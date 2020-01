Comment Superdry peut se remettre à la mode

Superdry a émis un avertissement sur les bénéfices après une baisse des ventes au cours de la période de négociation clé de Noël

Lorsque Julian Dunkerton et James Holder ont ouvert Superdry à partir d’un étal du marché de Cheltenham, ils ne savaient pas que cela allait devenir une marque de mode soutenue par des célébrités comme David Beckham et Idris Elba.

Mais 16 ans après sa fondation, le détaillant de mode est sur le déclin. Ce mois-ci, Superdry a émis un avertissement sur les bénéfices après une baisse des ventes au cours de la période de négociation clé de Noël. Ce n’était pas non plus la première mise à jour commerciale terne du détaillant britannique, ayant été en proie à eux au cours de la dernière année.

Le détaillant a blâmé ses anciens produits de la baisse de 16% des ventes au cours de la période de 10 semaines précédant le 4 janvier, car ses nouvelles gammes n’étaient pas suffisantes pour éviter une dégradation du résultat. Malgré un fort Black Friday, la période cruciale des fêtes a été difficile, a déclaré Superdry.

Le détaillant est actuellement en train d’affréter un nouveau cours après une bataille en salle de conseil qui a fait les gros titres. Les retombées de Dunkerton avec Superdry ont commencé quand il a démissionné de son poste de directeur général et du conseil d’administration en mars 2018. Mais alors que la fortune de Superdry commençait à décliner, Dunkerton a organisé une campagne dans les médias qui a conduit à son retour spectaculaire au conseil d’administration en avril 2019, après une vote des actionnaires qui l’a vu gagner marginalement.

À son retour, il a annulé la première collection de vêtements pour enfants de Superdry et s’est retiré d’un accord de licence de chaussures avec les marques Pentland. Il a également déclaré qu’il souhaitait que Superdry se concentre sur les vestes et les sweats à capuche pour lesquels il était réputé, et qu’il offre une gamme beaucoup plus large de variations sur le Web.

Le co-fondateur et PDG Julian Dunkerton a été réélu au conseil d’administration en avril 2019

Dunkerton a également révélé l’espoir de ramener Superdry à la rentabilité avec des marges de pourcentage à deux chiffres «dans deux à trois ans».

Les stratégies de Dunkerton dans le cadre du plan de redressement de Superdry comprennent:

Conserver les lignes clés au prix fort tout en introduisant des stocks hérités dans le magasin pour les faire sortir

Lancement de plus de commandes de commerce électronique à partir des magasins

Accélérer les objectifs de durabilité – viser à ce que tous les vêtements en coton soient biologiques d’ici 2030 (par rapport à 2040 auparavant). c10 pour cent du coton sera biologique pour la saison SS20

“Tout le monde chez Superdry continue de travailler intensément pour assurer le redressement de l’entreprise”, a-t-il déclaré dans la mise à jour de trading de Golden Quarter de Superdry.

«Bien que nous ayons toujours dit que cela prendrait du temps, nous continuons de progresser dans la mise en œuvre de notre stratégie.»

Bien que la stratégie de redressement de Dunkerton en soit encore à ses débuts, la Retail Gazette a examiné pourquoi elle a décliné ces dernières années et comment elle peut redevenir à la mode.

Superdry est sans doute reconnu pour ses vestes et sweats à capuche, mais au fil des ans, le public l’a vu proposer des gammes supplémentaires telles que des bouteilles d’eau, des étuis à crayons et des montres. La diversification des produits pourrait-elle nuire au détaillant?

“Les acheteurs qui entrent dans une boutique Superdry pour acheter un sweat à capuche ne devraient pas sortir avec une trousse”, a déclaré Elliott Newton, directeur du conseil en commerce chez LiveArea, à Retail Gazette.

“La diversification des produits ne devrait pas nuire à la façon dont une marque est perçue ou à la façon dont ses principaux produits sont achetés s’ils sont livrés efficacement.”

Ian Jones, fondateur de l’application de fidélisation Lolo, a fait valoir que le problème de Superdry n’était pas qu’il diversifiait les produits, mais plutôt qu’il était à la traîne dans le développement de produits.

