Comparaison B-SUV, Renault Captur, Peugeot 2008 et Nissan Juke (Avec vidéo)

L’un des segments les plus populaires vient de recevoir le renouvellement de trois de ses chiffres. Il est temps de découvrir quel est le meilleur nouveau B-SUV sur le marché. Il est temps de comparer la Peugeot 2008, la Renault Captur et la Nissan Juke.

En peu de temps, le segment des B-SUV a gagné en popularité. Les raisons? Mode, taille, concept polyvalent, plus d’espace, plus de technologie … Au cours des six derniers mois, nous avons assisté à la rénovation de trois poids lourds de la catégorie. Tous les trois accumuleront de gros chiffres de vente. Renault Captur, Nissan Juke et Peugeot 2008 s’affrontent cette comparaison qui tentera d’élucider quel est le meilleur nouveau B-SUV que vous pouvez acheter. Prêt? Eh bien, il y a beaucoup à dire.

En quelques années, le segment des multisegments utilitaires n’a fait que croître. Tout a émergé de l’arrivée du premier Nissan Juke, et depuis lors, une sorte de frénésie commerciale a fait de lui l’un des segments les plus populaires du marché aujourd’hui, presque à égalité avec les VUS compacts. Et c’est en partie parce que leurs frères aînés ne sont plus si vieux, parce qu’avec le temps Les B-SUV ont considérablement augmenté en taille et sont devenus plus attrayants pour plus d’acheteurs ils n’ont pas à être ancrés dans des environnements urbains.

Nos trois rivaux ont des mesures très similaires et qui correspondent au segment qu’ils ciblent. Le plus grand des trois est 2008 avec 4,3 mètres de long, tandis que leurs rivaux restent à 8 et 9 centimètres en dessous de ce niveau. Cependant, 2008 est la plus étroite, bien que seulement deux centimètres de moins que le Juke, qui avec ses quatre-vingts mètres est le plus large de tous. Et encore une fois le Juke gagne pour ses mesures, dans ce cas de hauteur, où il atteint une hauteur de 1,6 mètres. Avantage que vous obtenez pour vos roues de 19 pouces.

À travers l’œil entre dans le B-SUV

L’image est un allié puissant. Les trois misent sur une image très caractéristique

Quant au design, nous avons deux modèles qui changent beaucoup et un autre qui ne fait pas grand chose. 2008 est la plus spectaculaire de toutes grâce à la nouvelle philosophie Peugeot. À l’avant, les feux de jour à LED à dents de sabre sont les plus marquants. Je dirais aussi que c’est le plus musclé des trois en raison du grand nombre de côtes et les angles qu’elle présente, en plus de la forme du capot si horizontale qu’elle est très différente de celle de ses rivales.

De là, nous sommes allés au moins changé des trois, le Captur. Renault a été fidèle à la philosophie de ne toucher à rien qui fonctionne et c’est pourquoi il s’est limité à rénover certains détails comme le phares avec le désormais célèbre C avec LED de jour et technologie Full LED en standard. On pourrait dire qu’il est le plus élégant de cette courte liste pour tout le nombre d’éléments chromés qu’il peut intégrer et pour une touche plus classique et moins nervurée. Un changement que nous avons déjà vu dans la Renault Clio.

Et quant au Juke, il faut dire que l’une des clés de sa première génération a été le design et que la même recette a été reprise par Nissan. Comme en 2008, beaucoup de choses ont changé par rapport à la génération précédente. Il est également curieux que les deux présentent des détails similaires tels que les feux de jour à LED séparés des phares principaux qui, contrairement à leurs collègues, ne peuvent pas inclure la technologie Full LED.

2008 gagne dans la section esthétique pour être la plus différente des autres

Si on jette un œil aux culs je dois avouer que c’est encore 2008 qui présente une touche différente. Ce n’est pas un arrière particulièrement spectaculaire mais il est très bien présenté. Beaucoup de surface vitrée, une grande porte et certains Phares à LED étroits encadrés dans une garniture noire brillante pour une touche de contraste. Grande est également un pare-chocs arrière qui dépasse beaucoup du hayon et nous présente deux sorties d’échappement authentiques intégrées dans des moulures décoratives assez grandes.

Bien que je dise avant que le plus nerveux des trois est 2008, l’arrière le plus tendu est celui du Juke. Les créateurs ont joué avec les lignes et créé un cul très musclé. Bonne surface vitrée et un hayon plus petit qui augmente la taille et la hauteur du pare-chocs arrière et crée la sensation d’être devant une voiture plus grosse qu’elle ne l’est vraiment. Soit dit en passant, le pare-chocs n’a aucune fuite, même pas faux. Pourquoi vous compliquer.

