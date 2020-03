Comment voir les radars en temps réel, les meilleures applications

Si vous cherchez à voir les radars en temps réel, ce sont les applications pour appareils mobiles que vous devez connaître. Certains se concentrent uniquement sur les radars fixes, dont la DGT elle-même révèle sa position précise, et d’autres vont un peu plus loin.

Les radars Ils peuvent être de deux types, fixes et mobiles. Les premiers savent où ils se trouvent car la direction générale de la circulation rend leur localisation publique et nous pouvons les «détecter» avec des applications. Comme vous le savez peut-être déjà, il existe des applications, comme Google Maps lui-même, qui base de données avec les emplacements précis et qui nous préviennent quand nous allons passer devant eux.

L’autre type est radars mobilesEt nous ne savons pas où ils se trouvent car ils ont des emplacements variables, même d’un jour à l’autre. Mais il y a aussi des applications qui nous disent où sont-ils localisés à tout moment grâce à la alertes de la communauté. Quelque chose contre lequel, en passant, les autorités se battent constamment pour la sécurité des voies publiques.

Certaines applications se concentrent sur les radars fixes, d’autres vont plus loin avec les radars en temps réel.

Comment voir toutes sortes de radars en temps réel?

Pour savoir où sont les radars en temps réel, la meilleure option disponible pour les utilisateurs des voies publiques, les conducteurs en bref, sont les applications pour les appareils mobiles. Mais non, ils ne fonctionnent pas tous aussi bien, et il est commode de les connaître pour savoir lequel nous convient le mieux.

En revanche, il faut savoir que le détection des radars, ou inhibiteurs signal sont illégal et peut entraîner une lourde pénalité financière. Quels sont légaux sont les radars que, comme nous l’avons mentionné précédemment, commencer sur une base de données où les points d’emplacement fixes des radars sont enregistrés. Et les applications communautaires, sur le trafic, même en temps réel, sont également légales.

Les meilleures applications pour voir les radars en temps réel

Google Maps

L’application de navigation GPS de la société Mountain View, Google, est l’une des applications les plus téléchargées et utilisées au jour le jour par les conducteurs. Et depuis un certain temps maintenant, il a une base de données de radars fixes qui nous alerte quand nous allons passer devant un de ces radars. De plus, il intègre peu à peu de nouvelles fonctions communautaires pour s’informer sur les radars mobiles par des avertissements d’autres utilisateurs.

Téléchargez sur iPhone.

Téléchargez sur Android.

Waze

Cette deuxième option est également une application de navigation GPS, elle vient également de Google, mais elle a un format assez différent. Il possède de nombreuses fonctions que Google Maps intègre petit à petit, et qui sont possibles grâce à la communauté des utilisateurs. En plus de nous alerter sur les radars fixes, tant qu’un autre utilisateur de la communauté l’a déjà marqué, l’application nous indiquera le radars en temps réel, mais nous nous référons dans ce cas aux radars mobiles.

Téléchargez sur iPhone.

Téléchargez sur Android.

Volonté sociale

Cette option utilise exactement la même chose, communauté d’utilisateurs, pour proposer des alertes radar en temps réel. Ici, nous n’avons pas de navigation GPS en tant que telle, mais une application beaucoup plus simple et plus ciblée, directement, dans les annonces de la communauté des utilisateurs. C’est pourquoi il existe des options telles que savoir où se trouve l’hélicoptère Pegasus de la Direction générale de la circulation, où il y a des contrôles de l’alcool et des drogues et, en fait, où il y a des radars mobiles à tout moment.

Téléchargez sur iPhone.

Téléchargez sur Android.

Avertissement radar

L’application NOMAD Speed ​​Camera Warning est beaucoup plus simple que tout ce qui précède; n’a pas de navigation GPS en tant que telle et se concentre uniquement et exclusivement sur radars fixes. Mais il a la base de données ROBSER, la meilleure que nous puissions trouver pour l’Espagne, et cela en fait, bien qu’il s’agisse d’une application si simple et limitée, probablement la meilleure en ces termes. Un complément idéal à Google Maps lorsque nous sortons pour conduire.

Téléchargez sur iPhone.

Téléchargez sur Android.