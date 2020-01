Comment vendre votre stratégie de marketing pharmaceutique à la direction – Econsultancy

Votre employeur a investi en vous au moment de votre embauche. L’investissement était qu’un jour, vous seriez appelé à formuler une approche marketing stratégique pour votre marque ou votre produit.

Votre stratégie ferait inévitablement avancer l’entreprise et aurait un impact positif sur les clients, les actionnaires et votre groupe de patients. Cette opportunité peut faire ou défaire votre carrière, vous aurez donc besoin de plus que des instincts et des intuitions pour convaincre la direction de financer votre stratégie. Il est temps de constituer une équipe (collègues, fournisseurs, experts en la matière) qui produira un dossier étanche pour votre stratégie marketing. Mais votre équipe de direction ne veut pas être accrochée à vos idées ambitieuses en cas d’échec.

Cet article partagera des conseils avec les distributeurs de produits pharmaceutiques, biotechnologiques et de dispositifs médicaux sur la façon de vendre vos stratégies de marketing à la haute direction en réduisant les risques, en soutenant les idées avec des données, en évaluant le succès et en ayant un plan solide B.

1. Amorcez votre marché

Il existe un marché pour votre produit. Cela a été précisé par l’équipe de recherche et développement qui vous a amené à ce point. Mais qui est ton marché? Quels sont leurs besoins? Plus important encore, à quoi s’attendent-ils et savent-ils que votre produit existe?

Pour les innovateurs ou les fabricants de médicaments orphelins, il est possible que votre public ne vous voit pas venir. La recommandation est de mesurer et de commercialiser la sensibilisation aux maladies bien avant le lancement de votre campagne. Ce pré-marketing vous permet d’en savoir plus sur vos clients. Découvrez ce qui leur tient à cœur, créez des profils clients et des listes de contacts, et identifiez les canaux médiatiques qui informeront votre future campagne publicitaire. Par exemple, avant le lancement d’un nouveau médicament contre la douleur articulaire, envisagez une campagne de pré-commercialisation qui peut créer un large entonnoir de vente et attirer des patients potentiels à la recherche de solutions pour la douleur articulaire chronique. Dans l’entonnoir, les patients potentiels peuvent découvrir le contenu des médias sociaux de sensibilisation à l’éducation. Ils peuvent regarder des vidéos de témoignages décrivant les symptômes ou parler par téléphone avec une infirmière formée à l’identification de patients qualifiés. La direction bénéficiera d’une longueur d’avance importante dans la création de profils de patients et l’interaction sur les réseaux sociaux.

2. Apprenez de vos prédécesseurs

D’innombrables campagnes de marketing ont pris leur envol avant la vôtre. Leurs enregistrements numériques offrent des indices sur les performances futures de votre campagne. Les agences numériques sont au sommet d’une montagne de cette intelligence d’affaires – les enseignements des clients et des campagnes précédents.

Il n’est pas nécessaire d’expérimenter l’inconnu en créant des risques inutiles. Les femmes de 50 ans et plus répondent-elles aux publicités Facebook faisant la promotion de produits de santé? Quels mots clés sont associés aux troubles du sommeil après 23h00? Votre tâche consiste à trouver une agence partenaire qui peut utiliser les mesures de performances des campagnes précédentes pour valider vos idées.

3. Définissez votre succès

Quelle a été la performance de votre campagne? At-il été budgétisé adéquatement pour réussir? L’équipe de direction est-elle heureuse? Le succès dépend de la définition d’attentes appropriées et de s’assurer que toutes les parties prenantes sont alignées. Le point d’échec le plus important pour toute campagne de marketing est le fait de ne pas s’accorder sur les mesures de réussite avec l’équipe de gestion de votre agence et les chefs de marque côté client.

Prenez le temps de comparer vos indicateurs de performance clés avec ce qui est réaliste, puis collaborez avec la direction pour gagner leur soutien. Assurez-vous que vos attentes sont financées de manière appropriée (votre agence peut vous conseiller à ce sujet.) Rencontrez ensuite vos équipes de compte pour vous assurer que les attentes en matière de revenus correspondent à vos budgets publicitaires. Ne laissez pas les objectifs dériver sans recalibrer vos attentes et communiquer ces changements à la direction.

4. Rédiger des contrats qui atténuent les risques

Le paysage des médias numériques est en constante évolution et la direction ne veut pas expérimenter avec son argent. Il y aura une tentation d’investir dans de nouvelles applications médicales, des données de ciblage similaires et de l’intelligence artificielle. Tout ce qui est à la pointe de la technologie comporte un certain degré de risque, même avec un partenaire média de confiance.

Comprendre les subtilités des contrats médias et les processus dans lesquels les médias sont acquis vous permettra d’avoir confiance dans les accords que vous signez. Atténuez vos risques en rédigeant des contrats avec les médias qui vous permettront de changer de cap sans pénalités coûteuses. Cela peut inclure la possibilité de lancer une campagne de test avant de faire un investissement plus important ou de se retirer du contrat si la phase initiale de 3 mois de la campagne ne répond pas à vos attentes. Négocier des clauses pour les supports non personnalisables. Cette clause peut également vous donner un sursis pour apporter des modifications à votre création avant de vous aventurer à nouveau avec une option de plan B.

5. Connaissez votre tolérance au risque pour l’examen MLR

Si vous comprenez à quoi ressemblent chacun des processus d’examen médical, juridique et réglementaire de votre marque, votre idée passera l’examen de la FDA. Bien que chaque client dispose de son propre système de contrôle et d’équilibre, connaître les délais et la tolérance au risque contribuera à garantir un processus plus fluide.