Et encore une fois, la plus élégante des trois est la Renault. L’avant du Captur n’a pas beaucoup changé mais l’arrière a. Le plus frappant sans aucun doute est la forme des feux arrière. Une forme en C qui encadre parfaitement la largeur de la voiture et génère également la sensation d’être devant une voiture plus large qu’elle ne l’est vraiment. Et encore une fois, les éléments chromés apportent cette touche raffinée et plus mature. C’est sans aucun doute le plus neutre de son style.

Le cul du Juke est la meilleure finition. Il ressemble à un VUS beaucoup plus gros qu’il ne l’est vraiment

Comme ce sont des B-SUV, tous les trois entrent dans le jeu de la carrosserie avec un toit contrasté. Aucun des trois ne l’amène en standard mais il le fait dans les finitions les plus élevées telles que les unités de cette comparaison. Là où ils montrent une bonne gamme, c’est dans la section personnalisation et combinaisons. Le Captur est le plus sorti à cet égard avec jusqu’à 90 combinaisons de couleurs différentes uniquement pour l’extérieur. Et le Juke, pour sa part, est celui qui peut avoir les plus gros pneus, atteignant 19 pouces lorsque leurs collègues restent à 18. En tant que bons SUV qui sont les trois, ils abusent des plastiques noirs à la fois dans les passages de roues et bas et pare-chocs.

Intérieurs de qualité et bien présentés

Comme nous l’avons déjà dit, les trois présentent une apparence extérieure très différente, et cela vaut également pour l’intérieur, où l’on voit trois personnalités très marquées. Dans le cas du Captur, nous avons un intérieur beaucoup mieux présenté que celui de son prédécesseur, quelque chose qui n’était pas très difficile à réaliser tout est dit en passant. Les matériaux sont bons, avec une sensation de qualité perçue très élevée sans pour autant atteindre la limite du luxe. Mieux que prévu pour un B-SUV.

La présentation des éléments est bonne. D’une part, l’instrumentation peut être analogique ou numérique avec un énorme écran de 10,2 pouces ou un écran de sept pouces, comme c’est le cas avec l’unité de test. Quant à l’écran central, il est le plus différent de par sa position verticale. Sa taille maximale peut aller jusqu’à 9,3 pouces. Il présente une bonne qualité d’image bien qu’il ait un peu de retard dans son fonctionnement. Mais la meilleure chose est que, même s’il possède de nombreux systèmes, tous ne fonctionnent pas à partir de celui-ci, car le climatiseur a son propre module séparé.

La Peugeot joue avec un intérieur de qualité. Bien que sa position de conduite le pénalise

En 2008, vous ne pouviez pas manquer le Peugeot i-Cockpit déjà traditionnel avec votre position de conduite la moins étrange. Il se caractérise par un très petit volant qui coûte à régler en hauteur. Si vous l’abaissez beaucoup, il est très bas, mais si vous le montez, la vision du tableau de bord vous couvrira, il est donc difficile de trouver la bonne position de conduite. Mais là où vous ne pouvez pas mettre de colle, c’est dans l’attrait de l’intérieur. Une cabine très bien finie en termes de matériaux qui donne une sensation de très haute qualité et légèrement supérieure à celle du Captur.

Le poste de conduite n’est pas le seul problème en 2008, tout comme son système multimédia. Tout est géré depuis l’écran central, et bien que nous ayons un accès rapide sur le clavier du bas, chaque fois que nous voulons changer quelque chose, nous devons aller à l’écran et ne pas tenir compte de la conduite. Ce que j’aime, c’est le tableau de bord numérique qui vient en standard de la finition Allure. Il a un schéma 3D et de nombreuses combinaisons d’informations possibles que nous pouvons gérer via le volant multifonction.

Galerie d’imagesVoir la galerie (151)

À première vue, le Juke est celui qui a un aspect plus attrayant, non pas tant pour la présentation que pour les matériaux. Dans cette finition, N-Design a un revêtement qui combine Alcantara, cuir et plastique. La qualité n’est pas mauvaise mais elle n’est pas comparable à celle de ses rivaux en raison de la sensation de fabrication. Malgré cela, il faut reconnaître que le changement apporté à cet égard est impressionnant. Bien que la limite soit également très basse.

