Comment sélectionner un sac à main Ethereum qui convient le mieux à vos besoins

De nombreux utilisateurs disposant de fonds dans l’éther se demandent souvent quel sera le meilleur portefeuille ou comment choisir le meilleur? Le doute vient de la grande variété de portefeuilles Ethereum qui existent actuellement, tous avec des caractéristiques différentes en constante évolution.

Cependant, Le meilleur portefeuille est celui qui convient à chaque individu, cela dépend de ce que chacun apprécie, selon les fonctions que possèdent les portefeuilles et de la façon dont la personne envisage de gérer ses fonds. Par conséquent, dans cet article, nous analysons le panorama des outils qui ont 20 portefeuilles pour la finance décentralisée (DeFi) et décomposons les caractéristiques de six d’entre eux.

L’utilisateur de Twitter Petr Korolev, qui se décrit comme chercheur, développeur et passionné d’Ethereum, a publié un document qui permet de comparer facilement plus de 30 fonctionnalités de 20 portefeuilles de crypto-monnaie pour DeFi.

En fonction de leurs besoins, chaque utilisateur peut évaluer les données du tableau préparé par Korolev, pour sélectionner le portefeuille qui correspond le mieux à ces besoins. Le développeur invite la communauté à préparer, chacun, leurs propres croisements d’éléments précieux, ce qui obligerait chaque utilisateur à mener ses propres recherches.

Ces dernières années, nous avons constaté des améliorations drastiques dans les portefeuilles de crypto-monnaie, permettant aux investisseurs et aux utilisateurs d’accéder en toute sécurité et facilement à la gestion de leurs fonds. Étant donné que l’argent est en jeu, l’option la plus sûre pour le stockage et la gestion des clés privées doit être choisie.

Nous avons extrait six portefeuilles non dépositaires du tableau, en particulier parce qu’ils permettent aux utilisateurs de stocker en toute sécurité leurs propres fonds, sans avoir à recourir à des institutions tierces pour maintenir leurs actifs. Ensuite, Nous évaluerons les caractéristiques de ces six portefeuilles DeFi car dans le monde d’aujourd’hui, la décentralisation et la confidentialité ont une valeur supplémentaire.

Ce tableau permet d’évaluer 30 fonctionnalités de 20 portefeuilles d’applications décentralisées pour gérer des fonds dans Ether.

Pour détailler l’image plus facilement, vous pouvez la trouver ici

Un portefeuille populaire

MetaMask C’est l’une des applications mobiles les plus populaires fonctionnant sur le réseau Ethereum, vient de marquer une étape importante, car selon un récent rapport Trustnodes, l’extension du navigateur et l’application de portefeuille ont franchi le seuil d’un million d’utilisateurs, à un moment où les transactions sur le réseau Ethereum ont également augmenté de manière significative. .

MetaMask est une extension de navigateur qui vient avec un portefeuille de crypto-monnaie intégré et permet aux utilisateurs d’exécuter des applications décentralisées (dApps) dans la blockchain Ethereum sans avoir besoin d’exploiter un nœud complet dans le réseau. L’application est populaire auprès des dApp basés sur Ethereum, et beaucoup mettent en évidence sa nature innovante et sa facilité d’interaction avec la blockchain.

Avez-vous déjà essayé d’expliquer à un nouveau venu sur Crypto les avantages et la valeur de Blockchain et vous ne savez pas par où commencer? Consultez notre nouveau site Web, ce qui rend la procédure simple et claire pour commencer! Activation de DApps et gestion sécurisée des actifs Crypto. Ici-> https://t.co/tnmqCw9UJB pic.twitter.com/iXdtvYawoQ

– MetaMask (@metamask_io) 6 mars 2020

MetaMask permet à ses utilisateurs de stocker et de transférer de l’éther (ETH) et tout jeton créé dans Ethereum. Il est compatible avec les navigateurs Chrome, Opera, Firefox et Brave. Ses fonctionnalités de sécurité incluent que dans son processus d’installation, il incorpore une phrase clé chiffrée avec un mot de passe unique pour garantir que le compte est sécurisé pour un utilisateur. De plus, l’application intègre une fonction de blocage qui permet d’identifier les sites Web malveillants afin de minimiser le risque global d’attaques de phishing.

