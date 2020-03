Comment trouver les meilleurs bookmakers au Royaume-Uni

Compte tenu de la variété et de la taille actuelles de l’industrie des paris en ligne, il n’y a aucune excuse pour être coincé avec un bookmaker de qualité inférieure. Bien sûr, le fardeau de peser vos options avec différents bookmakers en ligne est avec vous – le client.

Cependant, cela ne doit pas du tout être difficile. Aujourd’hui, nous allons voir comment trouver le meilleur bookmaker pour vos besoins – que chercher, où et comment séparer le bon du mauvais.

Magasiner

Il s’agit du premier conseil que quiconque vous donnera lorsque vous recherchez un nouveau service ou produit. Peu importe que vous recherchiez un nouveau gadget, que vous recherchiez une recommandation de voyage ou que vous souhaitiez simplement trouver les meilleurs paris sportifs du secteur. Vous ne voulez pas simplement regarder la première offre qui vous semble décente et vous inscrire. De cette façon, il est très probable que vous réalisiez quelque part plus tard que votre choix n’était pas aussi bon qu’il le paraissait à première vue.

Pourquoi ne pas simplement passer à un meilleur site de paris plus tard, vous demandez-vous? Eh bien, oui, mais vous perdriez simplement du temps et des profits potentiels. Sans oublier que certains des meilleurs bookmakers du Royaume-Uni proposent des programmes de fidélisation et d’autres incitations, ce qui signifie que s’inscrire le plus tôt possible peut rapporter de gros dividendes.

Avec la quantité de concurrence et les ressources en ligne que nous avons ces jours-ci, prendre en charge les choix que vous faites est plus facile que jamais. Ne tombez pas dans les pièges de l’achat impulsif et des réactions instinctives.

Que rechercher dans un bookmaker

Alors maintenant, la question demeure – qu’est-ce qui fait qu’un bookmaker est bon? Ou plutôt, qu’est-ce qui fait que l’on est meilleur que tous les autres?

Eh bien, il y a quelques cases qu’un site de paris doit cocher s’il veut même participer. En plus de cela, il y a plusieurs aspects qui se résument généralement à ce sur quoi le bookmaker a choisi de se concentrer. Nous allons passer par les plus importants ici, mais rappelez-vous – parfois, le choix se résume à des préférences personnelles. Avant d’aller plus loin, essayez de réfléchir à ce que vous voulez d’un bookmaker.

Sur quels sports voulez-vous parier? Quelles ligues / événements? Êtes-vous intéressé par les paris en jeu? Qu’en est-il des autres formes de jeu en ligne, comme les casinos ou le poker? Voulez-vous le streaming ou d’autres fonctionnalités similaires?

Après avoir répondu à ces questions, vous pouvez commencer à considérer les points que nous sommes sur le point de lister.

Licence et sécurité

Peut-être le facteur le plus important, bien que si un bookmaker ne fonctionne pas en toute sécurité et légalement, il ne devrait même pas être pris en considération.

La première étape consiste à examiner leurs licences. N’oubliez pas que les bookmakers britanniques ne peuvent même pas opérer dans le pays sans une licence de la Commission des jeux du Royaume-Uni. Le jeu en ligne est une activité hautement réglementée et vous devez vous assurer que vous pouvez légalement utiliser le site depuis votre pays de résidence avant d’aller plus loin.

Après cela, considérez la fiabilité. Quel est le taux de paiement du bookmaker? Ont-ils un cryptage SSL fiable sur toutes les transactions? Quel est leur bilan en termes de fuites de sécurité ou d’autres scandales? Si vous êtes satisfait des réponses, vous pouvez consulter les autres fonctionnalités de leur offre.

Réputation et service client

Rien ne voyage plus vite que le mauvais bouche-à-oreille. Assurez-vous que le site de paris que vous souhaitez utiliser est de bonne réputation. En règle générale, cela va de pair avec un service client fiable et de qualité.

Paiements

Considérez les méthodes disponibles d’un site pour les dépôts et les retraits et si elles correspondent à vos besoins. De plus, jetez un œil aux limites et aux délais de ces transactions.

Cotes et marchés

La question de savoir sur quoi vous voulez parier se posera ici. Assurez-vous que la couverture du paris sportifs comprend ce que vous recherchez.

Au-delà de cela, vos bénéfices dépendront entièrement des cotes offertes par le bookmaker. Un site de paris parmi les mieux notés aura une petite marge de bookmaker – la coupe qu’ils prennent de chaque pari effectué sera aussi faible que possible.

Autres caractéristiques

le meilleurs nouveaux bookmakers doivent pimenter leur offre s’ils veulent aller de l’avant de nos jours.

Par cela, nous entendons à la fois des fonctionnalités telles que les paris en jeu (qui sont un incontournable de nos jours), la diffusion en direct d’événements sportifs et d’autres fonctionnalités qui ne sont pas obligatoires mais peuvent vous conduire à choisir un site plutôt qu’un autre.