Compétences de vie

(Expansion) – Pour beaucoup, les années de vie les plus importantes et celles qui déterminent l’avenir personnel et professionnel sont celles qui se produisent avant l’âge de 25 ans. C’est un moment unique: vous avez beaucoup de temps pour vous, vous avez peu de besoins financiers, vous êtes en bonne santé et vous avez la liberté de prendre des décisions. Ce sont des moments idéaux pour étudier, “apprendre à apprendre”, se faire de grands amis et vivre des romances. C’est le moment de choisir ce qui vous intéresse et de vous impliquer dans des emplois qui vous aident à nourrir un avenir prometteur. C’est aussi le moment de tester les miels du succès et d’accepter les revers et les revers dans le cadre du processus d’acquisition des armes nécessaires à la vie.

Dans cet esprit, dans le contexte de COVID-19 et sachant que ces années se sont écoulées, je suggère de discuter ou de réfléchir sur cette liste d’actions qui, selon moi, augmenteront les chances de succès, personnelles et professionnelles – en particulier pour les jeunes. Les recommandations proviennent d’expériences personnelles, de recommandations d’amis, de lectures diverses et d’experts que je respecte. La meilleure chose est que, si vous suivez mes conseils, vous n’aurez pas à vous sacrifier en vous amusant et en étant avec des amis, tout en nourrissant des expériences qui vous serviront pour toujours. J’espère sincèrement que vous les trouverez utiles.1. Travaillez, même s’ils vous paient peu, dans un lieu reconnu dans le monde. En cela, restez au moins trois ans et avec votre empreinte mondiale, la qualité de votre entreprise, la technologie, le leadership, la culture, les valeurs et l’expérience, votre image et votre marque personnelle seront renforcées.2. Devenez bon dans un ou deux passe-temps, comme jouer d’un instrument, peindre ou dessiner, pratiquer un sport avec habileté, collectionner des objets ou plonger dans la littérature. Tout dans la vie ne devrait pas être ce que vous faites professionnellement, avec un passe-temps, vous pouvez équilibrer la famille, travailler et créer votre plate-forme pour un enrichissement personnel. Certaines compétences qui ont enrichi ma vie sont simples: apprendre des chansons complètes et les chanter avec intention; Jouez bien au backgammon ou cuisinez parfaitement votre plat préféré.

3. Apprenez au moins trois langues. L’anglais est le plus important de tous, vous devez le maîtriser: le parler et l’écrire à 100%. Une troisième langue vaut de l’or sur le marché du travail. Je recommande l’allemand ou le chinois mandarin car ces deux pays seront des leaders absolus pour les 50 prochaines années. Pour de nombreux recruteurs de talents, une troisième langue vaut plus qu’un diplôme universitaire.4. Communiquez habilement. Bien transmettre vos idées et vendre ce que vous pensez de manière claire et ordonnée est l’une des variables les plus importantes de votre développement personnel et professionnel. Entraînez-vous à faire des présentations professionnelles, rédigez des lettres bien structurées, apprenez à prendre des photos et des vidéos de qualité et, très important: ayez une bonne orthographe et une bonne syntaxe. De nombreux dirigeants de grandes entreprises estiment que le manque de bonne communication est le principal obstacle à la croissance. Master Office (Word, Excel, PowerPoint) ou similaire. Ajoutez un logiciel de manipulation graphique comme Photoshop ou iMovie et tous ceux qui vous aident à créer et à communiquer de manière puissante.5. Apprenez à connaître différents lieux et cultures. Pour accumuler des repères qui vous aident à comparer et à valoriser votre environnement, voyagez au cours de ces années autant que vous le pouvez, dans les endroits les plus contrastés possibles. Ils n’ont pas besoin d’être loin. L’important est la diversité culturelle, sociale et économique, je vous conseille de voyager avec pas plus de deux amis pour avoir la flexibilité de changer de plan et de le faire avec peu d’argent. La qualité des voyages se mesure en expériences et expériences accumulées; pas en nombre d’étoiles des hôtels où vous dormirez. Connaître votre pays est le meilleur début.

