COMMENTAIRE: Les détaillants doivent investir pour “entendre” leurs clients

Le plus grand groupe de personnes handicapées au Royaume-Uni a une perte auditive – au nombre de 12 millions.

Répondre aux besoins des clients en situation de handicap a été mis en avant avec l’avènement de Purple Tuesday, la journée annuelle de shopping accessible en novembre.

Cependant, plutôt que «accessible», pointant uniquement vers les personnes à mobilité réduite – le plus grand groupe de personnes handicapées au Royaume-Uni a une perte auditive. En fait, leur nombre vient de dépasser les 12 millions et avec une population vieillissante, ce chiffre continuera d’augmenter.

Une grande partie de la rue principale a investi dans des technologies d’assistance pour les clients malentendants, à savoir les boucles auditives, qui réduisent le bruit de fond gênant pour les clients portant des aides auditives.

Malgré cela, les clients ne peuvent pas supposer que chaque point de vente en a un installé, qu’ils sont en état de marche ou bien entretenus. Et les détaillants peuvent manquer des revenus indispensables si, en conséquence, l’expérience d’achat est trop difficile.

Le problème pour les clients

«Le plus grand groupe de personnes handicapées au Royaume-Uni a une perte auditive“

La conception moderne des magasins et l’emplacement urbain des magasins situés dans la rue signifie que le shopping peut être une expérience stressante et frustrante pour les personnes malentendantes. Les surfaces dures amplifient plutôt qu’absorbent le son et la circulation, les travaux routiers et la musique en magasin peuvent rendre pratiquement impossible pour les acheteurs de discerner la voix d’un membre du personnel. Les aides auditives amplifient tous les sons et sans technologie d’écoute assistée, les utilisateurs ont peu de chances d’obtenir le service client dont ils ont besoin.

Obligations des détaillants

La loi sur l’égalité de 2010 spécifie que les locaux doivent faire des «ajustements raisonnables» pour offrir un environnement accessible et fournir des «aides et services auxiliaires» aux personnes handicapées. Naturellement, le plus grand groupe de personnes handicapées devrait être inclus dans ce programme mais, étonnamment, ce n’est souvent pas le cas.

«Raisonnable» est un mot clé car ce que l’on peut attendre d’un magasin à grande surface de 100 000 pieds carrés sera très différent d’un dépanneur de 800 pieds carrés.

Les détaillants peuvent avoir le sentiment d’avoir satisfait à ces exigences en installant des boucles aux points de vente ou aux comptoirs de service. Cependant, sans signalisation pour informer les clients que la fourniture est là ou entretien régulier pour s’assurer que les boucles fonctionnent, les magasins ne respecteront pas leurs obligations légales.

Trop souvent, des rénovations ont lieu, l’équipement est endommagé ou retiré et l’accessibilité est perdue. Non seulement c’est un problème en termes de service client, mais cela pose également un problème de sécurité. Les boucles auditives sont un équipement essentiel en termes d’annonces d’urgence – par exemple dans l’ascenseur d’un grand magasin.

«Trop souvent, des rénovations ont lieu, l’équipement est endommagé ou retiré complètement et l’accessibilité est perdue»

Le personnel est au cœur des clients malentendants qui reçoivent un bon service, la formation est donc essentielle. Ils doivent savoir où se trouvent les boucles, ce qu’elles font pour les clients avec des aides auditives et comment elles doivent être utilisées.

La technologie

La technologie d’écoute assistée amplifie le son que les personnes malentendantes veulent entendre. La boucle la plus couramment utilisée est une boucle auditive ou «d’induction», qui permet aux porteurs d’aides auditives d’entendre clairement une source sonore lorsqu’ils commutent leur aide auditive sur la bobine téléphonique ou le mode «T». À un comptoir de service, cela impliquerait un petit microphone, une boucle de fil à travers laquelle passe la source sonore et un amplificateur.

Les boucles auditives peuvent transformer l’expérience du service client. Par exemple, commander un verre dans un café contre le bruit de la machine à café devient soudainement facile ou simplement entendre le montant requis par le caissier à un point de caisse.

Il y a aussi la question de la confidentialité à considérer. Les gens doivent entendre clairement à un comptoir de poste en magasin où ils peuvent discuter de leurs finances ou dans une pharmacie où les informations peuvent être personnellement sensibles.

De plus, les boucles auditives sont développées selon une norme internationale, donc peu importe d’où viennent les clients dans le monde, passer en position T sur leur aide auditive leur donnera accès à un son clair.

L’analyse de rentabilisation des boucles

«Les boucles auditives peuvent transformer l’expérience du service client»

La soi-disant «livre pourpre» est estimée à 249 milliards de livres sterling pour l’économie britannique. Pourtant, la rue principale a permis à 75% des personnes handicapées et de leurs familles de quitter une entreprise britannique en raison d’une mauvaise accessibilité ou d’un mauvais service client.

Les détaillants peuvent ne pas penser qu’ils ont suffisamment de clients souffrant de perte auditive pour justifier un investissement dans une boucle auditive, mais il est souvent difficile de savoir qui est ou n’est pas affecté par ce handicap caché. Et la législation stipule que les besoins des clients «potentiels» doivent être pris en compte.

Avoir une boucle en place, avec une signalisation claire, signifie que les clients peuvent accéder à la boucle sans avoir à divulguer leur perte auditive, ce qui permet une expérience d’achat simple et digne.

À une époque où les détaillants sont aux prises avec une fréquentation décroissante et une concurrence en ligne accrue, être en mesure d’offrir un excellent service client améliore à la fois la réputation et le potentiel de vente.

Andrew Thomas est le président du Comité international de l’audition et de l’International Hearing Aid Manufacturers Association

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette