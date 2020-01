Comment va-t-elle se dérouler sur le marché britannique du logement?

Plus de trois ans et demi depuis que le public britannique a voté pour quitter l’UE, le Brexit est enfin arrivé. Voici comment cela pourrait avoir un impact sur le marché du logement du pays.

L’incertitude a tourmenté de nombreux secteurs à travers le Royaume-Uni au cours des dernières années de troubles politiques, et bien que le marché du logement dans l’ensemble ait été largement résilient, il a certainement eu un effet dans certaines régions. Certains développeurs ont hésité à aller de l’avant avec des plans, tandis que les acheteurs et les vendeurs ont été plus susceptibles de se méfier de la prudence avec leurs investissements immobiliers.

Cependant, alors que le «Brexit day» d’aujourd’hui laisse encore beaucoup de questions sans réponse concernant des questions telles que les accords commerciaux et notre niveau d’implication européenne continue, il marque sans doute le début d’un nouveau chapitre pour le secteur du logement.

Confiance croissante

La demande des acheteurs a déjà commencé à grimper selon les dernières recherches, alors que les gens ont commencé la nouvelle année avec une confiance renouvelée dans le marché du logement du pays. Selon City AM, il y a eu une augmentation de 26% du nombre d’acheteurs à la recherche d’un logement au cours des premières semaines de 2020 par rapport à la même période l’an dernier.

Notamment, ce sont les villes éloignées de la capitale où les prix des logements sont beaucoup plus abordables qui ont connu la plus forte demande, selon Richard Donnell, directeur de la recherche et des idées chez Zoopla. Ce sont des domaines qui deviennent des alternatives très populaires comme lieu de vie et d’investissement à Londres, comme Manchester, Birmingham, Leeds et Liverpool.

Le consensus général est que la confiance dans le marché continuera d’augmenter après le Brexit, en particulier une fois que les négociations commenceront au cours de l’année à venir.

«Nous nous attendons à ce que l’incertitude de l’économie s’atténue quelque peu en 2020, ce qui devrait voir le volume des transactions augmenter», a commenté Russell Galley de la Halifax Building Society.

Des prix de l’immobilier plus élevés

Le dernier indice des prix des logements de Nationwide de ce mois-ci a montré que les effets positifs de la période postélectorale se sont déjà enregistrés sur le marché du logement. La valeur des maisons a augmenté de 1,9% par rapport à l’année précédente – un sommet en 14 mois – portant le prix moyen des maisons au Royaume-Uni à 215 897 £.

L’indice de Rightmove, qui examine le prix auquel les propriétés sont inscrites sur son site, a enregistré une hausse de 2,3% du prix des maisons entrant sur le marché entre décembre et janvier, ce qui est la plus forte hausse enregistrée pour la période de l’année.

Prédisant l’année à venir, Samuel Tombs, l’économiste en chef du Royaume-Uni chez Pantheon Macroeconomics, a déclaré: «Les indicateurs de la demande au tout début du processus d’achat d’une maison sont chauffés au rouge. Nous pensons que la reprise de la demande peut être soutenue cette année par la poursuite de taux hypothécaires bas et d’une solide croissance des salaires, entraînant une hausse des prix d’environ 4%. »

Pendant ce temps, EY Item Club pense que les prix des logements après le Brexit augmenteront de 2,8% au cours de l’année à venir, plus que les 2% qu’ils avaient initialement prévus, et la société affirme que l’augmentation pourrait être encore plus élevée.

Apprendre de l’histoire

Dans un article intéressant de Seven Capital, les tendances des prix des logements qui se sont produites au cours des années 1970, depuis l’entrée du Royaume-Uni dans la CEE (aujourd’hui l’UE), par le biais de renégociations au sein de l’union et d’un référendum en 1975, semblent se répéter.

Alors que la confiance a stimulé le marché du logement au Royaume-Uni dans la perspective de l’adhésion à la CEE en 1973, l’incertitude au moment où le nouveau gouvernement travailliste est arrivé au pouvoir a vu des oscillations similaires à ce que nous avons vu depuis le référendum de 2016. Après le référendum de 1975, une fois que les gens ont perçu plus de sécurité dans l’économie, les statistiques ont commencé à remonter.

Selon le rapport, nous en avons déjà vu les braises avec le «rebond de Boris», et ce qui se passera ensuite dépendra des accords que le Royaume-Uni conclura avec l’UE après le Brexit. Le directeur de Seven Capital, Andy Foote, estime que le moment est idéal pour que davantage d’investisseurs immobiliers haussiers avancent.

Il commente: «Ce qui est apparent et qu’il est important de noter, en particulier pour les investisseurs et les acheteurs immobiliers qui se demandent s’il faut acheter maintenant ou attendre, c’est que pendant que nous sommes dans cette période d’incertitude, les prix des maisons continuent de croître – aussi lents soient-ils peut sembler.

“C’est le marché qui dit simplement qu’il veut bouger, mais” arrêtons le feu un instant pendant que nous découvrons ce qui se passe “; C’est potentiellement une opportunité pour les moins averses au risque d’investir ou d’acheter avant le rebond et d’attendre que le marché revienne à une croissance plus élevée. “

Le marché hypothécaire

Hier, le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mark Carney, a annoncé que le taux de base resterait à 0,75% après la dernière révision. Cette décision montre la confiance de l’organisation dans l’économie du pays alors que les négociations sur le Brexit progressent, après avoir connu un rebond depuis les élections générales de décembre.

À l’heure actuelle, le marché hypothécaire tant dans le secteur résidentiel que dans le secteur de la location-vente est à un niveau élevé, les prêteurs rivalisant pour offrir les meilleurs taux et les emprunteurs étant invités à s’enclencher maintenant. Avec le Brexit à l’horizon, il semble peu probable que cela change à court terme, en particulier après l’annonce du taux de base.

Les dernières données montrent que le nombre d’approbations hypothécaires monte actuellement à son plus haut niveau en quatre ans, alors que la confiance des consommateurs continue de rebondir.

Commentant les chiffres, John Goodall, PDG et co-fondateur du spécialiste des achats en location Landbay, a déclaré: “Même sans aucune clarification sur les relations commerciales de la Grande-Bretagne avec l’UE, les prêts hypothécaires au Royaume-Uni semblent encourageants pour les mois à venir.”

Kevin Roberts, directeur du Legal & General Mortgage Club, a ajouté: «[The] il est peu probable que la décision de maintenir le taux d’intérêt ait une incidence sur les finances des consommateurs, du moins à court terme. Cependant, pour les emprunteurs, le climat de taux d’intérêt bas et le nombre toujours croissant de produits disponibles ont bel et bien placé les consommateurs aux commandes lorsqu’il s’agit de garantir un prêt hypothécaire. »