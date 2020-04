Comment travailler efficacement à domicile

Cinq conseils et techniques pour former une équipe productive et responsable d’un objectif commun.

10, 2020

La plupart des opérations commerciales modernes dépendent toujours de l’interaction en face à face. À la lumière des événements récents, les chefs d’entreprise se démènent partout pour trouver comment gérer efficacement les nouvelles équipes distantes et s’assurer que les équipes sont toujours productives.

En tant qu’entrepreneur en série, j’ai eu la chance d’apprendre des leçons qui m’aident à m’adapter à ces temps étranges. Par exemple, une entreprise dans laquelle je suis partenaire, SolutionStream, a un bureau dans l’Utah mais a toujours eu des développeurs, des concepteurs et des chefs de produit qui travaillent à travers les États-Unis. Son leadership a dû construire et gérer des équipes distantes de manière à garantir la chimie, la cohésion et la responsabilité de l’équipe. Les dirigeants estiment que les équipes distantes peuvent prospérer et développer des produits performants et innovants tout aussi efficacement que les équipes qui travaillent ensemble en personne. Voici quelques-unes des meilleures pratiques que j’ai apprises d’eux et d’autres sur la direction et la gestion d’une équipe distante.

Utiliser la communication vidéo

Une communication en face à face régulière est vitale pour créer un sentiment de travail d’équipe et pour s’assurer que les gens communiquent bien, et lorsque vous ne pouvez pas le faire en personne, la technologie nous donne la meilleure chose à faire. Les appels téléphoniques ne sont tout simplement pas les mêmes que les vidéoconférences. Vous devez voir le blanc des yeux de chacun. Vous devez voir les réactions et les expressions faciales et l’impact émotionnel des mots.

Et ne pensez pas que vous pouvez joindre un appel vidéo sans votre vidéo, car cela en fait à nouveau un appel téléphonique. Faites de la communication vidéo en face à face une priorité. Ces petites nuances font toute la différence.

Soyez agile

La gestion de projet agile encourage la responsabilité et la prévisibilité au sein d’une équipe. Les gestionnaires de SolutionStream utilisent le style scrum de la gestion de projet, qui est un type de gestion agile. “Scrum” se réfère à une formation de rugby à mailles serrées, mais la technique de mêlée priorise simplement les équipes compactes conduisant vers un objectif commun. Pendant le projet, ils utilisent quatre types de “cérémonies de mêlée” pour vérifier avec l’équipe et rester productif et responsable .

Ce style de gestion garantit que tout le monde a des tâches claires et une compréhension de ce que chacun ou l’équipe fait. Il est particulièrement puissant lorsqu’il est pratiqué dans toute l’organisation, même jusqu’au niveau de la direction.

Utilisez une variété d’outils de collaboration

Il y a tellement d’outils incroyables qui permettent à tout le monde dans l’équipe de voir les mêmes informations et de collaborer dessus. Ici, sur quelques-uns, je recommande:

Miro pour le tableau blanc et la cartographie collante

Histoires à bord pour les cartes d’histoires utilisateur

Jira pour gérer les tâches quotidiennes et globales

Manque de bavardage et de communication écrite

Google Suite pour une grande variété de travaux collaboratifs

Pour rendre les outils collaboratifs encore plus efficaces, utilisez-les conjointement avec la vidéoconférence dans le cadre de chaque conversation. N’ayez pas peur d’expérimenter et de trouver les outils qui conviennent à votre groupe.

Communiquez plus

Même si vous avez l’impression de communiquer comme un fou, ce n’est probablement pas suffisant. L’un des plus grands défis pour les équipes distantes est les malentendus et les problèmes de communication. Des outils comme Slack ont ​​l’impression de nous aider à mieux communiquer (et souvent ils le font), mais le mot écrit peut aussi faciliter la compréhension des intentions.

La saisie peut également ralentir considérablement la conversation par rapport à une conversation vidéo. Encore une fois, la clé pour résoudre ce problème réside dans l’utilisation d’outils de vidéoconférence. Encouragez votre équipe à retirer régulièrement la conversation de Slack (ou d’autres canaux de communication écrits) et à la vidéo pour assurer la clarté de la communication.

Combattre la solitude

L’isolement et la solitude sont de réels problèmes pour les travailleurs et les équipes à distance. En tant que leader, vous devez vous assurer que les gens ressentent toujours les liens sociaux qui accompagnent un environnement de travail. Le travail d’équipe, la confiance, de bonnes relations de travail et l’interaction personnelle peuvent et doivent être maintenus sous forme numérique.

Votre équipe a également besoin d’une interaction sociale pour ressentir la camaraderie. Planifiez des interactions sociales en ligne régulières entre les membres de votre équipe et encouragez des conversations de style refroidisseur d’eau. Organisez des déjeuners virtuels ou des cocktails virtuels pour que vos équipes baissent la garde et communiquent de manière plus désinvolte.

Avec tout ce qui se passe dans le monde, utilisez ces compétences pour vous assurer que votre entreprise et votre équipe peuvent être efficaces et heureuses tout en restant à distance.

