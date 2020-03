Comment utiliser BNB au Venezuela?

De nos jours, l’utilisation de crypto-monnaies est très courante, en particulier dans les pays à taux d’inflation élevé, comme c’est le cas au Venezuela, économiser de plus en plus de devises comme le dollar, l’euro, la BNB ou d’autres cryptos.

Par conséquent, l’utilisation de ces devises a favorisé l’acceptation de nouvelles méthodes de paiement au sein de la nation, parmi lesquelles le paiement avec des crypto-monnaies.

Comment BNB est utilisé

La BNB est une méthode d’échange utilisée comme monnaie officielle par la société mondiale de blockchain Binance, et se positionnant comme l’une des principales crypto-monnaies du marché.

Binance est un marché d’échange de crypto-monnaie qui permet de négocier plus d’une centaine d’actifs numériques et est considéré comme l’une des plateformes d’échange de volumes les plus élevés au monde.

La plus grande mission de cette entreprise est d’accélérer l’adoption des crypto-monnaies. Ce fait est devenu plus courant, permettant à BNB comme nouveau mode de paiement dans différents établissements au Venezuela.

Merci à Cryptobuyer, une entreprise qui propose des points de vente pour les paiements en crypto. Les utilisateurs peuvent utiliser leurs BNB facilement et rapidement. Permettant son utilisation dans les différents lieux qui ont adopté ce nouveau mode de paiement.

Utilisation du jeton au Venezuela

Il existe déjà plusieurs magasins au Venezuela qui font la promotion et acceptent d’utiliser BNB, accélérant l’adoption de la crypto-monnaie.

Les chaînes alimentaires telles que Burger King, dans leurs différents restaurants, acceptent déjà les paiements avec BNB. De même, dans la capitale nationale, des franchises telles que Willy’s Burger, Buddha Bar permettent également des paiements avec cette crypto.

Certains hôtels reconnus comme l’Intercontinental Tamanaco et Eurobuilding commencent également à utiliser cette nouvelle initiative. Permettre à ses clients de profiter de ses installations en offrant différents modes de paiement et de meilleures installations.

De la même manière, des magasins reconnus tels que Gina, Rori et la chaîne de magasins Traki, sont des pionniers dans l’utilisation des crypto-monnaies, permettant des paiements BNB à leurs différentes positions à travers le pays.

Les magasins d’électroménagers et de médicaments comme Samsung Experience Stores, Credimport et Farmarato se sont également joints à cette initiative. Même les établissements d’enseignement comme l’Université Simón Bolívar acceptent la BNB pour leurs différents plans éducatifs.

Ce dynamisme permet l’expansion et l’acceptation des crypto-monnaies à l’intérieur du pays. Il facilite l’utilisation des devises, la liberté de l’argent et permet de plus grandes méthodes de choix lors de l’annulation de biens ou de services.

