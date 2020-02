Comment Who Gives a Crap a bâti un public fidèle grâce à une image de marque de bien-être et un engagement envers CX – Econsultancy

Il est fort probable que vous n’ayez pas beaucoup réfléchi à l’impact éthique et environnemental de votre papier hygiénique. Mais si c’est le cas, seriez-vous prêt à payer plus cher pour du papier toilette qui a un impact positif sur l’environnement et contribue au bien social?

Who Gives a Crap, une marque de papier hygiénique haut de gamme destinée directement aux consommateurs, a cultivé une clientèle fidèle qui est prête à faire exactement cela. Une entreprise australienne qui a été lancée à l’origine en 2012 via une campagne de financement participatif, Who Gives a Crap vend maintenant sur plusieurs marchés internationaux et est réputée pour sa forte éthique, sa copie marketing créative et humoristique et son excellent produit.

Il a réalisé tout cela en grande partie grâce au bouche-à-oreille et à son engagement envers une excellente expérience client (CX). Alors, comment Who Gives a Crap a-t-il réussi à se démarquer avec un produit aussi peu glamour que le papier toilette – et à construire une marque si aimée autour de lui? Examinons de plus près l’offre de produits Who Gives a Crap, la présence en ligne, UX et CX pour le savoir.

