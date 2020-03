Comment travailler quand vous n’en avez vraiment pas envie

Éviter les tâches quotidiennes peut écraser notre bonheur, nuire à nos comptes bancaires et même nuire à notre santé – mais vous pouvez apprendre à aller de l’avant.

La procrastination fait mal. Frapper le prochain épisode sur Netflix peut apporter un soulagement momentané, mais c’est un sommet éphémère. Que vous évitiez un évier rempli de vaisselle, une nouvelle plate-forme de présentation ou un rendez-vous avec le tapis roulant, le retard a le pouvoir de transformer une tâche simple en un mont Everest d’une liste de choses à faire.

La recherche montre qu’à long terme, la procrastination diminue considérablement notre santé, notre richesse et notre bonheur. Par exemple, dans un sondage mené auprès de 10 000 personnes par le Groupe de recherche en procrastination de l’Université Carleton, 94% des répondants ont déclaré que la procrastination affecte négativement leur bonheur. Un total de 19 pour cent ont déclaré que l’effet était extrêmement négatif.

Le revers de la procrastination est la motivation. Selon Psychology Today, «la motivation est littéralement le désir d’agir et d’aller vers un objectif». Lorsque vous créez une entreprise, ce désir est essentiel – et il peut également être exaspérant.

Mais le succès ne commence pas toujours par une motivation extraordinaire. Tout comme une vitesse de rassemblement de boule de neige, parfois la motivation se construit après que nous commencions. J’ai vécu ce phénomène de première main. Par exemple, je ne suis pas une personne très motivée. Je ne lis pas hors du lit à 6 heures du matin, je n’aime pas balancer les cloches de la bouilloire et je ne lis pas 100 livres par an.

Pourtant, j’ai lentement développé ma startup, JotForm, en une entreprise avec plus de 4,3 millions d’utilisateurs et 130 employés. Je parviens généralement à me glisser dans un entraînement quotidien également.

Mon point? Atteindre nos objectifs ne nécessite tout simplement pas une motivation constante. Nous pouvons réaliser de grandes choses, même lorsque nous n’avons pas envie de faire les tâches quotidiennes.

Mettez fin au cycle destructeur de la procrastination.

L’évitement augmente progressivement notre anxiété, ce qui nous rend encore plus susceptibles de tergiverser, puis le schéma s’intensifie. Pour mettre fin à ce cercle vicieux, il est important d’identifier pourquoi nous esquivons une activité spécifique.

Heidi Grant Halvorson et E. Tory Higgins, co-auteurs de «Focus: Use Different Ways of Seeing the World to Power Success and Influence», expliquent que l’accent motivationnel affecte la façon dont nous abordons les défis de la vie. “Les personnes axées sur la promotion voient leurs objectifs comme créant un chemin vers le gain ou l’avancement et se concentrent sur les récompenses qui s’accumuleront quand ils les atteindront”, écrivent Grant Halvorson et Higgins dans Harvard Business Review.

“En revanche, les personnes axées sur la prévention voient leurs objectifs comme des responsabilités et se concentrent sur la sécurité. Ils s’inquiètent de ce qui pourrait mal tourner s’ils ne travaillent pas assez fort ou ne font pas assez attention.”

Ces deux types peuvent également affecter la façon dont nous procrastinons. L’évitement axé sur la prévention consiste à prévenir une perte. Par exemple, vous devez embaucher votre premier employé, mais vous avez peur de choisir la mauvaise personne. Une mauvaise embauche viderait du temps et de l’argent, vous retardez donc complètement le processus.

La procrastination axée sur la promotion se produit lorsque nous voyons une tâche comme un moyen de passer au niveau supérieur, mais nous ne pouvons toujours pas invoquer le lecteur pour commencer. Par exemple, vous pourriez croire que le yoga compenserait un certain stress entrepreneurial, mais vous prenez un expresso chaque matin au lieu du tapis.

De toute évidence, nos émotions sont mêlées à la fois à la promotion et à la prévention. De part et d’autre de l’équation, la partie «envie d’en faire» devient une pente glissante. Mais comme Melissa Dahl l’a écrit dans un article de 2016 pour The Cut: “Vous n’avez pas besoin d’avoir envie de faire quelque chose pour le faire.”