6. Partagez ce que vous savez et avez. Il est inutile d’ajouter des titres et des choses matérielles si nous ne partageons pas ce que nous accumulons avec des gens qui n’ont pas eu de chance, organisons un don de deux ou trois heures par semaine pour soutenir une organisation philanthropique et avons toujours la philosophie de partager tout ce que vous savez avec tout le monde. ceux qui sont intéressés, même s’il s’agit de compétition. Cette attitude rapporte toujours de grands fruits. Un de mes amis l’appelle «remplir le cochon de bon karma».7. Soyez bon envers les autres. Bien traiter les gens est un autre facteur clé de votre développement et de votre identité personnelle. Faites l’effort de la meilleure personne possible avec qui vous êtes en contact: amis, collègues, employés, supérieurs, malades et sans protection, de toutes conditions humaines. Ne remerciez jamais, demandez des choses s’il vous plaît, célébrez une réalisation personnelle ou autre, rendre visite à une personne malade et lui présenter ses condoléances. Au fil des ans, vous apprendrez à quel point les personnes proches avec lesquelles vous avez été généreux, respectueux et aimant seront importantes pour vous. Il ne suffit pas de bavarder: rien de tel que de visiter, d’étreindre et de parler sans hâte.8. Soyez en bonne santé. Votre corps est votre temple et il doit fonctionner de la meilleure façon, toute votre vie. Votre travail, votre famille, votre bonne humeur et votre qualité de vie en dépendent. Dormez au moins sept heures par jour, faites de l’exercice quatre à cinq fois par semaine, mangez sainement, surveillez votre poids et ajustez votre alimentation en fonction de votre profil génétique (cholestérol, sucre, thyroïde, peau, par exemple).

Si vous faites du sport, je recommande des compétitions régulières et je le fais en équipe. Ce sera idéal pour votre CV, pour faire preuve de discipline et de la capacité d’interagir avec les autres. La promotion de la santé vous amène à rencontrer des endroits mémorables et des gens comme vous, intéressés à prendre soin de vous.9. Cherchez des amis et construisez un réseau précieux. Avoir de bonnes amitiés durables sera votre meilleur atout. Les amis vous accompagneront dans les bons et les mauvais moments, pour vos changements, pour votre monde spirituel et émotionnel. Les amis que vous choisissez doivent être désintéressés de ce que vous avez et vous apprécier pour ce que vous êtes. Certains aiment avoir plusieurs groupes et d’autres aiment former un seul groupe. Les deux sont bons, bien que je recommande d’opter pour plusieurs groupes, en essayant d’avoir un groupe “principal” de 5 à 10 personnes, pour la vie. Cherchez des amis, écoutez-les, acceptez leurs critiques et aidez-les de toutes les manières possibles. Ils sont la chose la plus précieuse que vous aurez aujourd’hui et toujours.10. Définissez comment vous voulez vivre. Faites le calcul et décidez quoi étudier pour atteindre vos objectifs. Il est essentiel de lier votre passion professionnelle à la qualité de vie que vous souhaitez avoir. Toutes les carrières sont acceptables, mais pensez à ce dont le monde a vraiment besoin et où vous pouvez apporter votre talent.

