Comment s’est déroulé le Bitcoin Cash Halfving?

Nous savons tous que Bitcoin Cash Halving a récemment commencé. Nous avons également parlé de certains inconvénients possibles, par exemple la capitulation massive des mineurs, qui a attribué le pouvoir de hachage à Bitcoin. Compte tenu de cela, le fondateur d’Adamant Capital Tuur Demeester dit qu’il est temps d’admettre la défaite.

Que s’est-il passé après Halving?

Avec près d’un mois avant Bitcoin Halving, nous avons vu des mouvements intéressants dans l’extraction de crypto-monnaie. L’un d’eux est que Bitcoin Cash et BSV ont perdu la puissance de hachage, ce qui a ciblé la principale crypto-monnaie.

Selon un tweet d’Arthur van Pelt de Dragon Industries, le groupe minier Bitcoin Dot Com a perdu près de 90% de ses mineurs. En outre, cela a montré que Bitcoin revendique actuellement 93,8% de la puissance de hachage. De plus, Bitcoin Cash n’avait que 1,5% de la puissance de hachage totale.

Graphique Bitcoin Hashrate en une journée. Source: Poolin

Ceci est influencé par la réduction de moitié de la récompense de bloc vérifiée. La différence considérable dans ce taux de hachage destiné au BCH est qu’il y a quelques jours, c’était plus, par les mineurs qui ont concouru pour les derniers blocs avec la récompense de 12,5.

Au moment d’écrire ces lignes, Bitcoin Cash est à 237,58 $, ce qui représente une perte de -9,31% de sa valeur il y a 24 heures.

Entretemps, le BSV Halving est arrivé. Cette crypto-monnaie est à 191,07 USD, ce qui représente une perte de 11,77% par rapport au prix d’il y a 24 heures. Comme avec Bitcoin Cash, cela s’est produit malgré le fait qu’il s’agissait d’un rallye haussier dans les jours précédant l’événement.

Tuur Demeester: “Le BCH doit admettre sa défaite”

Demeester est le fondateur d’Adamant Capital, un défenseur, un investisseur et un analyste du Bitcoin. Son opinion sur Bitcoin Cash est donc décourageante pour beaucoup.

Premièrement, il a dit qu’il était temps de supposer que BCH avait été vaincu. À l’heure actuelle, il n’a pratiquement pas d’utilisateurs, et son hashrate a diminué de 96% par rapport au BTC, entre autres problèmes. Il a notamment déclaré que “Les amis ne laissent pas leurs amis acheter Bitcoin Cash“

Pour corroborer qu’il n’y a presque aucune activité économique avec Bitcoin Cash, Demeester a recommandé de visiter le visualiseur de transactions TX Highway Cash.

Dans celui-ci, une sorte de comparaison est faite entre BTC et BCH comme s’ils étaient tous les deux sur les routes. Les voitures qui passent représentent la valeur et le montant des transactions effectuées à l’aide de chaque crypto-monnaie. Les plus rapides et les plus constants sont ceux du Bitcoin, tandis que parfois un petit se produit avec Bitcoin Cash.

Qu’est-il arrivé aux mineurs?

En un mot, après la réduction de moitié de BCH, les mineurs ont immédiatement tourné leur attention vers la CTB pour des bénéfices plus élevés tout en restant possibles.

Alejandro de la Torre, vice-président de Poolin, a rendu son avis sur les événements. Poolin est l’un des plus grands groupes d’extraction de crypto-monnaie.

De La Torre a expliqué que les mineurs de Bitcoin Cash partagent le même algorithme. Par conséquent, les mêmes plateformes d’exploration de données que Bitcoin et Bitcoin SV.

Bitcoin Cash Halfving a représenté une diminution du hashrate destiné à cette crypto-monnaie. En retour, il y a une augmentation du hashrate de Bitcoin. Parce que? Eh bien tout simplement parce que c’est plus rentable.

Ensuite, De la Torre a ajouté qu’il peut y avoir un groupe de mineurs qui souhaitent maintenir le réseau Bitcoin Cash en marche, et c’est pourquoi ils continuent de l’extraire même lorsqu’il n’est pas rentable par rapport au Bitcoin.

Pour d’autres, c’est un groupe centralisé qui maintient le BCH en vie. Cela est inquiétant si l’on considère qu’en théorie ce qui est unique dans les crypto-monnaies, c’est qu’elles doivent être décentralisées.

En tout cas, nous ne pouvons pas nier que les semaines suivantes seront intéressantes pour analyser ce qui se passe avec la réduction de moitié de ces crypto-monnaies. Alors, pensez-vous qu’il est temps pour Bitcoin Cash de jeter l’éponge et les mineurs pour extraire Bitcoin?

