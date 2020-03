Comment vaincre les envies de sucreries tout en travaillant à domicile

Un échange alimentaire simple peut faire une énorme différence dans votre énergie, votre concentration et vos performances.

En ce moment, avec le monde à l’envers à cause de COVID-19, vous voulez probablement plonger dans un tas de produits de boulangerie ou vous apaiser avec une bière ou de la crème glacée. Je comprends. Et même si vous résistez à l’appel de la sirène de votre gâterie préférée, garder votre entreprise en marche pendant cette période d’incertitude signifie que vous êtes encore plus occupé que d’habitude. Vous avez à peine un moment pour aller aux toilettes, sans parler de préparer le déjeuner, donc une poignée de granola ou de smoothie acheté en magasin devra faire. Vous ne pouvez pas passer l’après-midi sans votre tasse de café habituelle. Vous gardez une réserve de barres protéinées dans votre bureau (ou votre garde-manger) pendant les nuits lorsque vous travaillerez pendant le dîner.

Bien que ces options semblent suffisamment saines, ces aliments à emporter remplissent probablement votre alimentation avec beaucoup plus de sucre que vous ne le pensez. Les barres protéinées sont souvent pires que les barres chocolatées lorsque vous regardez la quantité de sucre qu’elles contiennent, et les boissons au café et les smoothies contiennent plus de produits sucrés qu’une canette de soda. Selon des chercheurs de l’Université de Californie à San Francisco, 74% des aliments emballés contiennent des sucres ajoutés, y compris des options salées et des produits commercialisés comme «naturels» ou «sains». Pour cette raison, l’Américain moyen consomme près du double de l’apport quotidien recommandé en sucre de l’Organisation mondiale de la santé et de l’American Heart Association.

Et tout ce sucre secret nuit à votre santé. Un récent article du New York Times exhortant les gens à faire de 2020 l’année de moins de sucre a fait tant de points importants sur les effets négatifs du sucre sur vous. Physiquement, cela provoque tout, du vieillissement plus rapide aux dommages au foie en passant par un risque accru de diabète de type 2, de cancer, d’accident vasculaire cérébral, de maladie cardiaque et même d’Alzheimer.

Un excès de sucre nuit également à votre santé mentale. Et cela fait probablement de vous un entrepreneur moins efficace. Des études montrent qu’un excès de sucre raffiné peut altérer la mémoire, réduire notre capacité à apprendre de nouvelles choses et augmenter les sentiments d’anxiété. Et c’est au-dessus des montagnes russes énergétiques que nous connaissons tous lorsqu’il s’agit de crashs de sucre constants.

Et ce n’est pas seulement le sucre de table que nous devons éviter. Avant de fonder ma compagnie d’eau non sucrée et aromatisée, Hint, j’étais accro au Diet Coke, en supposant que c’était l’option “plus saine”. Je suis convaincu que parce que je pilais du faux sucre, cela me donnait de l’acné pire que la plupart des adolescents et faisait chuter mon niveau d’énergie. Dès que je suis passé à l’eau, tout s’est retourné et je me suis senti plus sur mon jeu que jamais auparavant. C’est pourquoi je ne fais pas que pousser pour un an de moins de sucre, mais je préconise que les gens adoptent la #unsweetenedlife.

Je ne dis pas que vous devez aller à zéro sucre entièrement. Ce serait presque impossible. De plus, votre cerveau a besoin de sucres naturels pour fonctionner. Voici quelques étapes qui m’ont aidé à réduire ma consommation d’édulcorants ajoutés et à vivre une vie plus nette et plus saine.

1. Faites attention aux sources sournoises.

Étant donné que les sucres et les édulcorants artificiels ont de nombreux alias différents, vous pourriez même ne pas réaliser que quelque chose de sucré figure dans la liste des ingrédients de vos aliments préférés. Le meilleur endroit pour commencer est de regarder de près les zones où les édulcorants apparaissent dans votre vie. Mon amie et experte en alimentation Marion Nestle, avec qui j’ai discuté sur mon podcast, me rappelle toujours de prendre toute allégation marketing avec un grain de sel. Au lieu de cela, mettez-vous à l’aise pour lire les étiquettes des aliments.

«Les nouvelles étiquettes alimentaires nécessitent des listes de sucres ajoutés et donnent une valeur quotidienne», explique-t-elle. “Si la valeur quotidienne est un pourcentage élevé, choisissez autre chose ou partagez-la avec un ami.”

2. Faites attention à ce que vous ressentez les aliments.

Essayez de mieux comprendre comment les différents aliments affectent votre humeur, votre niveau d’énergie, votre concentration, etc. Faites attention à ce que vous ressentez en général pour établir une base de référence. Recherchez ensuite les moments où vous vous sentez “hors tension”.

Avez-vous eu l’impression que votre cerveau était dans le brouillard lors de cette dernière réunion d’investisseurs? Avez-vous remarqué que votre énergie baisse chaque après-midi? Regardez le carburant que vous mettez dans votre corps avant ces moments et voyez si vous pouvez identifier les tendances qui pourraient vous entraîner. Je suis prêt à parier que les édulcorants sont un fil conducteur.

3. Faites quelques auto-expériences.

Une fois que vous maîtrisez ce que vous mangez et comment vous vous sentez, vous pouvez commencer à tester certains changements pour voir s’ils vous aident. Échangez votre smoothie acheté en magasin avec un smoothie fait à la maison pendant une semaine, afin que vous sachiez ce qu’il contient et que vous puissiez réduire les sucres ajoutés. Remplacez les barres dans le tiroir de votre bureau ou votre garde-manger par des sacs de noix pour plus d’énergie sans la douceur. Voyez comment vous vous sentez. Cette approche est beaucoup moins intimidante que d’essayer de supprimer indéfiniment les édulcorants. (Félicitations – vous êtes maintenant un biohacker.)

Quand j’ai abandonné le soda pour la première fois, je l’ai considéré comme une expérience. J’allais le faire pendant quelques semaines pour voir ce qui s’est passé. Une fois que j’ai ressenti les effets dramatiques sur ma santé et mon bien-être mental, cela m’a motivé à continuer. Je parie que vous ressentirez la même chose. Et qui sait? Vous pourriez être inspiré pour inventer quelque chose, comme je l’ai fait avec Hint en 2005, qui change votre vie pour toujours.

