Comment six organisations à but non lucratif relèvent des défis de collecte de fonds et de sensibilisation dans la crise des coronavirus – Econsultancy

Alors que chaque secteur est confronté à des défis uniques posés par la pandémie de coronavirus, allant de fortes baisses de revenus (voyages, divertissement) à de fortes augmentations de la demande (épicerie, finance), aucun secteur ne connaît à peu près le même niveau d’augmentation de la demande associée à une manque de financement considérable dans le secteur sans but lucratif.

Les gros titres ont qualifié le coronavirus de «tempête parfaite» pour les organismes de bienfaisance et à but non lucratif, car ils font face à un trou énorme et apparemment insurmontable dans leurs finances: la même instabilité des revenus qui affecte les entreprises de toutes tailles à travers le monde a été aggravée par une incapacité pratique à recueillir des dons dans des lieux publics comme les magasins, les gares et les rues; et de nombreux membres du public auront également moins d’argent à donner en raison de leurs propres difficultés économiques.

Une récente enquête auprès de 544 organisations caritatives mondiales et locales menée par la Charities Aid Foundation of America a révélé que 97% ont été négativement affectés par le coronavirus, subissant tout, des chaînes d’approvisionnement et du personnel en panne et des inefficacités opérationnelles aux restrictions gouvernementales et de voyage.

Dans le même temps, la crise des coronavirus signifie que les organisations caritatives n’ont jamais été plus nécessaires, car les organisations à but non lucratif et sociales sont appelées à fournir une aide, un logement, un soutien financier et des conseils, une assistance en santé mentale, un soutien en matière de soins de santé et bien plus encore .

Alors, comment les organismes de bienfaisance et sans but lucratif répondent-ils aux défis uniques posés par la crise des coronavirus? Voici six exemples remarquables d’organismes de bienfaisance qui innovent et utilisent toutes les ressources à leur disposition pour amasser des fonds, sensibiliser et soutenir ceux qui en ont le plus besoin.

The National Emergencies Trust: Appel du Coronavirus

En période de crise, les organisations caritatives réagissent généralement en lançant des appels de collecte de fonds d’urgence, et la crise des coronavirus ne fait pas exception. Cependant, au lieu d’appels sur les panneaux d’affichage et les boîtes de collecte dans les espaces publics, les organismes de bienfaisance lancent et promeuvent leurs appels d’urgence par le biais des canaux numériques.

Au Royaume-Uni, un appel majeur à la collecte de fonds a été lancé par le National Emergencies Trust (NET), l’organisation créée pour recevoir des dons et organiser l’aide aux survivants de l’incendie de Grenfell, en partenariat avec la Croix-Rouge. Le Coronavirus Appeal du NET a été lancé par le prince William à la mi-mars avec un message vidéo d’une minute sur les défis posés par la crise – faisant de lui le premier royal à parler publiquement de l’épidémie de coronavirus. La vidéo a également été partagée sur Twitter par Kensington Palace.

Le Coronavirus Appeal du NET a depuis recueilli plus de 20 millions de livres sterling à distribuer aux fondations communautaires accréditées, qui à leur tour distribuent les fonds aux œuvres de bienfaisance locales, la première allocation de 2,5 millions de livres sterling étant mise à disposition le 23 mars.

L’ampleur et l’importance de l’attrait du NET ont attiré l’appui d’un certain nombre de marques, dont les fleuristes Bloom et Wild; supermarché Islande, qui lance son propre appel de financement sur la plate-forme Virgin MoneyGiving; et la banque de détail NatWest, qui s’est engagée à égaler les dons des clients faits à l’appel du coronavirus jusqu’à un total de 5 millions de livres sterling.

The Big Give, un site Web à but non lucratif qui permet aux donateurs de trouver et de soutenir des projets caritatifs dans leur domaine d’intérêt, s’est engagé à doubler tous les dons versés à l’appel Coronavirus du NET. Les fournisseurs de commerce électronique se sont également engagés à faire en sorte qu’une partie de leurs ventes soit reversée à l’appel: le détaillant de mode Warehouse a lancé un partenariat avec Pennies, une plateforme de micro-dons, pour soutenir l’appel, tandis qu’eBay for Charity UK a renforcé l’attrait du NET et a exhorté les acheteurs à faire un don à l’organisme de bienfaisance au moment du paiement.

NHS Charities Together & Bonhams Auctioneers: The Blue Auction

Les enchères en ligne et numériques ont acquis une nouvelle popularité en tant que moyen de collecter des fonds au milieu de la pandémie de coronavirus, de nombreuses célébrités mettant aux enchères en ligne des objets de valeur au profit d’une bonne cause.

