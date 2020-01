COMMENTAIRE: Les détaillants de méthodes de marketing devraient tester en 2020

En 2020, les détaillants gagnants seront les entreprises qui connaissent à fond leurs méthodes de marketing de base et qui sont engagées dans leur optimisation continue, écrit Chloé Thomas.

Si vous vendez des produits à partir d’un site Web, vous devez avoir couvert trois méthodes de marketing:

SEO

Publicité par e-mail

Publicité sur les moteurs de recherche (annonces par mots clés et annonces de produits)

Un mélange de ces éléments constitue le socle des ventes pour les entreprises de commerce électronique les plus prospères, et ensemble, elles devraient générer 60 à 80% de vos ventes en ligne. Si cela ne vous arrive pas, c’est ici que vous devriez commencer votre optimisation marketing en 2020.

Jetez un œil à vos résultats et à votre stratégie pour chacun et identifiez ce que vous pourriez faire pour améliorer les performances. À quoi cela se résume-t-il habituellement?

SEO

Une mauvaise performance SEO signifie soit:

Votre site Web n’est pas indexé avec précision par les moteurs de recherche. Une fois que vous l’avez corrigé – vous n’avez rien d’autre à faire pour rester indexé avec précision.

Le moteur de recherche ne comprend pas en quoi consiste votre site Web, car vous n’avez pas mis les bons mots aux bons endroits sur votre site.

Les moteurs de recherche ne considèrent pas votre site comme important. C’est la solution la plus difficile à résoudre, car elle repose sur le fait d’amener d’autres personnes à recommander (lien vers) votre site Web.

Publicité par e-mail

Au cours des dernières années, je suis tombé sur un certain nombre de détaillants qui affirment que «le courrier électronique ne fonctionne pas» pour eux. C’est généralement parce qu’ils investissent dans la mauvaise stratégie.

Selon ce que vous vendez et qui est votre client cible, c’est la meilleure façon d’utiliser les modifications par e-mail. Pour la plupart des détaillants, cela signifie passer des newsletters à la segmentation et à l’automatisation.

Peut-être avez-vous besoin d’une approche différente dans votre campagne post-achat, pour lancer une campagne de bienvenue ou commencer à segmenter et personnaliser de manière plus intelligente. Et si vous n’avez pas encore de campagne de panier abandonnée, créez-la maintenant.

Publicité sur les moteurs de recherche

Comme le marketing par e-mail, différentes boutiques de commerce électronique trouveront différentes stratégies qui leur conviennent sur Google Ads.

Si vous souhaitez améliorer vos performances Google Ads en 2020, vous devez créer, tester et optimiser trois choses:

Campagnes Google Shopping

Si vous n’utilisez pas les campagnes Google Shopping, commencez. Si vous avez des campagnes Google Shopping, mais que vous n’avez pas optimisé vos négatifs ou vos groupes de produits au cours du dernier mois, faites-le maintenant et chaque semaine à partir de maintenant. Si vous n’avez pas examiné votre utilisation des champs d’étiquettes personnalisées au cours des 12 derniers mois, il est temps de le faire également. Si vous ne savez pas de quoi je parle, parlez-en à une agence Google Ads.

Annonces de mots clés Google

Le nombre d’options que vous avez avec ces changements chaque année. Assurez-vous donc de savoir ce que vous utilisez, comment cela fonctionne pour vous et votre optimisation. Si vous ne vérifiez pas le compte chaque semaine, vous dépensez de l’argent, vous ne devriez pas l’être.

Des publics intégrés à votre parcours client

Chaque année, générer un retour positif de Google Ads devient plus difficile. L’une de mes façons préférées d’améliorer rapidement le retour sur investissement est de commencer à utiliser des audiences basées sur les relations des clients avec une entreprise.

Cela est possible car vous pouvez intégrer des listes de clients détenus dans vos plateformes de marketing CRM / e-mail avec vos comptes Google Ads (et Facebook Ads). Cela signifie que vous pouvez placer différentes annonces devant des acheteurs plutôt que des demandes de renseignements, et enchérir différemment sur différents mots clés pour chaque groupe.

Cela a le potentiel de prendre un compte publicitaire non performant et de le rentabiliser pour vous.

Annonces Facebook et Instagram

Une fois que vous avez maîtrisé les trois principales méthodes de marketing, il est temps d’examiner les autres options de marketing.

Vous seriez fou de ne pas tester les publicités Facebook et Instagram (toutes gérées via Facebook Ads). Les résultats de ceux-ci sont très impressionnants pour de nombreux détaillants, souvent au point qu’ils deviennent aussi importants que les principales méthodes de commercialisation.

Si vous n’avez pas encore essayé les publicités Facebook – alors elles devraient être la première chose sur votre liste de test en 2020. Cela ne signifie pas «booster les publications» – ce n’est pas une stratégie Facebook Ads.

Il est essentiel de cibler le public approprié. C’est donc là que vous devez commencer votre parcours d’optimisation.

Autres options

Bien que ce qui précède fonctionne pour presque tous les détaillants de commerce électronique, les autres options de marketing peuvent ou non fonctionner pour vous. Assurez-vous de faire quelques recherches avant d’investir massivement dans un test.

Voici trois autres méthodes de marketing que je considérerais pour toute liste de tests de marketing de commerce électronique pour 2020:

Notifications Web Push

Les clients s’inscrivent, puis vous pouvez leur envoyer des mini-notifications dans leur navigateur. Des messages marketing vraiment simples qui génèrent des résultats impressionnants.

Influenceurs

Le succès du marketing d’influence repose sur le micro-influenceur. Ils ont des volumes de followers plus faibles, mais des followers beaucoup plus passionnés et engagés. Travailler avec plusieurs micro-influenceurs vous offre beaucoup plus de possibilités d’améliorer les performances que de travailler avec un seul grand influenceur. Cela signifie également risquer beaucoup moins de budget. De nombreux magasins de commerce électronique trouvent d’excellents micro-influenceurs parmi leur propre clientèle.

Courrier direct

J’ai commencé ma carrière dans la vente au détail dans le secteur de la vente par correspondance, j’ai donc un grand espace dans mon cœur pour le publipostage. Mais ce n’est pas pourquoi je vous le recommande, je vous le recommande parce que les retours peuvent être phénoménaux.

Que vous testiez l’envoi d’une simple carte postale sur votre nouvelle saison ou que vous programmiez des envois envoyés aux gens en fonction de leurs actions, je pense que vous serez vraiment satisfait des résultats.

En 2020, les détaillants gagnants seront les entreprises qui connaissent à fond leurs principales méthodes de commercialisation et sont engagées dans leur optimisation continue.

Chloe Thomas est l’auteur de eCommerce Marketing: comment obtenir du trafic qui achète sur votre site Web et un hôte de podcast. Pour acheter son livre, cliquez ici