Laissez cela tremper un instant. Lorsque vous préférez consulter le dentiste plutôt que de vous attaquer à des analyses ou à des feuilles de calcul, coupez vos sentiments de l’équation. Décidez à l’avance exactement où et quand vous allez creuser, puis oubliez les émotions. N’y pensez pas et ne pesez pas le pour et le contre. Si vous envisagez de commencer à 15 heures, commencez simplement. Validez le programme que vous avez créé.

Exploitez la puissance de l’élan.

Chaque matin, je passe au moins une heure à écrire des pages du matin. Cette routine quotidienne crée de la motivation pour ma journée. Je n’invoque pas l’inspiration pour cette pratique; Je viens de le faire, puis je commence à être excité par les projets à venir.

Une fois que nous aurons fait le moindre pas en avant, l’élan vous permettra de continuer à rouler. En effet, un élan soutenu vers un objectif crée un effet composé – le principe selon lequel un effort constant et progressif peut produire des changements spectaculaires au fil du temps.

Le PDG de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, est l’un des investisseurs les plus prospères au monde et la troisième personne la plus riche du monde. Il fournit également une étude de cas de premier ordre sur l’effet composé.

Entre 32 et 44 ans, Buffett a augmenté sa valeur nette de 1 267%. C’est un chiffre assez impressionnant, jusqu’à ce que vous regardiez ses 12 prochaines années. De 44 à 56 ans, il a augmenté sa valeur nette de 7 268%. Il a construit sa chaîne d’investissements et n’a jamais regardé en arrière.

Ne cassez pas votre chaîne.

Nous entendons souvent parler de la «stratégie de Seinfeld», que le comédien utilisait pour affiner ses compétences célèbres. Il y a des années, j’ai accroché un calendrier mural dans un endroit bien en vue et dessiné un grand “X” rouge toute la journée si j’avais écrit de nouvelles blagues. Alors que les X ont commencé à s’entasser, sa motivation a grandi. “Vous aimerez voir cette chaîne, surtout quand vous aurez quelques semaines sous votre ceinture”, a déclaré Jerry Seinfeld à un jeune comédien. “Votre seul travail est de ne pas briser la chaîne.”

Beaucoup de gens utilisent maintenant cette stratégie pour tout suivre, du jogging à la cuisine, en passant par des économies et le travail sur leurs startups. L’auteur James Clear dit que la physique de la productivité – c’est-à-dire la première loi de Newton appliquée à la formation d’habitudes – explique pourquoi cette tactique réussit souvent. “Les objets en mouvement ont tendance à rester en mouvement”, écrit Clear. “Une fois qu’une tâche a commencé, il est plus facile de la faire avancer.”

Prendre des mesures initiales, comme commencer la description de poste ou envoyer un courriel à un collègue pour obtenir des références, facilite la poursuite de ce processus d’embauche redouté. Les routines peuvent également améliorer la puissance du mouvement vers l’avant. Si vous souhaitez rédiger un article de blog, choisissez une heure chaque jour où vous écrirez un seul paragraphe. Maintenez cette routine jusqu’à ce que vous ayez terminé.

Vous voulez accélérer votre élan? Créez un rituel à associer à la routine. Faites cinq minutes de respiration consciente. Ouvrez un canal «chill out» sur Spotify et branchez vos écouteurs. Ou versez une nouvelle tasse de café, puis commencez.

L’acte que vous choisissez est beaucoup moins important que le rituel lui-même, car la répétition quotidienne “prépare” votre cerveau à affronter la tâche. Au fil du temps, un rituel agréable peut même créer une anticipation positive autour du travail, plutôt qu’une spirale mortelle de procrastination.

Allumer les flammes du progrès.

La motivation n’est pas le feu qui alimentera votre succès. Ce n’est pas non plus de la volonté ou de la retenue. Selon Jeff Haden, auteur de The Motivation Myth, la motivation est un résultat, pas un état insaisissable qui précède une activité significative. La motivation est «le feu qui commence à brûler après vous manuellement, douloureusement, l’amène à exister, et il se nourrit de la satisfaction de vous voir progresser», écrit Haden.

La volonté de poursuivre un objectif difficile, mais souhaitable, apparaît souvent après que nous nous soyons mis au travail. La première étape peut être petite, mais c’est un bond en avant vers tout ce que vous désirez. Alors, faites tout ce que vous pouvez pour commencer.

Déterminez ce qui vous oblige à freiner, créez des horaires fermes pour éviter la procrastination et établissez des rituels agréables. Lorsque nous sortons de notre propre chemin, le progrès est presque inévitable. Une petite étincelle se transforme rapidement en feu.