Une de ces enchères, The Blue Auction, est dirigée par Bonhams Auctioneers en partenariat avec NHS Charities Together, un groupe de coordination qui représente plus de 140 différents organismes de bienfaisance officiels du NHS. En direct jusqu’au 29 avril, The Blue Auction vend aux enchères un large éventail d’articles et d’expériences donnés par des acteurs, des musiciens et des artistes de premier plan, y compris l’art d’Anish Kapoor, une expérience spéciale d’invité lors d’un spectacle en direct de Jools Holland et le verrouillage à emporter »pour un maximum de 10 personnes, préparé par Gizzi Erskine.

Le grand problème: se déplacer à l’intérieur et en ligne

Soutenir des centaines de milliers de sans-abri au Royaume-Uni n’a jamais été aussi urgent – c’est pourquoi The Big Issue a pris la mesure sans précédent de déplacer les ventes de son journal de rue à l’intérieur afin de protéger ses sans-abri et ses vendeurs vulnérables. Pour la première fois, le magazine est désormais vendu dans les supermarchés Sainsbury’s et McColl’s Retail Group; il peut également être lu numériquement via la nouvelle application iOS de The Big Issue, une application Google Play devant être lancée prochainement.

The Big Issue a lancé un appel urgent encourageant les lecteurs à acheter un numéro unique du magazine en ligne pour livraison ou à souscrire, accompagné du hashtag #SupportBigIssue. De nombreux lecteurs et sympathisants se sont tournés vers les médias sociaux pour publier des photos du magazine dans les supermarchés ou être livrés, et encourager les autres à acheter ou à faire un don au magazine. The Big Issue a également encouragé quiconque travaillant à domicile à faire don du coût de son trajet pour soutenir les vendeurs vulnérables:

Les Scouts: célébrer #TheGreatIndoors

Lorsque votre organisation est dédiée aux compétences de survie en milieu sauvage et à l’extérieur de la nature, que faites-vous lorsqu’une interdiction à l’échelle nationale est imposée? Les Scouts, l’organisation de scoutisme du Royaume-Uni, a réagi en célébrant «The Great Indoors», encourageant les jeunes de tout le pays à participer à des activités de dépistage depuis chez eux, en utilisant le hashtag #TheGreatIndoors.

Bien que nous aimions normalement les grands espaces, nous avons rassemblé des activités intérieures inspirées (si nous le disons…

Dans le cadre de l’initiative, The Scouts a mis à disposition en ligne plus de 100 activités gratuites que les parents peuvent réaliser avec leurs enfants âgés de 6 ans et plus, les aidant à garder leurs enfants occupés et à leur enseigner des compétences importantes en même temps. Les Scouts utilisent ses canaux de médias sociaux pour publier des suggestions d’activités et organiser d’autres contenus positifs, tels que «trois choses qui nous ont fait sourire cette semaine», encourageant ses abonnés à soumettre leurs propres contributions. Il a également utilisé Facebook Live pour diffuser une démonstration d’activités de l’Ambassadeur du Scoutisme Ed Stafford.

Save the Children UK: conseils pour aider les enfants à lutter contre le coronavirus

La charité pour les enfants Save the Children vise à protéger les enfants du monde entier contre les effets néfastes du coronavirus dans la mesure du possible. Parallèlement à son appel à la collecte de fonds d’urgence pour «Protéger une génération», Save the Children utilise son compte Twitter britannique pour publier régulièrement des astuces et des conseils à l’intention des parents pour aider leurs enfants à se divertir, à s’occuper et à se libérer du stress pendant le verrouillage à l’échelle du pays.

À l’aide de dessins animés et d’animations conviviales, Save the Children a publié des planificateurs d’activités, des conseils de prévention des coronavirus adaptés aux enfants, des conseils sur la gestion du stress et des vidéos de 60 secondes pour expliquer le coronavirus aux jeunes enfants.

Le site Web de l’organisme de bienfaisance au Royaume-Uni comprend également un centre d’information sur les coronavirus qui contient des activités en intérieur et des suggestions de jeux pour les enfants.

CALM: Le Lock-In & Gaming pour CALM

La campagne de charité et d’assistance téléphonique pour la santé mentale contre la misère (CALM) se concentre sur les moyens d’élever les gens et de leur faire oublier leur situation, ainsi que de leur faire savoir qu’ils ne sont pas seuls, pendant la pandémie de coronavirus. À cette fin, CALM a organisé un festival de divertissement en direct le vendredi soir, CALM Lock In, le 2 avril, avec plus d’une douzaine de musiciens et artistes, hébergé sur Instagram Live. L’organisme de bienfaisance a également mis en place un «menu de boissons» virtuel avec différents niveaux de dons suggérés à côté d’actions telles que «Achetez une pinte» et «Achetez un tour» pour soutenir le travail de sauvetage de CALM.

L’organisme de bienfaisance a également lancé une initiative appelée Gaming for CALM en partenariat avec The Association for UK Interactive Entertainment, qui fait la promotion des bienfaits pour la santé mentale du jeu et de la socialisation par le biais de jeux – même en prenant des distances sociales. L’initiative encourage également les joueurs à organiser des événements de collecte de fonds en direct pour collecter des fonds pour CALM et utiliser le jeu pour de bon.

