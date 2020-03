Compétences requises pour un développeur Hadoop

Hadoop a été en demande au cours des deux dernières années, et beaucoup de gens souhaitent apprendre Hadoop car c’est l’une des carrières les plus lucratives et les plus gratifiantes avec de nombreuses opportunités de croissance. Mais il y a plusieurs questions que les gens ont à l’esprit lorsqu’ils se lancent dans une carrière de développeur Hadoop.

Dans cet article, nous vous expliquerons les différents aspects et compétences nécessaires pour devenir développeur Hadoop et pourquoi vous devriez suivre un cours de certification Hadoop. Mais d’abord, apprenons ce qu’est Hadoop? et qui est développeur Hadoop?

Qu’est-ce que Hadoop?

Hadoop est un framework open source qui vous permet de stocker des données et d’exécuter des applications. Il est utilisé pour gérer les grands ensembles de données distribués avec plusieurs langages de programmation.

Hadoop est composé de ces composants principaux: HDFS, Hadoop YARN et Hadoop MapReduce.

HDFS: Il vous permet de vider toutes les données, essentiellement une solution de stockage principale utilisée par les applications Hadoop.

Hadoop YARN: Il s’agit de la technologie de gestion des ressources et de planification des travaux dans le cadre open-source.

Carte HadoopRéduire: C’est un logiciel qui permet un traitement parallèle des données stockées dans HDFS.

Qu’est-ce qu’un développeur Hadoop?

Un développeur Hadoop est un professionnel qui est responsable de la programmation réelle des applications Hadoop. Le travail d’un développeur Hadoop est similaire à un développeur de logiciels, mais il est plus dans le développement d’applications et de systèmes Hadoop.

Un développeur Hadoop peut avoir plusieurs rôles et responsabilités en fonction de l’industrie et de la position dans cette organisation, certaines tâches pouvant être valables pour certaines industries, d’autres non. Cependant, l’une des principales responsabilités d’un développeur Hadoop est de s’approprier les données, car à moins qu’il ne soit au courant des données, il ne peut pas déterminer quelles informations significatives sont cachées dans les données.

Voici certaines des responsabilités d’un développeur Hadoop:

Responsable du développement, de la conception et de la documentation des applications HadoopInstaller, configurer et maintenir l’environnement HadoopÉcrire des scripts pig et des requêtes de rucheExécuter des workflowsPlanifier des travaux HadoopMaintenir la sécurité et la confidentialité des clusters HadoopGérer et déployer HBaseBuilding de nouveaux clusters HadoopCréation de tables Hive et attribution de schémasCréation de services Web hautes performances

Ce sont donc les responsabilités d’un développeur Hadoop, et vous en apprendrez plus une fois que vous aurez commencé votre carrière en tant que développeur Hadoop. Si vous êtes intéressé par les responsabilités professionnelles énumérées ci-dessus, il est temps pour vous de commencer à adopter les compétences Hadoop et de passer au cheminement de carrière Hadoop.

Compétences requises pour devenir développeur Hadoop

Alors maintenant que vous êtes conscient des responsabilités professionnelles d’un développeur Hadoop, il est temps pour vous de connaître les bonnes compétences pour devenir développeur Hadoop:

Doit avoir des connaissances sur HadoopAbility pour écrire du code fiable et performant Connaissance des langages de programmation comme Java, Node.js, OOPSBonne compréhension des structures, principes et théories des bases de donnéesCompétences analytiques et de résolution de problèmesExpérience en HiveQLConnaissance de Hive, Pig, HBase : Sqoop, FlumeConnaissance de base des outils ETL

Gazer ces compétences vous aidera à devenir un développeur Hadoop.

La demande de développeurs Hadoop est dans plusieurs domaines comme

FinanceCommerce de détailVoyagesSoins de santéPublicitéFabricationSoins de santéGouvernementTransportDivertissementSciences de la vieTélécommunicationsMédias

Il n’y a pas d’industrie spécifique pour les développeurs Hadoop, vous pouvez choisir l’une de ces industries en fonction de vos intérêts et vous pouvez facilement changer après quelques années d’expérience en tant que développeur Hadoop.

Rôles d’emploi Hadoop

Ce sont les différents rôles que l’on peut postuler après avoir acquis les compétences Hadoop.

Développeur Hadoop Architecte Hadoop Administrateur Hadoop Ingénieur Hadoop Développeur Big Data

Salaire Hadoop Developer

Lorsqu’il s’agit du secteur informatique, le salaire est toujours une préoccupation majeure. Selon 1 044 439 salaires soumis sur Glassdoor, le salaire moyen d’un développeur Hadoop est de 76 526 $ par an. Le salaire varie de 58 000 $ à 107 000 $, et le salaire augmente selon les connaissances et l’expertise que vous apportez à la table.

La prochaine étape: S’inscrire à un cours de certification Hadoop

Si vous êtes un passionné de Big Data et que vous attendez une carrière enrichissante, alors Hadoop Developer est la carrière la plus adaptée pour vous. La demande de développeurs Hadoop a augmenté au cours des dernières années, plusieurs industries se concentrant désormais sur le développement d’applications. et la gestion de grands ensembles de données. Il ouvre clairement une énorme opportunité de carrière pour les professionnels Hadoop qualifiés.

Vous pouvez commencer en suivant une formation de certification Hadoop qui vous donnera toutes les compétences pertinentes ainsi qu’une exposition pratique. Il existe des prestataires de formation fiables dont les cours sont organisés par des experts de l’industrie et ils ont également des laboratoires intégrés pour vous permettre de travailler avec les outils. Donc, si vous pensez que le Big Data Hadoop est la bonne carrière pour vous, alors il n’y a jamais eu de bon moment pour commencer avec Hadoop.