Comment votre site Web est-il comme prendre votre cerveau à la banque

Je ne sais pas dans quel type d’entreprise vous travaillez, mais au milieu d’une pandémie, les entreprises ont été jugées essentielles ou non essentielles. Essentiel signifie généralement quelque chose à voir avec le maintien de la vie des gens. Les entreprises essentielles comprennent le transport, les soins médicaux, la nourriture et les services bancaires.

Ma femme travaille pour une banque, mais l’une des choses qu’ils ont dû faire est de fermer le hall. Ils ne veulent pas que des gens entrent. Pour entrer dans le hall, vous devez prendre rendez-vous, mais ils sont même nerveux à ce sujet. Le drive-up est ouvert, tout comme le guichet automatique.

Que vous soyez dans une entreprise essentielle ou non, vous avez quelque chose d’essentiel dans votre entreprise – votre banque. Qu’est-ce que je veux dire par votre banque? Eh bien, votre site Web est comme amener votre cerveau à la banque.

Que font les banques? Les banques sont des entreprises qui utilisent l’argent déposé pour gagner de l’argent en le prêtant à d’autres et en facturant des intérêts. Ce n’est pas le meilleur investissement pour les déposants qui essaient de mettre de l’argent pour le faire croître. Surtout pas aux tarifs d’aujourd’hui.

À l’heure actuelle, la Fed a un taux d’intérêt de 0% et les banques paient environ 0,5% sur CD. C’est moins de 1% et c’est la même chose sur les comptes d’épargne. Vous n’allez pas gagner beaucoup d’argent en le mettant dans une banque. La seule chose que fait une banque, c’est de protéger votre argent. La façon dont il protège votre argent se fait par le biais de la FDIC. Le gouvernement fédéral assure vos actifs à l’intérieur d’une banque jusqu’à 250 000 $. Ce serait vraiment bien d’en avoir autant là-dedans. Mais si la banque devient insolvable, votre argent est garanti. C’est ce qu’une banque fait, elle vous protège, votre entreprise et les actifs que vous y investissez.

Votre site Web est comme une banque. C’est un endroit pour déposer vos actifs de marketing de contenu. Ce n’est pas garanti par le gouvernement fédéral, c’est par vous. Je veux partager avec vous cinq choses que vous pouvez faire en prenant votre cerveau et en le mettant en banque.

Banque votre contenu

En quoi votre site Web ressemble-t-il à une banque? Lorsque vous mettez du contenu sur votre site Web, c’est le vôtre. Ce n’est pas nécessairement le cas lorsque vous publiez simplement vos idées ou votre contenu sur les réseaux sociaux.

Disons que vous écrivez un tas de contenu et que vous le partagez sur les réseaux sociaux. Supposons que vous l’ayez affiché sur LinkedIn ou Facebook sans l’avoir mis sur votre site Web au préalable. Cela semble logique et facile. Les gens peuvent même vous convaincre que vous n’avez pas besoin d’un site Web, mais j’ai vu des entreprises en faillite faire cela. Une entreprise en particulier dirigeait l’ensemble de ses activités sur une page Facebook et elle prenait la plupart de ses commandes sur ce site. D’une manière ou d’une autre, ils ont violé l’une des conditions générales de Facebook, et Facebook a supprimé la page. Leurs affaires se sont immédiatement taries.

Ils ont dû licencier plus d’une centaine de personnes et l’entreprise a fait faillite. Vous devez comprendre, même si cela semble être une bonne idée car c’est gratuit, ce n’est pas quelque chose que vous possédez ou contrôlez. Ce n’est pas un endroit sûr pour votre contenu. Comment le sécurisez-vous? Vous le mettez sur votre site Web.

Posséder

Recommandé pour vous Webdiffusion, 23 avril: Comme. Fav. Partager: les applications sociales arrivent à maturité pendant COVID ‑ 19

S’inscrire maintenant

Votre site Web est quelque chose que vous possédez. C’est l’une des raisons pour lesquelles vous ne souhaitez pas utiliser l’un de ces outils de site Web gratuits. La même chose peut arriver. Si vous ne le payez pas, vous ne le possédez pas. Vous voulez vous assurer que vous utilisez une société d’hébergement Web que vous payez. Assurez-vous que quelqu’un dans votre entreprise paie les factures et non un tiers (entreprise ou consultant). Vous voulez vous assurer qu’elle figure sur votre carte de crédit afin de la contrôler. Votre domaine est également important. Mes sites de blog et de podcast sont b2b-im.com et baconpodcast.com. C’est là que je banque la plupart de mon contenu. Je les possède et si je ne paie pas ma facture, ils peuvent me donner un peu de délai de grâce, mais ils peuvent finalement se retourner et le vendre à quelqu’un d’autre.

Si vous perdez le contrôle de votre domaine, vous devrez peut-être payer à quelqu’un des centaines, voire des milliers de dollars pour le récupérer (j’ai vu cela se produire). Il vous incombe de vous assurer que vos domaines sont payés sur votre carte de crédit et non sur la carte de crédit d’un tiers. Assurez-vous que vous le possédez.

