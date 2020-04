Comment utiliser l’assistant de récupération de données EaseUS!

La perte de données est l’un des problèmes les plus courants et les plus frustrants auxquels nous sommes confrontés dans notre vie numérique. Puisque nous dépendons fortement de nos ordinateurs et gadgets, nous avons tendance à y enregistrer toutes nos données. Mais parfois, à cause d’un mauvais clic, nous finissons par perdre un bloc de données extrêmement importantes. Cependant, nos ordinateurs sont conçus de manière à pouvoir toujours restaurer nos données perdues, uniquement si nous avons le bon logiciel.

EaseUS est un logiciel de récupération de données qui vous évitera de telles catastrophes où vous finirez par perdre vos données essentielles. C’est vraiment une bouée de sauvetage, même dans les cas où votre disque dur s’effondre et les clés USB deviennent corrompues.

Peu importe comment vous avez fini par perdre vos fichiers. EaseUS aide à récupérer les données en cas de suppression, de format, de plantage du système, de panne de disque dur, d’attaque de virus, etc. Ce logiciel permet de restaurer les données de votre système, SDD, HDD, cartes mémoire, clés USB et clé USB, et bien plus plus.

L’algorithme de récupération de données du logiciel est conçu de manière à pouvoir restaurer différents types de fichiers, tels que – photos, vidéos, documents, fichiers zip, fichiers audio, e-mails, fichiers de base de données et fichiers de programme. Par conséquent, presque tout est récupérable à l’aide du logiciel EaseUS.

Maintenant, si vos fichiers sont temporairement supprimés, vous pouvez facilement les restaurer en allant dans la corbeille de votre système. Cependant, si les données sont définitivement supprimées, vous aurez besoin du logiciel de récupération de données EaseUS pour récupérer vos précieux fichiers.

La meilleure partie du logiciel de récupération de données EaseUS doit être son interface conviviale, qui vous permet de récupérer vos données en trois étapes simples.

1. Commencez par choisir l’emplacement de la perte de données

2. scannez-le

Récupérez vos dernières données

Voila! C’est tout.

Ainsi, même si vous n’êtes pas un expert en technologie, vous réussirez quand même à récupérer vos fichiers.

EaseUS possède des fonctionnalités vraiment incroyables qui en font un logiciel vraiment flexible et convivial. Apprendre à connaître ces spécifications vous aidera à utiliser le logiciel plus efficacement.

EaseUS continue d’optimiser son algorithme pour fournir les meilleures performances. Il a deux modes – le mode de balayage rapide et le mode de balayage profond. Ainsi, vous pouvez choisir l’un des deux modes selon vos besoins. Étant donné que les fichiers plus volumineux prennent plus de temps à être analysés, EaseUS a ajouté cette fonctionnalité étonnante où vous pouvez faire une pause et reprendre facilement le processus de numérisation à tout moment sans provoquer de perturbation.

De plus, le logiciel est conçu de manière à vous faire gagner un temps précieux. Lors de l’analyse de l’emplacement de perte de données, EaseUS continue de restaurer les données tout au long du processus. Par conséquent, vous n’avez pas à attendre la fin de la numérisation.

L’une des meilleures fonctionnalités d’EaseUS doit être sa fonction «Filtre». Donc, si vous ne souhaitez pas restaurer tous les éléments supprimés à partir d’un emplacement de données particulier, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour restaurer uniquement un type de fichier spécifique. Cela permet d’économiser tellement de temps et vous obtenez un accès rapide à ce dont vous avez besoin.

EaseUS a également cette option “Tag”, où le logiciel crée des groupes de types de fichiers, tels que – fichiers audio, documents, photos, vidéos, etc. Donc, supposez que si vous ne souhaitez restaurer que des documents, vous pouvez simplement utiliser les balises et localisez vos fichiers de documents perdus.

De plus, une fois les données récupérées, vous pouvez rapidement prévisualiser les fichiers et voir s’ils correspondent à ce que vous vouliez. Vous pouvez prévisualiser des images, des vidéos, PowerPoint, Excel, Word et plus encore.

Le logiciel de récupération de données EaseUS fonctionne également comme un logiciel de réparation de photos et de vidéos.

Dans le cas où vos images sont endommagées, le logiciel de récupération de fichiers EaseUS détecte non seulement les images perdues, mais répare également la vignette des fichiers .jpeg / .jpg et les restaure. Une fois restaurées, vous pouvez prévisualiser les images récupérées avant la récupération finale.

Le logiciel de récupération de fichiers EaseUS est si avancé et efficace qu’il répare également les vidéos MP4 et MOV corrompues et endommagées. Donc, peu importe si vous utilisez une GoPro ou un appareil photo Canon, il vous suffit de connecter simplement l’appareil photo ou de connecter la carte mémoire à l’ordinateur à l’aide d’un lecteur de carte mémoire. Le logiciel de récupération de données EaseUS réparera et restaurera automatiquement tous les fichiers vidéo sans aucun problème.

Le fichier d’installation du logiciel de récupération USB n’est pas non plus très lourd. C’est environ 40 Mo. Par conséquent, cela ne prendra pas beaucoup de place dans votre système. De plus, vous n’auriez pas besoin d’ajouter de plugins pour que le logiciel soit encore plus sécurisé et sans risque.

Dans l’ensemble, le logiciel de récupération de données EaseUS est incroyable. C’est un outil polyvalent et sera toujours utile car la gestion des données n’est pas la chose la plus simple au monde.