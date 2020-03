Comment sécuriser vos cryptes dans votre échange?

Vous ne pouvez jamais mettre suffisamment l’accent sur la sécurité. Par conséquent, dans le contenu suivant de cryptocurrency.com, nous proposons à nos lecteurs une série de conseils pour protéger leurs fonds dans l’échange cryptographique de leur choix.

Ce sont des échanges de crypto où la plupart des petits utilisateurs stockent leurs cryptes, achètent et vendent des cryptos et même échangent. Bien qu’il soit de leur responsabilité d’assurer la sécurité de nos hodls, nous devons également prendre soin des mauvaises pratiques qui pourraient mettre nos économies en péril.

Seuls les échanges cryptographiques sont reconnus

Bien qu’il semble trop évident de le mentionner; La vérité est non. Dans le monde, il y a beaucoup de gens qui n’ont pas l’aide d’un expert ou qui échouent sur une page d’actualités crypto respectée comme celle-ci. Ils sont pratiquement seuls et pourraient facilement tomber entre de mauvaises mains en raison du manque d’expérience.

Les filtres à manches ne sont pas tous identiques. Les grandes bourses telles que Binance et Coinbase investissent des centaines de millions de dollars par an pour assurer la sécurité de leur infrastructure. De l’équipement sécurisé, des réseaux, des procédures, du personnel, de la surveillance des risques, du Big Data, de l’IA, de la formation, de la recherche, des tests, des partenariats avec des tiers et même des relations mondiales d’application de la loi dans différentes juridictions.

Il faut beaucoup d’argent, de personnes et d’efforts pour assurer correctement la sécurité. Les petits échanges n’ont tout simplement pas l’ampleur ou les moyens financiers pour le faire.

Nous vous recommandons donc d’utiliser uniquement ceux super reconnus. Ou du moins, ne mettez pas tous vos hodls dans une petite crypto simplement parce que vous voulez soutenir le projet. Au cours de l’histoire, de nombreux utilisateurs de crypto ont été arnaqués par des échanges. Ils collectent des dépôts et s’enfuient avec leurs fonds. Pour cette même raison, évitez les échanges “non rentables” ou les échanges qui proposent 0 tarifs.

Sécurisez et validez votre compte correctement

Premièrement: protégez votre ordinateur ou votre téléphone portable

C’est votre ordinateur ou votre téléphone portable la fenêtre sur le monde numérique, mais aussi sur votre économie numérique crypto. Si vous le pouvez, utilisez un ordinateur et un smartphone dédiés pour accéder à votre compte dans l’échange cryptographique.

Installez également un logiciel antivirus commercial. Activez le pare-feu au maximum et si vous pouvez crypter toutes les informations. Par exemple, les ordinateurs Apple vous permettent de le faire par défaut.

Oui, ce sera un peu cher, mais il vaut mieux éviter un mauvais moment.

En plus de cela, évitez de vous connecter de manière minimale à Internet et encore moins de télécharger des fichiers ou d’insérer des clés USB. Et une autre astuce consiste à conserver votre logiciel avec la dernière mise à jour disponible; Ceux-ci résolvent généralement les problèmes de sécurité.

Deuxièmement: protégez votre courrier électronique

C’est dans votre e-mail que de nombreuses communications avec votre échange cryptographique auront lieu. Il sera également utilisé pour des procédures telles que la demande de changement de mot de passe, l’autorisation de retirer de l’argent de votre portefeuille dans l’échange, et bien plus encore.

Par conséquent, nous vous recommandons d’utiliser Gmail. Quel est le service de messagerie le plus sûr aujourd’hui.

Cependant, il est recommandé de créer à la fois une adresse et un mot de passe difficiles à deviner. S’il vous plaît, ne soyez pas la clé de votre nom et date; et d’autre part, ce n’est pas la même clé d’échange cryptographique; Eh bien, si vous en perdez un pour un hack, vous pouvez en récupérer un autre.

Utilisez des mots de passe avec des combinaisons de majuscules et de minuscules, avec des chiffres et des caractères spéciaux.

Troisièmement: activer 2FA

Nous vous recommandons fortement d’activer la méthode d’authentification à 2 facteurs ou 2FA dans votre compte d’échange cryptographique. Étant donné que le code 2FA vit généralement sur votre téléphone mobile, vous pouvez le protéger dans une certaine mesure contre un e-mail et un mot de passe compromis.

Comme tout dans cette vie, rien n’est sûr à 100%, donc si votre téléphone ou votre PC a été compromis, l’application peut également avoir été victime d’une attaque. Par conséquent, il est important de respecter toutes les recommandations de cette liste de la meilleure façon possible.

Quatrièmement: n’utilisez pas les services SMS pour vous connecter

Il y a eu un moment dans l’histoire que c’était certain; Mais les temps ont changé. Les clones de cartes SIM ont proliféré dans le monde entier, permettant à l’attaquant de recevoir le même SMS que vous.

De plus, les gouvernements peuvent facilement trianguler entre vous et votre portefeuille. Quelle est la plaisanterie de vouloir sortir de la vision d’un organisme de réglementation; avec de possibles mauvaises intentions; Si nous pouvons être facilement traçables.

Cinquièmement: utilisez la fonction de portefeuille de retrait de confiance

L’une des options préférées consiste à établir une liste de portefeuilles de confiance, qui seront les seuls à pouvoir retirer de l’argent de votre échange. Au moins, les grands échanges cryptographiques comme Binance et Coinbase ont ce service.

Sixième: terminer la vérification de votre compte

L’une des meilleures façons de sécuriser votre compte est de terminer le niveau 2 de KYC. De cette façon, les échanges sauront à quoi vous ressemblez physiquement. Ensuite, en cas d’urgence, des contrôles vidéo automatisés pourraient être utilisés.

Mais, bien sûr, ce n’est pas l’option préférée de beaucoup. Eh bien, même s’il s’agit d’un échange critique, vous donnez toujours vos informations personnelles à un tiers. Mais, il n’y a rien de parfait dans cette vie; et vous devez renoncer à certaines choses pour votre sécurité.

Dans cryptocurrency.com, nous avons compilé les conseils donnés par le PDG de Binance Changpeng Zhao pour conserver vos fonds SAFU. Si vous souhaitez être plus conscient de votre sécurité, nous vous recommandons cette série de 3 contenus.

Vous avez aimé le contenu? Partagez-le