Malheureusement, il faut dire que le Juke est le plus traditionnel des trois dans la façon dont il présente le tableau de bord. Nous avons un écran tactile jusqu’à 8 pouces sur le dessus pour ne pas négliger autant la conduite. Séparément, il y a aussi le module de climatisation, et contrairement à ses rivaux c’est le seul qui ne peut pas compter sur un combiné d’instruments 100% digital. Le plus que vous pouvez espérer est des instruments partiellement numérisés avec un panneau TFT de 7 pouces entre les deux cadrans analogiques.

Le Captur n’a pas un intérieur de la même qualité que le Peugeot, mais il ne nuit à rien du tout

Les B-SUV ont toujours été un peu insaisissables sur la technologie, mais les derniers modèles à arriver changent ce paysage. Nos trois modèles peuvent compter sur de nombreux gadgets et détails technologiques qui raviront les jeunes et moins jeunes acheteurs. Dans la section technologique, le mieux équipé est 2008 grâce au fait qu’il peut inclure certains systèmes que vos collègues ne peuvent en aucun cas faire, comme le siège conducteur avec fonction de massage. Bien sûr, ils ont tous une connectivité étendue pour les appareils mobiles, avec des connexions pour Android Auto et Apple CarPlay.

Mais si la Peugeot gagne en équipement perd en personnalisation. Dans ces sections, ils gagnent le Juke et surtout le Captur. Ce dernier est capable d’afficher 18 combinaisons différentes pour l’intérieur, mais pas dans tous les équipements. Si vous souhaitez en savoir beaucoup plus en détail sur l’équipement et la personnalisation, nous vous encourageons à lire les tests personnalisés correspondants pour chaque modèle. Nous y montrons même le moindre détail, également en vidéo. Ici, nous vous laissons les liens.

La taille n’est plus une excuse

Comme je l’ai dit Les B-SUV ont considérablement augmenté par rapport à leurs premières générations. Cela a ouvert la gamme de clients potentiels qui peuvent être attirés par ses formes et son habitabilité. De la première voiture d’un jeune acheteur à la seule voiture familiale d’un couple sans enfant en tant que deuxième voiture de la maison pour faire ces petites courses. Aujourd’hui, les utilisations possibles d’un B-SUV sont beaucoup plus importantes.

Juke et Captur utilisent la même plateforme. Et donc ils gagnent tous les deux de la place au dernier rang.

Le Juke sert d’exemple. Au moment de l’entrée, il n’y a pas de grandes difficultés car la ligne de toit ne dérange guère, bien qu’il soit vrai que je ne mesure que 1,75. Et une fois assis sur les sièges arrière, avec le siège conducteur adapté à ma position, nous avons, grâce à ses 2,63 mètres de bataille, un très bon espace pour les occupants des places arrière avec trois ou quatre doigts pour les genoux et un de plus pour la tête. Bien que les passagers les plus hauts ne se lâchent pas très.

2008 est la bataille la plus courte des trois empattements de 2,6 mètres. Mais cet inconvénient le résout assez bien et on peut dire que même s’il est le plus étroit des trois, il reste quelques ou trois orteils pour les jambes. Bien sûr, tant que le conducteur n’est pas grand. La hauteur est également bonne, et grâce à une surface vitrée plus grande, il n’y a pas autant de sensation de stress que chez les Japonais.

Le Juke et le Captur ont le même empattement. Pourquoi? Eh bien, parce qu’ils utilisent la même plate-formeà. Cela signifie que lorsqu’il s’agit d’espace dans la rangée arrière est très similaire à la Nissan. Bon trou pour les jambes et la tête bien que le banc soit légèrement plus haut. Quatre passagers pourront effectuer de longs trajets sans problème. Mais La Renault gagne en habitabilité non seulement à cause de l’espace, mais aussi parce que sa banquette arrière se déplace longitudinalement de 16 centimètres pour gagner ou soustraire du volume de coffre au détriment de l’espace pour les occupants.

Bien que le Captur soit plus polyvalent, le coffre de 2008 est le plus grand en position normale

Aucun des trois prétendants n’est destiné à déplacer cinq passagers pendant une longue période. L’espace aux épaules de la deuxième rangée est limité, tout comme la hauteur des sièges latéraux. Le plus recommandé est de les occuper avec un maximum de quatre voyageurs, mais si, par hasard, nous sommes obligés d’avoir un cinquième locataire, il vaut mieux faire de courts trajets. Dans ce cas, il n’y a pas de gagnant clair et le concours est très équilibré.

