrêtons.” Nous avons été heurtés pour Coke, qui entrait dans le secteur de l’eau. Notre étagère durement gagnée allait à eux.

Et lorsque Coke a abandonné son produit, Whole Foods est revenu. J’ai dû prendre une décision difficile: est-ce que je brûle ce pont, ou est-ce que je leur fais confiance et que j’essaie de nouveau? J’ai fini par faire ce dernier, et cela a été l’une des meilleures décisions que j’ai jamais prises.

Ce genre d’histoire est courant dans les affaires. Vous pensez que quelqu’un vous soutient ou vous donne de bons conseils, puis – boum – vous cherchez l’extincteur parce que les choses ont explosé. Il n’est pas facile de déterminer qui devrait être autorisé dans votre entourage.

Voici quelques-uns de mes meilleurs conseils pour évaluer quand vous pouvez faire confiance à quelqu’un en affaires.

1. Vous avez la preuve que leurs valeurs correspondent aux vôtres.

En 2006, j’ai présenté mon produit à Coke. Nous avions du mal à distribuer Hint à grande échelle, j’ai donc contacté un cadre de l’entreprise. Sa réponse? «Le reste du monde aime le sucré. Tout le monde veut du sucré. Chérie, les Américains aiment le sucré. “

Même si c’était enrageant, j’ai appris une leçon: si vos valeurs ne s’alignent pas, passez à autre chose. Si je vends de l’eau sans arômes ni conservateurs artificiels, pourquoi devrais-je m’associer à Coke? Ou, d’ailleurs, toute personne qui ne valorise pas une vie saine?

Selon un sondage de la plateforme d’engagement des employés Reward Gateway, 98% des employeurs et 94% des employés disent qu’il est important pour eux de s’aligner sur la mission d’une entreprise.

Le partenariat avec quiconque partage vos valeurs est également idéal pour les entreprises. Selon Euclid, une plate-forme de données pour l’attribution hors ligne et le reciblage des visites en magasin, 52% des milléniaux et 48% des Gen-Xers disent qu’il est important que leurs valeurs s’alignent sur les marques qu’elles aiment.

Pour commencer, vous devez connaître vos valeurs comme le dos de votre main. Faites ensuite votre recherche: la personne ou l’entreprise avec laquelle vous souhaitez travailler ou travailler en partenariat a-t-elle une expérience dans la réalisation de mouvements commerciaux qui correspondent aux vôtres? Ont-ils des témoignages ou des références qui montrent qu’ils tiennent leurs promesses? Un autre mot à dire: tous ceux qui vivent leur énoncé de mission apprécieront votre enquête, car cela signifie que vous vous souciez vraiment de ce que vous faites.

2. Ils sont passionnés par votre marque.

Un «aha moment» que j’ai eu au début, c’est quand j’ai réalisé que d’autres sociétés vendaient des boissons, mais je vendais tout autre chose: un mode de vie sain. Au début, je pensais que cela signifiait que je devais embaucher exclusivement des gens très expérimentés de l’industrie des boissons, mais ils se sont avérés être nos pires embauches. Ils avaient l’habitude de rester dans leur file et de ne pas sortir des sentiers battus.

J’ai décidé de recruter des personnes dans des secteurs extérieurs à l’industrie. Nous avons fait venir un nutritionniste à plein temps dans notre personnel. Je voulais travailler avec des gens qui vivaient et respiraient le bien-être.

C’est ainsi que Hint a incité le musicien John Legend à investir dans l’entreprise. Il défend depuis longtemps une vie saine. Son travail l’oblige à rester en pleine forme lorsqu’il enregistre ou se produit, et il veut également donner l’exemple à sa famille. Parce qu’il est toujours sur la route, rester hydraté est une priorité. Et quand il a vu notre produit sur les étagères de Starbucks il y a une décennie, j’ai décidé que notre marque était un modèle solide. Mais il n’était pas seulement intéressé à investir pour faire du profit; J’ai vécu notre philosophie. Il garde une bouteille à côté du piano quand il joue.

3. Votre instinct vous dit que cette personne a le dos.

Je sais que dire à quelqu’un de «suivre son instinct» peut sembler désinvolte ou désinvolte, mais faire confiance à son instinct est un moyen de naviguer dans le monde qui est soutenu par la recherche. C’est l’une des leçons critiques que j’ai apprises très tôt lors du démarrage de mon entreprise, après avoir ignoré les drapeaux rouges.

Et selon les recherches de la Harvard Business School, votre intuition s’appuie à la fois sur des informations objectives et subjectives déjà disponibles. L’intuition est basée à la fois sur votre conscience de votre environnement et sur votre expérience acquise. Traduction: Vous avez un sens Spidey très honoré qui vous alertera lorsque quelque chose (ou quelqu’un) «se sent mal».

La recherche montre qu’une réflexion excessive peut entraver nos capacités de prise de décision. Comme le rapporte le Washington Post, un article récent publié dans le Journal of Behavioral and Experimental Economics constate que les gens qui “se doutent eux-mêmes prennent des décisions bien pires que ceux qui s’en tiennent à leur instinct”.

En fin de compte, si vous ne disposez pas de suffisamment d’informations pour continuer en ce qui concerne un partenaire commercial potentiel ou une affaire, écoutez votre instinct. C’est l’un des outils les plus puissants dont vous disposez.