Contre: N’a pas de support de contrat intelligent. Vous ne pourrez pas intégrer un nom ENS. Il ne prend pas en charge les jetons ERC-721. Il n’a pas d’historique de transaction interne. Pas de vérification en deux temps

Navigateur et section de messagerie intégrés

Portefeuille de Coinbase «Portefeuille Coinbase» Stockez les clés privées directement sur votre appareil. Cela permet aux utilisateurs d’acheter et de stocker n’importe quel jeton ERC-20, de collecter des jetons non fongibles (NFT) et d’interagir avec des applications décentralisées, le tout sans perdre la garde des actifs sous-jacents. En plus de cela, le portefeuille permet aux utilisateurs d’interagir avec des dApps (applications décentralisées) basées sur Ethereum avec son navigateur intégré.

Pour utiliser Coinbase Wallet, il n’est pas obligatoire de créer un compte dans votre maison d’échange représentative. Le portefeuille étant un logiciel indépendant, tout le monde peut le télécharger et l’installer, sans restrictions géographiques, et le stocker sur n’importe quel appareil iOS ou Android. En outre, il intègre une section de messagerie à partir de laquelle il est possible d’interagir avec d’autres personnes via des messages chiffrés. Il vous permet d’utiliser des bots qui seront utilisés pour configurer le portefeuille ou vous aider à comprendre son utilisation.

Envoyez la crypto plus facilement avec Coinbase Wallet!

Présentation des envois plus simples vers les noms d’utilisateur Wallet, @ensdomains et votre compte Coinbase.

Rendons la crypto facile à utiliser pour tout le monde! Https: //t.co/PKTrG1B5eI pic.twitter.com/oTzsFTD3Kx

– Coinbase Wallet (@CoinbaseWallet) 25 février 2020

Une section intéressante est que les utilisateurs pourront restaurer leurs portefeuilles générés à partir de MetaMask dans leur portefeuille Coinbase, car les deux portefeuilles utilisent un type de graine de récupération compatible. Coinbase Wallet est un portefeuille assez complet et avec le tutoriel CriptoNoticias, vous pouvez apprendre à l’installer, à le configurer et à interagir avec certaines applications.

Cependant, Il a par contre le fait qu’il ne supporte pas de fonction d’importation de portefeuilleIl ne vous permet pas non plus de configurer des nœuds personnalisés. Les utilisateurs peuvent sauvegarder leurs clés privées dans le cloud, en particulier dans Google Drive et iCloud, mais ce système a été critiqué, à la fois par la communauté et par des experts, dont certains sont sceptiques quant à l’idée de Stockez les clés privées sur des serveurs centralisés.

Plus de facilité pour les utilisateurs non techniques

Fortmatic offre une expérience de portefeuille intuitive, en permettre à vos utilisateurs de se connecter via e-mail ou numéro de téléphone. Tout cela sans avoir besoin d’une extension de navigateur. Ce fait facilite l’accès aux applications via presque n’importe quel navigateur Web sur n’importe quel appareil, y compris mobile.

Du point de vue du développeur, Fortmatic est extrêmement simple à intégrer. Pour toute application Web existante 3. Il peut être intégré en collant quelques lignes de code. Il utilise des ancres cryptographiques du module de sécurité matérielle (HSM), un mécanisme de sécurité utilisé par la plupart des solutions de garde les plus importantes de l’industrie.

L’adoption massive de la blockchain survient lorsque les gens sont payés en crypto-monnaie. Nous sommes extrêmement honorés de soutenir la mission @opolis de permettre un travail auto-souverain et pleinement conforme par le biais des organisations décentralisées pour l’emploi! #TheEmploymentCommons #Ethereum #BraveNewWork https://t.co/d8YHPFZcjF

– Fortmatic (@fortmatic) 11 novembre 2019

Il est utilisé par un ensemble de projets qui incluent Airswap, Bancor, OpenSea, Radar Relay, Set Protocol et Zerion, pour n’en nommer que quelques-uns. Opolis, par exemple, une plate-forme d’emploi conçue pour autonomiser les indépendants, Fortmatic a intégré l’idée que les indépendants, les nomades numériques et les passionnés bénéficient d’une automatisation financière, d’avantages et de services traditionnellement réservés aux employés d’entreprise.

