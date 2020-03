Comment s’inscrire aux numéros ISBN et ISSN

L’industrie de l’édition prospère en Afrique du Sud ainsi qu’à l’étranger. De plus en plus de gens publient des livres seuls ou par l’intermédiaire d’un éditeur. L’industrie de la mode et du divertissement est également en plein essor, ce qui a entraîné une augmentation spectaculaire des magazines. Pour vendre ces livres et magazines, il est nécessaire de demander respectivement les numéros ISBN et ISSN. C’est quelque chose que SA Barcodes est plus que capable de vous aider. Nous fournissons un service de premier ordre où nous vous aidons dans le processus de demande de numéros ISBN et ISSN pour votre livre ou magazine et le processus d’achat de codes à barres.

Il existe des milliers de codes-barres différents et chaque code-barres a un objectif spécifique. Par exemple, les articles tels que les cosmétiques, les couverts et les produits comestibles relèvent tous du système de codes à barres SA UPC et EAN. Les codes QR sont utilisés dans le marketing et le traitement des paiements. Les codes à barres ITF-14 (également appelés codes à barres en boîte ou en caisse) sont utilisés pour faciliter l’approvisionnement en vrac de marchandises. Si vous souhaitez publier un livre ou un magazine, les codes-barres dont vous aurez besoin sont appelés respectivement codes-barres ISBN ou ISSN.

ISBN est l’abréviation de International Standard Book Number. Cela peut être défini comme un numéro spécifique attribué à chaque livre publié en Afrique du Sud et à l’étranger. La Bibliothèque nationale d’Afrique du Sud est responsable de la délivrance du numéro ISBN ainsi que du numéro ISSN. Ils contrôlent quels livres et magazines sont publiés et réglementent le processus de vente de livres et de magazines. Pour publier votre livre, vous devez demander un numéro ISBN. Sur demande, vous devrez fournir à la National Library of SA 5 exemplaires de votre livre. Après avoir reçu votre numéro ISBN, ce numéro unique doit être converti en code-barres ISBN. SA Barcodes peut vous aider à la fois dans le processus d’enregistrement d’un numéro ISBN ainsi que dans la conversion de ce numéro en votre propre code à barres ISBN unique.

Lors de l’inscription à un numéro ISBN, il est essentiel de se rappeler que vous devrez demander des numéros ISBN individuels pour chaque variante, langue ou édition. Si vous souhaitez publier à la fois une version imprimée et électronique, vous aurez besoin de deux numéros ISBN. Après avoir publié votre livre, si vous décidez de le réviser et de publier une nouvelle version, vous aurez besoin d’un nouveau code-barres. Cela permet aux bibliothèques de choisir la version, l’édition et le format qu’elles souhaitent acheter.

La vérité est que vous n’aurez pas besoin de codes-barres pour chaque livre que vous publiez. Certains ne nécessitent pas de codes-barres. Par exemple, si vous publiez un livre à un niveau privé ou uniquement pour les membres de l’église ou de la famille, il ne sera pas nécessaire de vous inscrire pour un numéro ISBN. D’autre part, si vous souhaitez vendre votre livre publiquement ou si vous souhaitez faire circuler votre livre via la Bibliothèque nationale de SA, alors un numéro ISBN et un code-barres sont essentiels. Exclusive Books ne vendra pas votre livre sans code-barres ISBN.

En revanche, si vous souhaitez publier un magazine, vous devrez demander un numéro ISSN. Cela signifie International Standard Serial Number. Une définition d’un numéro ISSN est un numéro unique et spécialisé qui est fourni pour chaque édition d’un magazine. Une fois que vous vous inscrivez à la Bibliothèque nationale d’Afrique du Sud, ils fourniront un numéro ISSN unique pour votre magazine. De la même manière qu’avec le numéro ISBN, le numéro ISSN devra être transféré dans un code-barres ISSN.

Si vous souhaitez publier votre magazine à un niveau public, un code-barres ISSN est essentiel. Cependant, si vous publiez votre magazine en privé ou en ligne, un code-barres ISSN n’est pas nécessaire.

Il est essentiel de se rappeler que vous aurez besoin d’un numéro ISSN individuel et distinct pour les versions imprimées et les versions électroniques de votre magazine. Les journaux, revues et magazines entrent tous dans la catégorie des publications en série.

La dernière étape du processus d’achat de codes-barres pour vos livres et magazines est que le code-barres doit être attaché au livre ou au magazine. Ce n’est qu’après cela que votre livre sera prêt à être publié et distribué. Vous pourrez désormais vendre votre livre ou magazine dans toute l’Afrique du Sud et à l’étranger.

Chez SA Barcodes, nous sommes prêts à vous aider tout au long du processus de demande de numéros ISBN et ISSN en facilitant l’ensemble du processus avec la Bibliothèque nationale de SA. Notre département de conception de haute qualité concevra votre code à barres unique pour votre livre ou magazine. De cette façon, nous vous aiderons à publier votre livre ou magazine avec le moins de dépenses et d’efforts.