Il existe de nombreuses professions à bas salaires, mais si l’une d’entre elles est votre passion, essayez de la maîtriser et soyez le meilleur possible dans ce domaine. Élaborez une stratégie financière pour atteindre votre objectif de revenu. Beaucoup vivent frustrés par l’incapacité d’avoir le niveau socio-économique qui a été fixé. L’antidote est lié aux compétences que vous avez vous-même construites dans le passé, au type d’emploi que vous avez planifié et à votre désir de croître dans une entreprise ou votre propre initiative commerciale. “Apprendre à apprendre” tout le temps et pour toujours; l’environnement est en constante évolution et il est essentiel d’accumuler de nouvelles compétences pour suivre le rythme. N’arrêtez jamais de suivre des cours (la grande majorité est gratuite!), D’aller à des conférences, d’avoir faim de rencontrer des gens intelligents et d’analyser ce que les dirigeants font pour réussir.11. Avoir une marque, une identité et une réputation. Tout ce que vous faites et publiez (privé ou public) peut faire l’objet d’une évaluation par l ‘”univers”: vos “amis”, vos employeurs, vos employeurs potentiels, les gouvernements, le Trésor, les services d’immigration, les clients ou les ennemis potentiels. Soyez responsable dans la façon dont vous gérez vos photos, vidéos, textes et e-mails. L’essentiel n’est pas de montrer des positions radicales ou des comportements associés aux conflits et à une faible empathie. N’acceptez personne sur vos réseaux sociaux: s’ils ont «beaucoup de file d’attente», le monde vous associera à eux. Votre image personnelle est plus importante que vous ne le pensez: pensez à ce que vous projetez lorsque vous vous habillez, marchez, parlez, parfumez-vous ou interagissez. Pensez toujours – sans être obsédé – quels attributs d’image vous voulez projeter et comment vous les construirez et les nourrirez continuellement. Votre réputation peut être détruite en cinq minutes et il est presque impossible de la changer. Le dicton le plus approprié pour ce point est: “devenir célèbre et aller dormir”.

12. Essayez d’être l’un des meilleurs au travail. Arrivez à l’heure, livrez ce qu’ils demandent au moment et dans le bon format; Sortez du travail après votre patron et conservez un emploi qui s’ajoute à vos études et reprenez, pendant au moins trois ans. Dites bonjour à votre arrivée, célébrez les anniversaires des autres et travaillez en équipe pour sortir au quotidien. Demandez, demandez et demandez; personne ne le prendra mal et au contraire: vous apprendrez et les gens apprécieront votre curiosité. Nos compétences expirent tout le temps et il est essentiel de consacrer du temps et des efforts à l’apprentissage continu de nouvelles choses utiles pour être pertinentes.Dans mon expérience personnelle en tant que patron, je distingue les gens par leur capacité d’autonomie (à quelle fréquence dois-je le superviser), pour la faim qu’ils doivent grandir (leur appétit d’apprendre, de remettre en question et de contester), leur désir de bien faire les choses du premier coup (qualité du travail) et leur attitude (sont-ils cool?, enrichissent-ils culture du travail?) Remarque: votre patron et votre environnement vous jugeront toujours. Je vous recommande de chercher des responsabilités au-dessus de ce que vous vous sentez capable de faire. Osez demander plus de tâches, demander des ressources et être un leader. Vous serez étonné de ce que vous pouvez réaliser. Enfin, ne demandez pas de vacances au-dessus de celles que vous obtenez.13. Ne tombez pas dans la tentation du médicament pour téléphone portable. Méfiez-vous de la connectivité 24/7, avec les téléphones portables, les jeux vidéo et l’évasion continue avec les séries télévisées. Les grandes entreprises de divertissement et de communication en savent plus sur nous que vous ne le pensez. Ils savent comment obtenir de l’argent de nous, nous distraire du sommeil, de la famille, des sports, des amis, de la bonne nourriture et du développement intellectuel.

La clé est de garder à l'esprit que les Big Tech (Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, etc.) cherchent indirectement à devenir nos seuls amis. Ne pensez pas qu'un semblable, un ami sur les réseaux sociaux ou un suiveur a à voir avec une relation vraie ou significative, nous sommes pertinents pour ce que nous sommes, pas pour notre réseau de contacts. Utilisez de manière positive l'énorme connectivité que nous avons et ne laissez pas cette connectivité vous contrôler.14. Mesurez votre force et vos efforts. Essayez d'être le meilleur possible sans que cela ne devienne une obsession. Évitez le stress à tout prix; dormir plus de sept heures par jour; planifiez judicieusement votre temps et apprenez à dire «non». N'acceptez pas de responsabilités impossibles ou de promesses inatteignables "fermes". Pour terminer, je vous laisse ces trois "mantras" pour atteindre le bonheur: 1) Soyez bon envers les autres2) Soyez honnête3) Faites toujours de votre mieux.

