Comment trois meilleurs amis cherchent à révolutionner l’expérience dentaire

Maximisez les résultats et les bénéfices viendront.

Avril

2, 2020

4 min de lecture

Dans cette série intitulée Member Showcase, nous publions des interviews avec des membres de The Oracles. Cette interview est avec Ahmad K. Osman, Mahmoud Elmedani et Islam Sery, fondateurs de Scotch Plains Fanwood Dental Care.

Qui êtes vous

Ahmad K. Osman, Mahmoud Elmedani, Islam Sery: Nous sommes des amis qui sont devenus des partenaires commerciaux, qui se sont transformés en famille. Nous sommes des rêveurs et des réalisateurs – les gars que tout le monde pense sont fous lorsqu’ils partagent leurs objectifs.

Nous avons fondé notre cabinet dentaire du New Jersey pour contester le statu quo sur la façon dont les gens perçoivent la dentisterie. Personne n’aime aller chez le dentiste, nous avons donc construit des bureaux luxueux ultra haut de gamme pour une expérience relaxante et sans stress pour le patient. Nous grandissons et avons hâte de venir dans une ville près de chez vous.

En quoi êtes-vous plus qualifié que la plupart des gens dans le monde?

Ahmad K. Osman, Mahmoud Elmedani, Islam Sery: Nous sommes des perfectionnistes qui attendons la grandeur de nous-mêmes et de notre entourage. Lors de la planification de notre premier cabinet dentaire – désormais tristement connu sous le nom de «001, où tout a commencé» – nous avons investi dans la meilleure technologie et le meilleur matériel qui nous aideraient à offrir une excellence clinique constante.

La plupart des dentistes ne se soucient que de maximiser les profits. Nous nous soucions de maximiser les résultats. En conséquence, l’argent est abondant pour nous.

Quelles sont les valeurs fondamentales qui guident votre entreprise et pourquoi les avez-vous choisies?

Ahmad K. Osman, Mahmoud Elmedani, Islam Sery: Une des valeurs fondamentales est l’âme de notre entreprise: traiter tout le monde comme vous voulez être traité. Bien que cela puisse sembler cliché, si vous visitez un professionnel de la santé, vous vous attendez à être traité avec le plus grand respect, une attention sans partage, la dignité et l’honneur. Diriger notre entreprise de cette manière est la principale raison de notre succès.

Quelle est votre citation préférée?

Ahmad K. Osman: «Il se peut que ceux qui en font le plus rêvent le plus», par l’enseignant, politologue, écrivain et humoriste canadien Stephen Leacock.

Quels conseils donneriez-vous à votre jeune moi?

Ahmad K. Osman: Quand tu es jeune, tu veux tout maintenant. Mais parfois, ce n’est pas le bon moment. Lorsque vous êtes frustré par le temps qu’il faudra pour que vos rêves deviennent réalité, rappelez-vous: aussi longtemps que cela prendra. Vous pouvez et réaliserez tout ce que votre cœur désire; alors rêvez grand, travaillez plus dur et gardez le cap.

Comment définissez-vous un grand leadership?

Ahmad K. Osman: Un bon leader est passionné, juste, empathique, digne de confiance, transparent et accessible, avec un grand cœur.

Comment embauchez-vous les meilleurs talents?

Ahmad K. Osman, Mahmoud Elmedani, Islam Sery: En raison de la façon dont nous avons construit notre cabinet dentaire, des valeurs que nous défendons et de la façon dont nous traitons nos patients et notre personnel, nous attirons naturellement les personnes qui souhaitent rejoindre notre équipe.

Comment prévenez-vous l’épuisement professionnel?

Ahmad K. Osman, Mahmoud Elmedani, Islam Sery: Notre marque et notre cause sont bien plus grandes que nous trois. Nous le rappelons à nos assistants, hygiénistes, équipe de direction et médecins. Lorsque vous portez cette énorme responsabilité ensemble, c’est plus gérable et agréable, ce qui empêche l’épuisement professionnel. Ce n’est pas facile, mais ça vaut le coup.

Sur quoi travaillez-vous en ce moment?

Ahmad K. Osman, Mahmoud Elmedani, Islam Sery: redéfinir la norme en matière de soins dentaires tout en établissant des relations pour étendre notre marque et notre part de marché. Nous cherchons à croître de trois endroits par an et à avoir le financement. D’ici 2025, notre objectif est d’être reconnue comme la meilleure organisation dentaire du New Jersey. D’ici 2030, nous prévoyons de nous développer à travers l’Amérique.

Pour quoi voulez-vous être connu, ou que voulez-vous que votre héritage soit?

Ahmad K. Osman, Mahmoud Elmedani, Islam Sery: Pour motiver la jeune génération en leur montrant que lorsque vous vivez de façon désintéressée et avec gratitude – en consacrant votre cœur, votre âme et votre amour à quelque chose – les résultats sont positifs et possibles.

Connectez-vous avec les fondateurs de Scotch Plains Fanwood Dental Care via leur site web.

Les mots et opinions exprimés dans cette interview sont ceux des personnes interrogées seules. Ce qui a fonctionné pour eux peut ne pas fonctionner pour tout le monde. Toutes les réclamations dans cet article n’ont pas été vérifiées de manière indépendante.

.