Le non-respect du délai peut entraîner des retards dans le lancement de votre campagne, ce qui compromet les objectifs de revenus de l’entreprise et met à mal les relations avec les agences. La solution: affrontez votre équipe de direction sans crainte du MLR en comparant vos actifs créatifs et stratégiques (mots clés, copie, réclamations, etc.) avec des campagnes établies qui ont testé les eaux du MLR avant vous.

6. Comparez vos médias

Les réclamations de produits faites dans votre création sont soumises à l’examen de la FDA, mais elles ne sont pas les seules à pouvoir potentiellement entraver le lancement de votre campagne et entraîner des retards coûteux. Google a ses propres ensembles de directives pour les sociétés pharmaceutiques qui souhaitent faire de la publicité sur sa plate-forme de recherche pour de nombreux réseaux publicitaires. Pour garantir le passage, consultez votre agence média sur les points d’échec potentiels ou sur la manière dont la mise en miroir de votre campagne par rapport aux campagnes précédentes peut garantir le succès.

Les points d’échec courants peuvent inclure: les produits non approuvés par le gouvernement qui sont commercialisés d’une manière qui implique qu’ils sont sûrs, les violations de la campagne régionale telles que les produits de contrôle des naissances commercialisés à Hong Kong, les produits qui ont été précédemment étudiés ou soumis à des avertissements gouvernementaux, et bien sûr la gigantesque liste de Google des produits pharmaceutiques et suppléments interdits – y compris l’éphédra.

7. Faites vos devoirs – l’IA n’a rien de nouveau

Le marketing est toujours en pleine effervescence avec la technologie tendance et pas plus grand que le buzz autour de l’intelligence artificielle. Votre équipe de gestion voudra connaître votre plan d’utilisation de l’IA pour améliorer les résultats de votre campagne.

Le fait est que l’IA n’a rien de nouveau dans le marketing numérique. L’IA a propulsé les achats de médias programmatiques, les moteurs de recommandation sur Amazon et les moteurs de recherche tels que Google. L’IA a également des applications dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique. Bien que les assistants vocaux tels qu’Alexa, Siri et Google Home n’aient pas encore proposé d’options de publicité médicale, nous serons bientôt en mesure d’utiliser des supports publicitaires pour influencer leurs recommandations à commande vocale.

Mais jusque-là, il y a beaucoup d’IA intégrée dans les outils de marketing des soins de santé populaires, y compris les bureaux de négociation qui recommandent les achats de médias numériques, les données météorologiques qui prédisent la propagation des allergies et de la grippe et l’IA qui peut prédire le comportement des patients. Pour les spécialistes du marketing, l’IA nous rend simplement plus intelligents pour atteindre notre objectif grâce à une prise de décision influencée par les données.

8. Prévision des résultats de la campagne

Les équipes de direction souhaitent voir un retour sur investissement qui permet à l’entreprise de développer des modèles financiers trimestriels. Votre capacité à prévoir avec précision les dépenses marketing et le retour sur investissement gagnera leur soutien pour votre campagne.

Aucune conjecture nécessaire ici. Exécutez un programme pilote peu coûteux qui peut imiter les résultats des campagnes futures et gagner la tranquillité d’esprit. Cela peut inclure une campagne de 3 mois en utilisant la recherche Google, Facebook ou une pièce de marketing basée sur la localisation qui conduit les patients à votre clinique locale. Appliquez la saisonnalité (si nécessaire) et extrapolez vos objectifs de revenus pour des prévisions précises. Ajustez votre campagne si nécessaire pour atteindre vos objectifs de revenus, puis recommencez le test.

9. Profil de l’audience de votre salle de réunion

Il est essentiel de comprendre votre public dans la salle du conseil d’administration qui peut s’asseoir les bras croisés lorsque vous lancez votre lancement de produit. Selon le magazine Fortune, l’âge moyen d’un PDG et d’un directeur financier est maintenant de 50 ans. Comprenez que vous pouvez commercialiser votre produit auprès d’un public très différent de votre équipe de direction.

Par exemple, envisagez une campagne qui inclut des influenceurs sociaux, la réalité augmentée Snapchat, des épingles sponsorisées et une pré-roll YouTube. Ces termes peuvent sembler étrangers à votre équipe de direction qui pourrait rétorquer: «Mais je ne connais personne sur Snapchat!» Pour un PDG de plus de 50 ans, cela peut être vrai. Mais pour vos produits de moins de 35 profils clients, il est essentiel d’expliquer la pertinence de vos décisions médiatiques et de prouver vos motivations avec les données de la phase de recherche de votre campagne. Obtenez du soutien pour vos recommandations médias en enseignant à votre équipe de gestion les habitudes de consommation de médias de votre public cible.

10. Construisez votre équipe de rêve

Assembler votre équipe de rêve signifie rechercher des talents au-delà de votre service marketing. Trouvez des alliés dans le domaine juridique, des ventes et du développement de produits. Veiller à ce que les membres de ces autres départements aient la peau dans le jeu contribue à assurer votre succès et montre à la direction que vous avez fait vos devoirs.

Reconnaissez que vous aurez probablement besoin de ressources extérieures – agences créatives, agences numériques, sous-traitants, analystes de données, conseillers médicaux et influenceurs sociaux. Les dirigeants embauchent leurs faiblesses, il est donc essentiel de reconnaître les lacunes dans votre bassin de talents et de fournir une nouvelle supervision et une nouvelle perspective.