En termes de volume de chargement, les capacités nous donnent également matière à réflexion sur plusieurs utilisations différentes de l’un de ces B-SUV. Les trois se déplacent en nombre très similaire, bien que presque 2008 est le plus grand des trois avec un volume minimum de 434 litres de et 1 496 litres de capacité maximale. Ils sont suivis par Captur et Juke qui, surprise surprise, ont la même cylindrée. 422 litres de capacité minimale pour les deux, bien que le Captur, grâce à sa deuxième rangée mobile, puisse avoir 536 litres sans rabattre la deuxième rangée. Si nous le démontons, nous découvrons que le Juke est le plus petit des trois, avec 1088 litres contre les 1257 litres des Français.

Bas déplacement, la clé de l’offre mécanique

Quant à la partie mécanique, la plus courante aujourd’hui pour le segment B-SUV est de trouver des petits blocs à faible cylindrée et turbocompressés. Et c’est le cas de deux de nos membres. D’une part, nous avons Nissan Juke avec un moteur trois cylindres et un litre de cylindrée. Développe 117 chevaux et c’est actuellement la seule offre disponible car elle a été la dernière à arriver sur le marché. Ensuite, nous trouvons le Peugeot 2008 aussi avec un moteur trois cylindres1200 centimètres cubes et 130 chevaux. Et enfin, nous avons le plus discordant de tous. Le Capturer montre un moteur turbo quatre cylindres et 1,3 litre qui se développe 130 chevaux.

Le Juke est le moins technologique des trois. Par rapport à ses rivaux, c’est le plus analogique

Quant aux boîtes de vitesses, tous les modèles peuvent avoir des transmissions automatiques, comme la Juke et le Captur. Les deux s’emparent d’un boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports. Pour sa part, bien que nous le demandions automatiquement, notre 2008 monte une transmission manuelle à six vitesses. Sans aucun doute, les options automatiques sont les plus confortables mais elles représentent également une augmentation de prix importante comme nous le verrons plus loin. Et exclusivement, tous envoient la puissance du moteur aux roues avant sans possibilité de monter des systèmes de transmission intégrale.

Quels seront les meilleurs au volant?

Aujourd’hui, les marques sont très contrôlées et surveillées entre elles et il est difficile de trouver de grandes différences entre les modèles. Mais je dois dire que j’ai vite réalisé que Le Juke est celui avec la configuration la plus sportive. Bien que le châssis soit le même que celui du Captur, la configuration est très différente. La suspension est la plus dure des trois, ce qui limite le confort, ajoutant également la plus grande jante, mais permettant un meilleur contrôle dynamique. Aucun des trois modèles n’est spécialement conçu pour les grandes joies, mais sans aucun doute le Juke est le moins mal à l’aise dans ces domaines.

Bien qu’il ait la moindre puissance des trois, le moteur 1.0 DIG-T fonctionne assez bien. Ses 117 chevaux vont loin et c’est en partie parce que nous avons jusqu’à 200 Nm de couple. Les accélérations sont bonnes et nous n’aurons aucun problème à rejoindre une autoroute ou à dépasser sur des routes secondaires, même si nous devrons être prudents lorsque nous serons à pleine charge. Sa transmission automatique est bonne et suit le moteur. Bien qu’il soit difficile au démarrage, il est très bien présenté en utilisation régulière. Les seuls inconvénients du Juke que je mets dans le confort, mieux avec une jante légèrement plus petite, et aussi au sujet de bruit. C’est le moins isolé des trois et donc celui qui transmet le plus de bruit à l’habitacle.

Mécaniquement parlant, ils sont très similaires, mais en cours il y a des nuances qui les différencient

En 2008, au contraire, la sensation de confort est plus grande. Nous avons une cabine plus isolée et surtout un jeu de suspensions plus faible. Tout dans la voiture est conçu pour la rendre plus fluide et cela est particulièrement visible dans les courbes. Le roulis est beaucoup plus élevé que sur le Juke et donc dynamiquement parlant, 2008 est le pire de cette comparaison, quelque chose qui n’a pas beaucoup d’importance non plus car en réalité celui qui achète un B-SUV ne va pas non plus se concentrer sur cet aspect.

