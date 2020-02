Comparaison de la génération Y et de la génération Z: comment et ce qu’ils achètent

Comment ils gèrent leur argent et comment ils achètent i très jeune de moins de 18 ans (la soi-disant génération Z) et les milléniaux, ceux nés entre 1981 et 1996 est la question posée par le bureau de recherche HYPE, une solution de banque numérique qui fonctionne via une application mobile.

En comparant les données relatives à l’utilisation de Hype par plus de 70 000 clients de moins de 18 ans, la génération Z (HYPE donne la possibilité d’ouvrir un compte à partir de 12 ans), et plus de 500 000 appartenant à la génération Y (ou millénaire) la fréquence quotidienne de accès à l’application, soit 0,68 fois par jour pour les très jeunes de la génération Z et 0,57 fois pour les milléniaux.

Les très jeunes générations confirment – également en ce qui concerne les choixTous les articles d’utilisation de l’argent – cette tendance désormais acquise en ligne “, confirme Antonio Valitutti, Directeur Général d’HYPE “ou pour comprendre ses passions et ses relations quotidiennes dans le numérique”.

L’application est un outil utilisé en routine pour la gestion des revenus par la génération Y, qui l’utilise également pour le crédit de salaire (+ 214% du nombre de clients qui ont crédité leur salaire sur HYPE en 2019 par rapport à l’année) ci-dessus), qui, de la génération Z, qui, bien que n’ayant pas de revenu fixe, utilisent vraisemblablement l’application pour recevoir de l’argent de poche de leurs parents. 70% des moins de 18 ans utilisent également l’application pour recevoir régulièrement de l’argent.

Ce que vous achetez avec l’application

Les dépenses les plus fréquentes pour les moins de 18 ans et la génération Y sont faire du shopping dans les magasins de détail. Le poids spécifique important des achats liés à vêtements et accessoires, qui caractérise le plus le cluster Génération Z (11,8% des dépenses, contre 5,78% des Millennials).

En deuxième position, achats liés à l’alimentation, qui montrent une différence de comportement significative entre les générations: alors que les très jeunes de la génération Z montrent une plus grande propension à consommer de la nourriture en dehors du domicile (ils dépensent 8,71% dans les restaurants, 3,78% dans la restauration rapide), génération Y oui, il choisit de manière significative le Restauration (7,39% restaurants), mais équilibré par 6% des dépenses alimentaires des grands détaillants (la génération Z s’arrête à 3,43%).

L’une des fonctions les plus utilisées d’HYPE, qui ressort de l’analyse, est celle des Objectifs, la “tirelire virtuelle” qui permet de mettre progressivement de côté des figures destinées à un usage prédéfini. Si pour la génération Z, le principal objectif d’économies concerneachat de produits électroniques o logiciels, les Millennials sont davantage orientés vers la consommation «analogique», présentant comme principal poste d’économies la catégorie «Véhicules et transport“, Avec un poids relativement important également dans l’article”Voyage et vacances».