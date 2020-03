Comment se préparer au grand inconnu

Une liste de contrôle utile pour les artistes et les professionnels des services afin qu’ils restent productifs et en bonne santé tout en s’abritant à la maison.

Mars

28, 2020

6 min de lecture

Mark Twain a dit un jour: “J’ai eu beaucoup de soucis dans ma vie, dont la plupart ne se sont jamais produits. “

Cela a été l’écran par défaut dans mon esprit pendant plusieurs années quand j’ai senti que je m’inquiétais trop pour quelque chose qui n’a probablement pas d’importance et ne se produira jamais.

Le 17 mars, le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, a fait la déclaration suivante avec passion: «On vous dit de ne pas sortir!» Et mon écran par défaut a explosé comme une bombe atomique!

Étant donné que j’ai été un résident de Las Vegas la majeure partie de ma vie, essayer de comprendre l’idée de la fermeture des casinos pour une seule journée était intimidant, mais pendant au moins 30 jours? C’est de la pure folie!

J’ai immédiatement pensé à ce que serait la vie à Las Vegas sans tourisme ni jeu du tout. Je pensais à tous mes amis qui sont dans différentes facettes de l’industrie du divertissement locale et comment ils deviendraient littéralement obsolètes du jour au lendemain.

Comment passez-vous de quelque chose à rien en un clin d’œil sans aucun avertissement et une incertitude totale quant au moment où il y aura à nouveau une sorte de normalité à la vie et à quoi cela ressemblera-t-il même quand et s’il reviendra?

Que vous soyez un musicien, un danseur, un propriétaire de club, un producteur de spectacles, un propriétaire de petite entreprise ou un certain nombre de travailleurs de l’industrie des services, voici une liste de contrôle utile pour rester productif sans être pleinement actif.

Restez informé

Cette situation de coronavirus change littéralement d’heure en heure. Vous devez rester informé des changements et de la gravité du virus. Je ne suggère pas de rester collé à la télévision et aux médias sociaux, prenez simplement quelques minutes par jour pour obtenir une mise à jour crédible sur ce qui se passe afin que vous puissiez agir en conséquence.

Restez en bonne santé

Faites tout ce que vous pouvez raisonnablement pour rester en bonne santé. Vous ne pouvez pas faire grand-chose si vous tombez malade. Selon votre âge et votre état de santé général, il peut s’agir d’un virus potentiellement mortel. Mais en plus de cela, beaucoup d’entre nous ont beaucoup plus de temps libre, les gymnases sont fermés et les épiceries manquent. Faites une sorte d’exercice à la maison et mangez le plus sainement possible. Ne tombez pas dans le piège de boire toute la nuit et de dormir toute la journée.

Obtenez de l’aide médicale si vous en avez besoin

Le docteur Constantine George des états epitomedical.com et vediusapp.com, “En tant que fournisseurs de services médicaux, nous sommes ouverts à servir notre communauté, mais nous avons pris des mesures proactives et préventives pour rassurer et protéger nos patients et nos employés.”

Nous devons montrer l’exemple dans nos rôles de leadership pour aider nos collectivités à retrouver un état prospère et sain. Les avantages pour la société et les entreprises en général seront finalement fructueux.

Maintenez vos finances

Je suis sûr que les mathématiques ont été l’une des premières choses que la plupart des Las Vegans ont fait une fois que la ville a été fermée, sauf pour les entreprises essentielles. Mais cela est beaucoup plus détaillé que de regarder combien de temps l’argent dans votre compte bancaire mettra de la nourriture sur la table et paiera vos factures sans que les revenus n’entrent.

Il s’agit de communication, de contrôle des dommages et de nouvelles sources de revenus possibles, que vous possédiez une entreprise essentielle encore ouverte ou que votre source de revenus soit temporairement fermée.

Il est primordial de parler avec les contacts avec lesquels vous travaillez. Gardez les clients et les employés informés du moment où vous serez peut-être à nouveau opérationnel, de ce que vous proposez si vous êtes toujours ouvert et commencez à élaborer des stratégies pour monétiser les choses que votre entreprise ou votre marque peut offrir que vous n’auriez peut-être jamais imaginées auparavant.

Seth Yudof, PDG de UDfactory.com, déclare: «Je me concentre sur la santé et la sécurité de ma famille, et j’essaie de faire savoir aux collègues, aux employés et aux amis que nous sommes tous ici pour nous entraider.»

Lorsque ce virus ne sera plus une menace majeure, les choses vont peut-être recommencer aussi vite qu’elles se sont arrêtées. Assurez-vous que ce jour-là, vous tirez sur tous les cylindres et êtes prêt à profiter d’une multitude de possibilités.

Fred Brown, propriétaire de Kangenwaterstorelv.com, déclare: «Nous avons baissé certains prix, nous avons prolongé les heures d’ouverture et nous faisons tout notre possible pour aider les gens. S’ils sont coincés à la maison, nous leur livrerons les produits. “

Soyez reconnaissant

Avec toute cette peur et cette incertitude qui nous entourent, il est si facile de tomber dans le terrier du lapin qu’est la dépression et la négativité. Avec chaque jour qui passe, ce sera une autre occasion manquée, un autre jour de ne pas faire ce que vous aimeriez faire et un autre jour en espérant que vous et les vôtres restez en bonne santé pendant cette épreuve. Il est important de comprendre qu’avec chaque jour qui passe, nous sommes de plus en plus proches de la vie et revenons à la normale et nous pouvons tous poursuivre nos efforts une fois de plus. Considérez-le comme des vacances productives.

Aider la communauté

À travers tout cela et toutes les choses qui nous manquent, il y en a d’autres qui font bien pire. Si vous pouvez nous aider de quelque façon que ce soit, nous vous suggérons fortement de le faire. C’est super pour les autres et super pour vous-même. Réfléchissez à des façons d’aider la communauté et de vous impliquer.

Brandan Powers, le créateur et associé directeur d’Evel Pie & The Golden Tiki, dit: “Puisque nous fermons pour la santé et la sécurité générales de nos employés et que nous ne faisons pas de livraison ou à emporter pour le moment, nous avons donné tous nos denrées périssables à ceux qui en ont besoin et suggérons que tous les restaurants emboîtent le pas.”

Continuez à combattre le bon combat

Bien que nous soyons dans une période très difficile maintenant, nous pouvons le faire en suivant les étapes ci-dessus de la santé, de la richesse, de la communication, de donner, de rester informé et d’être reconnaissant pour tout ce que nous avons au lieu de nous inquiéter de ce que nous n’avons pas.

