Comment vous protéger du COVID-19 lorsque vous voyagez en transports en commun

La lotion solaire, les sorties dans les musées et les réunions de famille, entre autres activités typiques de cette période des fêtes, devraient attendre, car ces jours de congé seront très différents de ce à quoi nous sommes habitués en raison de la menace pour la santé de COVID-19, qui, depuis le 28 Février, officiellement arrivé dans notre pays.

Depuis lors, la pandémie s’est aggravée dans tout le Mexique, obligeant les autorités fédérales à déclarer la phase 2 de la contingence mardi dernier.

Compte tenu de cette situation, les mesures de lutte contre la nouvelle maladie ont été renforcées, telles que les soins aux personnes âgées et aux personnes à haut risque d’infection, ainsi que la suspension des cours et des événements et les réunions avec plus de 50 personnes, entre autres.

Un appel a également été lancé pour tracer un rayon de 1,5 mètre entre les personnes, intensifier les mesures d’hygiène de base et, dans la mesure du possible, éviter de quitter la maison pour réduire les risques de contagion, notamment dans les grandes villes comme à Mexico, où le plus grand nombre de cas a été confirmé par le nouveau COVID-19 dans tout le pays.

Selon le chef du gouvernement de la capitale, Claudia Sheinbaum, au cours des dernières semaines, l’afflux dans l’ensemble du réseau de transports publics de Mexico a diminué de 30% et le trafic sur les routes de la capitale du pays de 40%, une réalisation qui aide Pour réduire la propagation, cependant, de nombreuses personnes sont toujours dans les rues, la grande majorité parce qu’elles ont besoin de se transporter dans la ville ou vers d’autres États de la République pour travailler ou pour une urgence.

C’est pourquoi les autorités de la capitale ont annoncé des campagnes de sensibilisation de la population dans le but d’adopter des mesures de prévention, et des travaux d’assainissement sont également effectués dans les unités du système de transport, mais cela ne suffit pas.

En tant qu’utilisateurs de transports, nous devons également être bien informés du fonctionnement des systèmes et des précautions à prendre pour pouvoir se déplacer et éviter la contagion ou la contagion pendant notre voyage.

L’hygiène Lavez-vous les mains à l’eau et au savon ou utilisez un gel d’alcool à 70% avant d’utiliser le transport et à votre arrivée à destination.

En tant que vampire. Couvrez-vous le nez et la bouche lorsque vous éternuez ou toussez, avec un mouchoir jetable ou avec le coin intérieur de votre bras, même lorsque vous portez un embout buccal.

Restez immobile Ne touchez pas votre visage, en particulier vos yeux, votre nez et votre bouche. Les mains sont en contact avec de nombreuses surfaces et peuvent rapidement attraper des virus.

Ne le répandez pas. Si vous présentez des symptômes d’infection respiratoire, utilisez un masque facial, évitez d’en infecter d’autres.

Ne le risque pas. Évitez tout contact direct avec des personnes souffrant d’infections respiratoires aiguës.

En silence. Essayez de ne pas parler pendant le voyage.

Soignez la distance. Ne saluez pas avec un baiser, une main ou un câlin.

Pour une autre occasion. Ne mangez pas de nourriture pendant la visite.

Restez vigilant. Si vous commencez à présenter des symptômes au cours des deux prochaines semaines, ne vous auto-méditez pas, appelez le 800-0044-800 et indiquez vos antécédents de voyage. Vous serez assisté par du personnel qualifié du ministère de la Santé.

Plus propre. Vous ne crachez pas, le virus se propage en inhalant les gouttes expulsées par la toux ou les éternuements ou en touchant des surfaces contaminées.

Avec moins. Évitez de voyager aux heures de pointe et essayez de garder un rayon d’un mètre et demi loin des autres.

Vous arrivez ou voyagez en avion? Si vous présentez des symptômes à votre arrivée, localisez le bureau international de santé de l’aéroport.

Les symptomes:

La fièvre

Toux, éternuements

Malaise

Mal de tête

Difficulté à respirer (dans les cas graves)

