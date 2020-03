Comment utiliser Python pour le développement mobile

De nos jours, tout le monde rêve de devenir le prochain Uber, Whatsapp ou Tik-Tok. Beaucoup de gens échouent parce qu’ils pensent qu’il s’agit d’écrire le bon code qui fonctionne parfaitement sur les appareils mobiles. Ce point, bien que précis dans une certaine mesure, est assez faux car un bon morceau de code est celui qui vous permet d’avoir une fonctionnalité optimisée dans n’importe quel environnement. Pour ces cas, il existe des tests d’applications mobiles.Si vous ne les avez pas rencontrés, cliquez ici.

Créer un bon morceau de code demande du temps et des ressources. Il n’y a pas de tricherie à cet égard. Tout dépend de l’effort que vous faites pour créer quelque chose de génial et du langage que vous utilisez pour créer votre code. Python est devenu l’un des meilleurs environnements pour travailler sur de nouvelles applications. Le code est facile à utiliser et c’est l’outil incontournable pour créer des applications mobiles pour de nombreux développeurs à travers le monde. Python, cependant, n’est pas une baguette magique, et tout comme les autres langages, il demande du dévouement pour créer quelque chose de grand.

Création d’une application avec Python

Python a été introduit il y a quelque temps comme la meilleure alternative pour développer des applications mobiles sur des environnements GUI. Cela ne fonctionne plus de cette façon, mais Python a un cadre qui permet la création d’applications mobiles pour Android et iOS. Il s’appelle Kivy, et il est connu pour être le meilleur ami des développeurs qui choisissent de travailler avec des environnements open source car cela facilite la multiplateforme. Expliqué en termes simples: Kivy peut vous aider à créer une application qui fonctionne sur Android ainsi que sur iOS, sans avoir à créer un morceau de code complet pour chaque système d’exploitation.

Kivy est assez facile à utiliser, vous connaissez les environnements de code. Le cadre comprend une boîte à outils personnalisée qui comprend une série de boutons, d’étiquettes et de formulaires, ainsi que plusieurs fonctionnalités qui peuvent vous aider à améliorer votre travail. Kivy est connu pour être cohérent dans tous les systèmes d’exploitation. Il offre une grande portabilité pour toute application, ce dont les utilisateurs d’appareils intelligents moins chers sont reconnaissants car leurs téléphones ou tablettes n’ont généralement pas la même gamme de RAM ou de stockage que les offres à la mode des grandes marques.

Construire une application avec Python gratuitement

Eh bien, nous détestons le dire, mais pour créer une application gratuitement, vous devez apprendre à coder. L’un des meilleurs traits de Python Kivy est qu’il rend tout un peu plus intuitif une fois que vous l’avez saisi. Quant aux créateurs d’applications, il y en a beaucoup sur le marché, mais vous avez d’abord besoin du code écrit pour le faire fonctionner. Nous sommes désolés d’éclater votre bulle, mais créer le prochain Uber n’est pas quelque chose qui peut être fait gratuitement. Même si vous êtes un programmeur maître et gérez le code comme un pro. Vous aurez besoin de quelques outils spécialisés pour que l’application fonctionne correctement.

Pourquoi Python Kivy est la langue de choix pour les développements d’applications mobiles

Kivy a gagné beaucoup de terrain parmi les développeurs qui n’ont pas ce qu’il faut pour gérer JavaScript. Il existe de nombreux langages pour créer du code, mais Python offre un niveau d’accessibilité que peu de gens peuvent rassembler avec JavaScript. Le langage de code vénéré est assez délicat, et il ressemble à la mécanique du bâton de conduite. Python fonctionne beaucoup plus comme un véhicule automatique.

Compétences requises pour créer une application mobile à l’aide de Python

Python appelle les bases du développement logiciel: compétences de base en programmation, connaissances en conception d’interface utilisateur, expertise essentielle des commandes Python, connaissances sur les plates-formes croisées et compétences organisationnelles de base pour gérer les développements. Vous devrez consommer et traiter beaucoup de théorie avant d’effectuer la première frappe pour créer votre application.

Pourquoi suivre l’itinéraire personnalisé même avec tous les outils fournis par Python?

Illustrons cela un instant. Avez-vous déjà rencontré une application qui ressemble exactement à une marque établie sur le marché? Quelqu’un qui copie même une mise en page de base n’est pas quelqu’un qui inspire beaucoup de confiance avec son application. En choisissant l’itinéraire personnalisé, vous choisirez le mode de programmation difficile, mais le résultat final sera quelque chose d’unique et adapté à votre marque et à vos idées.

Avoir une application est un bon sens des affaires

Même si votre idée à un million de dollars n’est pas liée au développement de logiciels, vous devez toujours créer une application. Si vous vous demandez pourquoi la réponse est assez simple: affirmer votre présence dans le monde. Une entreprise qui n’a pas de présence en ligne ces jours-ci, elle est invisible sous tous les angles. Le temps est révolu et les coupons sur le papier sont révolus. Vous devez créer une application pour que tout le monde sache que votre marque existe, et vous pouvez offrir vos services en permettant aux gens de vous contacter à l’aide de leurs appareils intelligents.

En utilisant Python pour créer une application, vous améliorerez la relation client avec votre marque ou vos produits. Vous augmenterez également votre exposition, deviendrez compétitif sur le marché et ciblerez de nouveaux clients.