Comment Trevor Pryce est passé de l’athlète à l’expert en animation

Trevor Pryce, propriétaire de The Outlook Company (OVFX), raconte comment un voyage dans un cinéma pour signer un contrat l’a amené à chasser ses passions créatives, y compris l’écriture et la production. Trevor parle de certaines des façons dont il dirige son équipe de créateurs par l’exemple et pourquoi il est un grand partisan de la «concurrence pour créer».

Pryce et l’hôte de Playbook David Meltzer discutent de la raison pour laquelle Trevor a décidé de lancer OVFX à Baltimore, de leurs approches pour être sévères avec les employés qui vous intéressent et des angoisses associées au fait d’être un premier entrepreneur. Le couple discute également de la raison pour laquelle il est presque impossible de hiérarchiser plus de trois choses à la fois.