Malgré ses trois cylindres, le plus grand déplacement du PureTech lui permet d’être celui avec les meilleures fonctionnalités. De 0 à 100 en 8,9 secondes et une vitesse de pointe de 198 km / h. La vérité est qu’il faut reconnaître que PSA a fait du très bon travail avec ce moteur. Bien que les tricilíndricos présentent plusieurs inconvénients, le PureTech les camoufle assez bien, bien qu’il présente toujours un bruit quelque peu étrange dans les virages bas. La pénalité est dans le changement manuel, trop erratique et grossier dans son comportement, et dans une direction qui ne transmet absolument rien comment elle est aidée.

Mois après mois, le Captur est l’un des VUS les plus vendus sur le marché et c’est pour une raison, car est celui qui a le meilleur équilibre en tout. Dans leur comportement aussi. Bien qu’il possède le plus gros moteur de cette comparaison, il se trouve dans une position intermédiaire en termes de performances. Et c’est parce que la Renault est principalement engagée dans le confort, et en fait c’est la plus confortable des trois unités que nous avons ici. Tout vous encourage à conduire de manière détendue, et si par hasard nous accélérons Il n’est pas aussi agile que le Juke, malgré la même plate-forme, mais pas aussi doux que 2008. Donc, encore une fois, vous êtes au milieu.

Tous les trois ont atteint leur maturité. Aujourd’hui, ils sont utilisés pour presque tous les scénarios

Parce que le TCe a un cylindre plus le raffinement du moteur est plus grand. Il n’y a pas tellement de rugosité dans les virages bas et c’est aussi le plus silencieux. La boîte de vitesses optimise la qualité de roulement. C’est un double embrayage mais avec un toucher très doux mais un peu paresseux. Sans aucun doute, il est le plus concentré sur les voyages longs et tranquilles, où il se comporte aussi bien que si nous parlions d’un segment plus élevé. Les collez-vous? Eh bien, il n’y en a pas particulièrement grand, donc je peux facilement conclure en disant que lorsque vous conduisez Captur n’est pas le plus dynamique mais c’est le plus équilibré.

Renault, Nissan et Peugeot proposent différents programmes de conduite. En tout, nous avons un mode Sport qui en réalité n’affecte pas trop la conduite, car dans aucun d’entre eux, vous ne pouvez ajuster le réglage de la suspension. Dans tous les cas, le mode sport resserre la direction, rend la pédale d’accélérateur légèrement plus sensible, et dans le Juke et Captur rend la transmission automatique un peu plus agressive. Mais en général, la conduite reste la même pour les trois.

Dans la section consommation, les chiffres officiels nous indiquent que les trois font environ six litres en moyenne. Cependant dans nos tests le plus efficace a été le Captur avec une moyenne de 6,5 litres aux 100 kilomètres. Le Juke a suivi de près avec une moyenne finale de 6,6 litres et enfin 2008 avec un score final de 6,8 litres. La Renault remporte donc de justesse cette victoire, mais son moteur plus gros la rend plus stable sur tous les circuits. Au contraire les blocs de trois cylindres tirent leur consommation en milieu urbain, au-dessus même de 8 litres en moyenne.

Et le gagnant est? Il le mérite, le saut que le Captur a fait pour cette génération est énorme

Puisque nous parlons de dépenses, la question du prix est quelque chose de très important dans les B-SUV. Les marques ne sont pas seulement suivies au niveau mécanique et matériel, elles le font aussi dans les prix car elles savent qu’un euro au dessus ou un euro au dessous peuvent faire la différence entre signer une vente et ne pas le faire. Si vous regardez les prix de départ, il y a clairement un gagnant, et c’est le Renault Captur avec un prix initial de 14 779 euros pour la finition Life, bien que son équipement et son design laissent beaucoup à désirer. Ensuite, nous trouvons la Peugeot 2008 avec un prix de départ de 19 650 euros, et enfin le démarrage le plus cher, le Juke avec un minimum de 20 850 euros mais avec le meilleur équipement de base des trois.

Résultat équilibré mais avec un gagnant

Tout au long de cette comparaison, j’ai essayé de vous donner autant d’informations que possible afin que lorsque vous prenez une décision, vous ayez toutes les armes possibles en main. Pour ma part je dis au revoir en annonçant des résultats finaux très justes mais qui laissent un gagnant clair dans cette comparaison. Que le Renault Captur, non seulement pour être le moins cher, mais aussi le plus équilibré en tout. De son côté, la Peugeot 2008 fonde son pari sur l’esthétique et l’équipement, et enfin le Juke le fait sur une conduite plus dynamique. Maintenant, je vous donne le témoin, avec lequel des trois resteriez-vous?