Comment savoir si vous intimidez des employés (et comment l’arrêter)

Prenez du recul en devenant le patron effrayant.

Vous n’êtes pas du genre à intimider les employés. Vous montrez l’exemple, vous vous efforcez de créer un environnement collaboratif et appréciez la contribution de votre personnel. C’est pourquoi vous serez peut-être surpris d’entendre – ou peut-être simplement de sentir – que vous intimidez votre équipe.

Il y a des signes avant-coureurs: tout le monde est d’accord avec vous, même lorsque vous demandez des commentaires honnêtes; le personnel a tendance à se calmer lorsque vous entrez dans une pièce; ou vous voyez une expression rapide de nervosité sur le visage d’un employé débutant lorsque vous lui demandez de terminer une tâche.

Une étude récente de la Hult International Business School a montré qu’environ 34 pour cent des employés subalternes interrogés étaient susceptibles de garder le silence sur des questions préoccupantes, même une faute professionnelle sur le lieu de travail. De plus, les chercheurs ont découvert que 39% des participants au sondage ont dit qu’ils se sentaient «gardés» plutôt que «ouverts» pendant les réunions.

Les bonnes idées peuvent changer une organisation pour le mieux. Une communication ouverte peut donner à la haute direction une marge de manœuvre pour prendre des décisions intelligentes et découvrir des fautes professionnelles ou des comportements inappropriés au travail. Vous ne savez peut-être pas que vous intimidez des employés, mais si vous l’êtes, il est temps de changer cela. Voici comment.

Reconnaître le facteur d’intimidation

Si vous remarquez que les employés, en particulier les jeunes, restent silencieux pendant les réunions, cela peut être dû à la haute direction. Vous n’êtes pas à l’abri d’intimider le personnel, même si ce n’est pas votre intention. Tenez compte de la différence de rémunération, d’influence et de pouvoir entre les membres du personnel. La haute direction et les membres du conseil d’administration sont naturellement plus à l’aise pour s’exprimer. Ils existent probablement depuis plus longtemps et se sentent plus en sécurité dans leur travail. Pendant ce temps, les employés juniors peuvent se sentir moins en sécurité dans leur emploi et être plus conscients de la dynamique du pouvoir en jeu.

En tant que personne au pouvoir, vous devez reconnaître que le pouvoir seul peut être intimidant. Si vous êtes frustré par le manque de communication ouverte et honnête au travail, regardez à l’intérieur avant de vous tourner vers l’extérieur. Vous pouvez contrôler s’ils ont même un emploi. Reconnaissez le pouvoir que vous avez et comment cela peut être intimidant.

Rechercher des commentaires

Vous n’êtes pas sûr de l’étendue du facteur d’intimidation dans votre organisation? Recherchez les commentaires honnêtes des employés. Envoyez un sondage confidentiel à l’échelle du personnel et demandez aux employés d’être aussi honnêtes que possible sur la dynamique du pouvoir en jeu. Il est essentiel de garder le sondage anonyme et de demander depuis combien de temps un employé travaille dans une entreprise. Vous devez également tenir compte de la stature des employés dans une organisation, qu’il s’agisse de cadres subalternes, de cadres intermédiaires ou de cadres supérieurs.

Demandez aux individus comment ils évalueraient la communication globale dans votre organisation et s’ils sont intimidés par la haute direction. Inclure des questions demandant si des facteurs tels que le sexe, l’ethnicité et la durée d’occupation jouent un rôle dans le fait qu’ils se sentent les bienvenus pour partager leurs opinions. Vous pouvez trouver les résultats éclairants.

Modifier les styles de communication

Les expressions faciales, le ton de la voix et les styles de communication verbaux et écrits sont tous importants. Vous pensez peut-être que votre visage neutre communique que vous écoutez. Il s’avère que les employés peuvent penser que vous ne vous souciez pas de ce qu’ils pensent. Au lieu de cela, profitez-en pour hocher la tête pendant qu’un employé fait une suggestion et osez sourire au personnel lorsqu’il suggère des changements, même si vous ne mettez pas ces changements en vigueur.

Concentrez votre attention uniquement sur les employés lorsque vous parlez. Vous vérifiez peut-être votre téléphone ou votre ordinateur portable pendant une réunion parce que vous avez affaire à un client en colère, mais les membres de votre équipe ne le savent pas. Accordez toute votre attention à un individu pendant qu’il parle.

Ne rejetez pas l’idée d’un employé et ne répondez pas avec colère, sarcasme ou désintérêt. Cela est vrai à tout moment, mais soyez particulièrement attentif à vos réponses lorsque vous vous trouvez dans un lieu public, comme une réunion d’équipe. Vos amis en dehors du travail peuvent apprécier votre sens de l’humour sarcastique, mais ce n’est pas le moment de distribuer un barbouillage taquin.

Prenez également le temps de remarquer les expressions faciales de vos employés. Si vous les voyez s’éteindre pendant la communication, c’est peut-être par peur. Ou si vous voyez un employé subalterne contribuer à une conversation pendant une réunion uniquement pour rester silencieux lors des réunions suivantes, prenez note. Ce n’est peut-être pas parce qu’ils sont à court d’idées. C’est peut-être à cause de la façon dont vous réagissez. Heureusement, vous avez le pouvoir de changer vos propres actions et de favoriser un environnement ouvert et honnête où les employés se sentent libres de s’exprimer.