En théorie, Superdry peut bénéficier d’une refonte de la conception du produit afin de relancer l’entreprise. De nombreux détaillants l’ont entrepris dans le passé – notamment Asos et Boohoo.

Les deux ont inclus la promotion de modèles de grande taille, l’inclusivité et des images inédites de femmes modélisant leurs vêtements, tout en publiant des gammes de tailles plus et des designs directs, laissant Marks & Spencer et Bonmarche à la traîne.

Hilary Collins, fondatrice de Big Wave PR, a déclaré que Superdry était «à la mode» quand il a commencé, mais qu’il a décliné une fois qu’il a atteint son apogée.

“Les créateurs de tendances souhaitaient être vus dans le dernier sweat ou manteau Superdry, mais ces dernières années, leurs chandails ont été portés par les mamans et les papas lors de leurs achats dans les supermarchés – pas le style conscient”, a-t-elle déclaré.

Superdry a sans doute compté sur son seul nom pour vendre des produits plutôt que de pousser sur la qualité ou le design, mais comme le nom Superdry n’est pas aussi convoité qu’autrefois, la marque doit repenser sa direction et son argument de vente clé.

Superdry est reconnu pour ses vestes et sweats à capuche, mais au fil des ans, il a publié des gammes supplémentaires

Le président de Retail Connections, Chris Field, a suggéré que le retour de Superdry à la mode serait de concevoir des collections de capsules approuvées par des célébrités ou des influenceurs des réseaux sociaux. Il a déclaré que cela inciterait les consommateurs à parler de nouveau de la marque.

Nelson Blackley, associé de recherche sur le commerce de détail à la Nottingham Business School, a déclaré à Retail Gazette que Dunkerton avait critiqué le manque d’engagement social de Superdry.

“Superdry n’a que 1 / 10ème des abonnés Instagram de concurrents tels que Hollister par exemple, ils ont donc beaucoup de rattrapage à faire dans ce canal de communication clé”, a-t-il déclaré.

“Ils ne profitent pas des influenceurs.”

Jones a déclaré que Superdry devait repenser sa stratégie marketing.

“Il doit se pencher sur les plateformes de médias sociaux, en particulier Instagram, afin de s’assurer qu’il plaît à son public cible”, a-t-il expliqué.

“La démographie actuelle est soucieuse de la mode et connue pour la déloyauté envers la marque. S’il y a une meilleure offre et un meilleur service ailleurs, les clients partiront.

“Pour s’assurer que les clients de Superdry restent fidèles, elle doit améliorer sa présence en ligne et mettre en œuvre de nouvelles tactiques de marketing.”

Newton a ajouté que Superdry semblait être perdu quant à la façon dont il représente sa marque auprès des consommateurs, et a suggéré qu’il pourrait éventuellement bénéficier d’une nouvelle image de marque.

“Le problème semble être lié à la perception de la marque, ainsi qu’à l’investissement en ligne”, a-t-il déclaré.

«Superdry semble se considérer comme une marque haut de gamme, qui se démarque légèrement de son expérience client et de la façon dont elle est réellement perçue.

“Comme indicateur, recherchez simplement” Superdry “sur Google. Sous la case «les gens demandent également», les principales questions sont «pourquoi Superdry est-il si cher?», «Que signifie Superdry?», «Pourquoi Superdry utilise-t-il le japonais?» Et «Superdry est-il une marque de luxe?».

“De toute évidence, la perception de la marque n’est pas claire.”

Julian Dunkerton espère ramener l’entreprise à la rentabilité avec des marges de pourcentage à deux chiffres «dans deux à trois ans»

Une baisse de 16% des ventes globales au cours de la période de pointe de la vente au détail est alarmante pour tout détaillant en raison des conditions commerciales difficiles, mais la baisse de 9,3% des ventes en ligne de Superdry est peut-être plus alarmante – en particulier dans le contexte actuel en ligne.

Même si Superdry a découvert ou relancé son identité de marque, elle risque toujours de prendre du retard. Et avec la baisse globale des dépenses de vente au détail, le recul de la fréquentation et l’intensification de la concurrence, Superdry pourrait faire face à une route difficile.