Il a contre cela ne permet pas d’intégrer un nom avec Ethereum Name Services (ENS). Étant donné qu’il n’a été lancé qu’il y a un an, certaines fonctions n’ont pas été intégrées, notamment la compatibilité avec un nœud personnalisé ou la subvention pour les transactions de gaz.

Avec un contrat intelligent

Porte-monnaie en argent Il a des adresses simples et des transactions gratuites. Il a été à l’avant-garde de l’intégration des applications DeFi pour les utilisateurs à utiliser directement dans le portefeuille. Comme c’est le cas aujourd’hui, les utilisateurs d’Argent peuvent profiter directement des capacités de prêt de Maker et Compound.

Les portefeuilles intelligents, tels qu’Argent, sont une spin-off de sacs à main non conservateurs qui optimisent l’expérience utilisateur pour ressembler à des solutions bancaires traditionnelles et conviviales.

Génial de voir l’augmentation continue de @ ensdomains.

Voici comment tirer le meilleur parti des noms d’utilisateur faciles:

1) Global Venmo – pas de semences, pas de gaz, pas de longues adresses 🌎 pic.twitter.com/yh7How617E

– Argent (@argentHQ) 26 février 2020

Les utilisateurs d’Argent peuvent récupérer leurs fonds sans clé privée ni phrase initiale via des appareils fiables et des individus appelés tuteurs. Ces tuteurs il peut s’agir de n’importe quelle autre adresse ETH, y compris d’autres appareils ou portefeuilles que vous possédez, dépositaires professionnels ou amis et famille de confiance.

Il est bon de garder à l’esprit qu’aucun des tuteurs n’a accès à votre compte ou que vous possédez directement des clés privées, mais accordez simplement votre approbation afin que vous soyez celui qui peut accéder au compte.

Il permet d’établir des limites quotidiennes, ce qui minimise la possibilité qu’un attaquant puisse recevoir la totalité de ses fonds. Si les retraits sont supérieurs à la limite quotidienne, l’utilisateur doit (1) attendre un temps prédéterminé avant d’envoyer la transaction ou (2) doit être approuvé par les tuteurs.

Argent n’a pas d’historique de transaction et n’a pas de vérification en deux étapes.

Il a des contrats et pas de téléchargement

Authereum permet aux utilisateurs d’interagir facilement avec les applications Web 3 via n’importe quel navigateur, en n’utilisant rien de plus qu’un nom d’utilisateur et un mot de passe. Éliminez les étapes supplémentaires telles que l’installation de nouveaux logiciels et la création de copies de sauvegarde, car cela fournit un processus d’incorporation simple et intuitif. La solution ne sacrifie pas la sécurité pour la facilité d’utilisation, restant sans garde. Cela signifie que les utilisateurs gardent le contrôle de leurs fonds à tout moment.

Portefeuille Il est compatible avec la plupart des actifs basés sur Ethereum, ainsi que des jetons non fongibles. Le jeton par défaut est dai, pour profiter de la familiarité des coupures en dollars américains. Un utilisateur peut même choisir d’utiliser dai pour des frais afin de ne jamais avoir à utiliser de l’éther pour le gaz.

🛡️ authereum.eth est maintenant auth.eth 🛡️

Les nouveaux utilisateurs qui s’inscrivent à #Authereum pourront désormais revendiquer un sous-domaine auth.eth, ce qui rendra encore plus facile l’envoi et la réception de crypto.

Ajoutez-vous à notre liste d’attente sur https://t.co/NFEE6PZIAQ pour être informé de notre lancement public la semaine prochaine! pic.twitter.com/9Ou5imUUAC

– Authereum.eth 🛡 (@authereum) 7 février 2020

Portefeuille Il est basé sur des contrats intelligents, qui permettent à l’utilisateur de sécuriser facilement ses fonds avec des clés échelonnées qui interagissent dans le contrat, en fonction de leurs niveaux d’autorisation et de leurs certifications. Les utilisateurs ont le contrôle de leurs propres clés, mais au lieu d’administrer une phrase de départ, ils peuvent se connecter avec leur nom d’utilisateur et leur mot de passe, et commencer à utiliser les dApps sans téléchargement et sans frais de transaction.

Cependant, il n’y a aucun moyen d’enregistrer la clé privée chiffrée dans le contrat, sauf lors de la création d’un compte, il n’est donc pas possible d’importer une clé privée existante dans Authereum, étant nécessaire pour créer un nouveau compte.