Assurez-le

La FDIC assure votre argent à la banque, mais vous devez assurer votre propre argent investi dans la banque de votre site Web. Comment tu fais ça? Eh bien, en vous assurant que votre site Web est maintenu. Il vous incombe de vous assurer que le logiciel est à jour, que les plugins sont à jour (surtout si vous avez un abonnement ou que vous avez payé des plugins) et que votre thème est à jour. Assurez-vous que tout est maintenu. Vous pouvez demander au personnel de le faire ou de le faire vous-même, ou vous pouvez payer quelqu’un pour le surveiller et le maintenir, mais assurez-vous que vous assurez la capacité de votre site Web de continuer à promouvoir votre contenu.

Investissez-y

La prochaine chose que vous devez faire est d’y investir. Comment y investissez-vous? Avec des atouts. Les actifs que vous investissez dans la banque de votre site Web sont sous forme de contenu. Lorsque vous créez des blogs, des podcasts, quel que soit le type de contenu que vous créez, vous voulez vous assurer qu’il est déposé sur votre site Web. La même chose vaut pour vos vidéos. Assurez-vous que vous n’utilisez pas uniquement un service gratuit comme YouTube. Assurez-vous que vous utilisez un service payant comme Vimeo car vous le contrôlez. Le contenu gratuit peut être retiré sans que vous le sachiez et il ne peut pas vous être retiré.

Commencez à formuler des éléments de votre cerveau et investissez-les en les déposant sur votre site Web sous forme de contenu. Ce contenu sur votre site Web est très bien, mais seulement si les gens trouvent votre site Web et le consomment. Vous voulez également trouver des moyens de le donner. Il y a donc une dernière chose que vous voudrez faire.

Soyez philanthropique

Je veux que tu deviennes philanthrope. Je veux que vous partagiez votre contenu avec le monde. Prenez la richesse des connaissances que vous avez accumulées et partagez-les. Comment le partagez-vous? Sous forme de liens. Ces liens peuvent être publiés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez publier un lien vers votre blog sur Facebook. Ou, vous pouvez publier un lien vers votre vidéo sur LinkedIn. Vous pouvez utiliser ces liens pour générer du trafic vers votre site Web. C’est ainsi que vous devenez philanthrope.

Vous prenez vos connaissances et les partagez sur le Web. Gardez à l’esprit que le contenu original sur les réseaux sociaux est un peu mieux partagé que les liens vers votre site, mais le contenu original sur votre propre site Web reste le meilleur investissement que vous puissiez faire. Si vous avez le désir et le budget, vous pouvez toujours aller sur les réseaux sociaux et parrainer ce post.

Vous pouvez payer pour les faire partager plus souvent avec un public sur LinkedIn ou Facebook et Google, mais l’essentiel est que vous devez payer pour cela. L’un des plus grands avantages d’avoir votre contenu sur votre site Web est que vous pouvez diriger les gens vers les pages avec des réponses spécifiques aux questions qu’ils ont. Quoi qu’il en soit, vous allez générer du trafic vers votre page d’accueil ou des pages et publications spécifiques.

Vous pouvez contrôler la façon dont le monde accède à votre site Web en partageant ce contenu dans le monde des médias sociaux.

Dernières pensées

Je veux vous laisser avec une dernière pensée. Oui, votre site Web est une banque. Dans le cas où ma femme travaille, le hall est actuellement fermé. Il se peut que vous n’ayez pas de personnes qui entrent dans le hall de votre entreprise (si vous avez un emplacement physique), mais vous pouvez traiter votre site Web comme une fenêtre d’accès et un guichet automatique,

Vous voudrez la regarder davantage comme une fenêtre de démarrage, car c’est là que vous établissez ou maintenez des relations. Ma femme peut dire «Salut». à tous les clients qui ne peuvent actuellement faire affaire avec la banque que depuis leur voiture. Cela lui donne, ainsi qu’aux autres employés, la chance de maintenir ces relations d’affaires convoitées. Ils n’ont pas cette chance lorsque les clients déposent ou se retirent du GAB. Assurez-vous de trouver un moyen de communiquer avec vos clients ou prospects en utilisant votre contenu pour établir des relations.

J’adorerais entendre vos réflexions à ce sujet. Commentez ci-dessous et partagez vos réflexions, idées ou questions sur l’utilisation de votre site Web comme une banque de contenu. Avez-vous dû surmonter l’un des concepts présentés? Qu’est-ce qui a fonctionné et qu’est-ce qui n’a pas répondu à vos attentes? Avez-vous des idées ou des conseils à partager?

Auteur: Brian Basilico

Suivez @bbasilico

Brian Basilico est un auteur et conférencier de renommée nationale. Il est le fondateur et président de B2b Interactive Marketing Inc., une société de production et de conseil en marketing primée à Aurora en Illinois. B2b aide les entreprises et les organisations à but non lucratif à commercialiser leurs produits et services grâce à l’utilisation efficace d’outils en ligne, notamment: sites web, blogs,… Voir le profil complet ›