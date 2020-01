Comment se préparer financièrement à l’arrivée d’un enfant

22 janvier 2020, par Alessandra Caparello

L’arrivée d’un enfant est toujours une joie mais c’est aussi un moment où la famille doit repenser ses priorités financières et redéfinir les dépenses et les budgets. “C’est une période passionnante”, déclare Winnie Sun, partenaire fondateur du partenaire Sun Group Wealth d’Irvine.

“Certains d’entre nous pensent: ‘Comment puis-je me permettre une autre personne dans ma vie? “Commencez avec un budget.”

Voici quelques mesures financières à prendre à l’arrivée d’un enfant, identifiées par l’émetteur Cnbc.

1-Planifiez vos coûts

En pensant à la nouvelle vie qui s’annonce, nous imaginons acheter des vêtements, des poussettes et tous les articles de première qualité nécessaires. Il est bon de savoir que certains des achats que nous faisons au cours de la première année de vie de notre fils sont des dépenses ponctuelles que nous ne refaireons pas, comme le siège d’auto, le berceau et la poussette. Ce sont donc des dépenses que nous pouvons budgétiser en essayant également d’économiser en comparant les prix et en recherchant des remises et des promotions.

2 – Planifier à long terme

Les parents de la génération Y doivent commencer à penser immédiatement aux frais de scolarité de leur enfant. “Commencez à penser aux grandes choses”, a déclaré Sun. “Comme les études collégiales et combien cela coûtera à votre famille à l’avenir.” Il est donc au moins utile de commencer immédiatement à réserver de l’argent à cette fin.

3- Renforcer les finances

Ranger vos finances avant sa naissance est essentiel. À cet égard, il convient d’examiner ses propres besoins en matière de assurance vie, parce que vous voudrez subvenir aux besoins de votre enfant et payer vos dettes au cas où quelque chose vous arriverait. Le conseil est de rencontrer un conseiller financier pour comprendre comment déménager. De plus, il est bon de parler avec votre partenaire et de consulter un avocat pour effectuer une bonne planification patrimoniale et rédiger un testament ou une procuration.

