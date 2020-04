Comment vous protéger du renflouement interne: conseils aux investisseurs

La directive européenne BRRD qui a introduit le renflouement interne en Europe est entré en vigueur dans tous ses effets à partir de janvier 2016. Brrd en particulier, empêche le sauvetage public d’une banque en crise avant qu’une partie du passif, égale à 8%, n’ait été couverte par les “ressources internes” de la banque elle-même.

Cela se produit, dans l’ordre, à zéro de la valeur des actions, à convertir de force les obligations subordonnées en actions et, si le seuil de 8% des pertes n’a pas encore été atteint, à s’appuyer sur des comptes courants pour la partie dépassant 100 mille euros.

Le mécanisme a été créé dans le but de décourager les comportements excessivement risqués de la part des établissements de crédit qui, autrement, pourraient se fier trop gaiement à une intervention publique de sauvetage, à la charge des contribuables. Après la crise financière, on s’est en effet interrogé sur le caractère moral du sauvetage des banques, qui a également contribué à provoquer la crise par leur comportement risqué.

Il convient de noter que, jusqu’à présent, la résolution bancaire qui prévoit le renflouement interne n’a jamais été activée en Italie. Les interventions publiques mises en œuvre dans le cas des banques vénitiennes, par exemple, ont tenté par tous les moyens d’éviter le recours à ce mécanisme, dont les conséquences en termes de confiance dans l’épargne peuvent être beaucoup plus graves que celles observées en Italie et ailleurs Pays européens. En d’autres termes, 8% des engagements de la banque en crise n’ont jamais été couverts. Comme vous le savez, cependant, les détenteurs d’obligations subordonnées, c’est-à-dire les preneurs fermes de titres de créance à haut risque émis par des banques, ont compris dans diverses circonstances que leur épargne peut être considérée comme sûre, même si le renflouement interne est évité.

Dans le cas des quatre banques régionales secourues fin 2015 et, par la suite, des banques vénitiennes, il est apparu clairement qu’une partie importante des preneurs fermes de ces obligations n’étaient pas conscients des risques inhérents à cet instrument. Une discussion sérieuse sur les risques de renflouement interne pour les investisseurs ne peut donc ignorer la conscience que, dans le passé, les titres qui n’étaient pas vraiment vendus étaient vendus comme “sûrs” – et qu’après la directive Brrd ils le sont encore moins. .

Bail-in, qui sauvent des mesures

La directive sur le bail-in indique clairement quels titres sont susceptibles d’être impliqués dans la résolution d’une crise bancaire. Le premier examen que l’épargnant doit faire concerne ses propres investissements, et notamment les titres émis par les institutions bancaires. Soyons clairs: les titres financiers gérés par l’intermédiaire de la banque ne sont pas à risque, pas plus que les comptes courants inférieurs à 100 milliers d’euros.

Au contraire, il faut se concentrer sur les titres de participation (même non cotés) en sa possession: si certains d’entre eux sont des titres bancaires, il sera bon de vérifier la solidité de l’institution (comme nous le verrons plus loin). Deuxièmement, il est important de vérifier obligations émises par des institutions bancaires.

D’une part, les garanties, ainsi que les obligations sécurisées, ne peuvent pas être impliquées dans un bail-in. Le cas est cependant différent obligations subordonnées: dans ce cas également, il convient de vérifier la solidité de l’émetteur.

Vérifier la résilience de la banque. Vérifier le ratio de solidité du capital Cet 1 de votre banque et des banques avec lesquelles vous détenez des titres de créance ou de capitaux propres est un excellent moyen de comprendre la probabilité que l’établissement se retrouve en résolution en cas de choc. Cette valeur en pourcentage exprime en effet la marge de sécurité dont dispose la banque pour couvrir d’éventuelles pertes: plus elle est élevée, plus la solidité de l’établissement est grande.

Cela dit, il est bon de ne pas aller trop loin avec des craintes généralisées: si vous n’avez pas de titres ou de comptes courants qui pourraient être impliqués dans un bail-in, les changements de Cet 1 entre une banque et une autre n’auront aucun impact sur la économies.