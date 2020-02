Comment se porte Lush depuis la fermeture de ses principaux canaux de médias sociaux? – Econsultancy

Au printemps dernier, Lush UK a annoncé qu’il fermerait ses canaux de médias sociaux d’entreprise, expliquant qu’il était «fatigué de lutter contre les algorithmes» et qu’il ne voulait pas «payer pour apparaître» dans les fils d’actualité des clients.

Lush a pris la décision sur le dos d’un sentiment croissant de méfiance envers les réseaux de médias sociaux (et de la façon dont ils utilisent les données personnelles), ainsi que d’un retour de bâton envers la marque elle-même et sa campagne controversée “Spycops”.

Alors, en 2020, comment Lush s’en sort-il par rapport à sa décision?

Moins de portée, plus d’engagement?

Bien que Lush ne publie plus sur ses principaux canaux de médias sociaux britanniques (par exemple Instagram), beaucoup de ses magasins individuels gèrent et maintiennent toujours leurs propres comptes (par exemple @Lushwatford ou @Lushbathspa). Cela permet à Lush de continuer à promouvoir de nouveaux produits mais dans une perspective hyperlocale, reflétant le service personnalisé qu’elle propose dans ses magasins.

La marque de cosmétiques publie également à partir de ses comptes locaux en utilisant le hashtag #LushCommunity, qui rassemble tous les contenus associés sur les réseaux sociaux, y compris ses canaux mondiaux. Dans l’ensemble, cela alimente l’objectif de Lush d ‘«ouvrir la conversation» entre la marque et ses clients, créant peu de distinction entre la marque et le contenu généré par les utilisateurs.

Mais la stratégie a-t-elle réellement généré plus de conversations ou l’a-t-elle limitée?

Les données de SimilarWeb (obtenues par The Drum) ont révélé une baisse de 7,2% du trafic mensuel moyen en glissement annuel pour les cinq mois se terminant en août 2019. Malgré cela, Lush a en fait vu une augmentation de l’engagement du site, avec la moyenne temps sur la page passant à 10,6%.

D’autres rapports reflètent la nouvelle que Lush a subi une baisse sur les réseaux sociaux. En réponse à cela, le responsable des données, Jack Constantine, a déclaré que cela était dû à une multitude de facteurs, mais la baisse de la portée sociale en est indéniablement l’un.

En effet, des statistiques comme celle-ci ne nous disent pas grand-chose. Une baisse était évidemment attendue, mais c’était un sacrifice que Lush était plus que disposé à faire, en grande partie parce que ses abonnés ne voyaient que 6% du contenu de la marque dans leurs flux d’actualités de toute façon. En sacrifiant la portée, Lush espère que l’engagement réel augmentera, ce qui semble être le cas avec une augmentation du temps sur site et une augmentation de l’utilisation des hashtags. L’utilisation du hashtag #LushCommunity a augmenté de 42% depuis que la marque a fermé ses principaux canaux de médias sociaux.

Là encore, cela pouvait également être prévu, simplement parce que les clients Lush n’ont pas d’autre choix en termes de recherche de marque en ligne. Supprimer les canaux sociaux va naturellement détourner les clients à la recherche d’aide au service client, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’ils seront satisfaits de ce qu’ils trouvent.

Augmenter le contenu de la communauté

Pour adopter un point de vue plutôt cynique, on pourrait dire que Lush a fait son annonce l’année dernière principalement pour générer de la publicité. Ou plutôt, pour renverser la publicité négative générée par SpyCops – une campagne qui a été largement critiquée comme étant «anti-police».

En effet, rien n’a vraiment changé depuis sur le contenu de Lush – seulement la façon dont les gens peuvent y accéder. En d’autres termes, il a décentralisé la responsabilité des médias sociaux vers les magasins individuels, mais le contenu résultant est à peu près le même (tout comme la possibilité pour les clients de rechercher de l’aide ou des informations liées au service client via ces canaux). La position de la marque contre les réseaux sociaux payants – à savoir qu’elle ne le fait pas – reste également la même.

D’un autre côté, bien sûr, cette décision a mis le contenu communautaire au premier plan – quelque chose qui a toujours généré du succès pour Lush. En amplifiant cela, on espère que cela se traduira par des relations plus solides et plus durables avec ses clients.

De façon positive, il y a des signes que Lush a atteint cet objectif. Encore une fois, l’augmentation du contenu lié à #LushCommunity signifie que les fans partagent toujours leur appréciation sur les réseaux sociaux. De même, il y a eu une augmentation des adhésions aux Lush Labs; une communauté sur invitation uniquement qui permet aux clients de voter sur les nouveaux produits qu’ils souhaitent voir en développement (et d’accéder à du contenu exclusif). Les rapports suggèrent que les utilisateurs de sa communauté de parfums Lush Labs ont augmenté d’un quart en novembre.

Un accent sur l’expérience en personne

Avant de fermer ses canaux de médias sociaux, il est devenu clair que le contenu de Lush ne réussissait pas à couper le bruit. Ce n’est peut-être pas surprenant étant donné la position de Lush contre la publicité payante ou le contenu sponsorisé, qui représente un pourcentage important du contenu des marques de l’industrie de la beauté et des cosmétiques.

Cependant, cet éloignement des influenceurs pourrait également s’avérer être une bonne chose, car les consommateurs affichent un cynisme croissant envers ce type de contenu. Une étude récente d’Ofcom et Gray London a révélé que 96% des personnes au Royaume-Uni ne font pas confiance aux influenceurs, la méfiance étant la plus élevée chez les jeunes consommateurs.

En conséquence, il se pourrait que les clients apprécient un intérêt renouvelé pour le contenu et le service authentiques et personnels (à la fois en termes de canaux de service client en ligne et d’expérience en magasin).

Il est également vrai que l’USP de Lush est fortement tributaire de l’expérience en magasin. Des éléments tels que des démonstrations de produits, un personnel amical et la technologie en magasin en font tous partie (et font partie intégrante de l’objectif plus large de Lush de se connecter avec les clients à un niveau plus significatif). Bien que les fans de Lush puissent toujours vouloir partager cette expérience sur les réseaux sociaux, l’expérience elle-même ne dépend pas de la présence de Lush sur les réseaux sociaux. Tout simplement: le social peut facilement être retiré de l’équation.

Depuis l’année dernière, Lush a pris des mesures pour augmenter son CX physique. Non seulement il a ouvert son plus grand magasin – un navire amiral de 15 000 pieds carrés à Liverpool – mais il aurait également attiré l’attention sur les anciens magasins Debenhams et House of Fraser afin d’étendre le format «expérientiel».

Dans l’ensemble, Lush semble déterminé à lutter contre toute baisse de la portée et de la sensibilisation sociales en mettant l’accent sur l’engagement en personne. Il n’est pas encore clair si la stratégie a eu un impact réel sur la marque dans son ensemble et il est probable qu’elle le restera jusqu’à sa prochaine série de résultats financiers.

Entre-temps, Lush continue de tracer sa propre voie qui, dans l’industrie de la beauté et des cosmétiques saturés, en fait une marque remarquable.

Rapports sur les réseaux sociaux et formation d’Econsultancy