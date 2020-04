Comportements dangereux sur la route

Pour les personnes qui doivent encore partir pendant cette éventualité pour des raisons professionnelles, il est important de conserver de bonnes habitudes de conduite malgré la diminution des véhicules sur les routes et de ne jamais se faire confiance, car les accidents continuent de se produire. Que ce soit pour les opérateurs qui transportent des marchandises sur les routes du pays ou pour les voitures particulières, nous vous recommandons de mettre en œuvre des techniques de conduite défensive lors de vos déplacements sur autoroute.

Pour vous donner une idée des conséquences de la conduite sans précaution, en 2018, il y a eu 12 237 accidents et 2 994 décès sur différentes routes du territoire mexicain, selon l’Institut mexicain des transports dans son dernier annuaire statistique des accidents sur les routes fédérales.

Ces incidents peuvent résulter d’un comportement dangereux lors de la conduite sur l’autoroute, il est donc extrêmement important d’éviter toutes sortes de manœuvres qui risquent notre vie. En tant que pilote de rallye professionnel, je partage ces conseils qui font partie de la campagne Quálitas Road Behavior et qui vous aideront à toujours atteindre la ligne d’arrivée en toute sécurité.

Distracteurs: évite l’utilisation des téléphones portables, car c’est la principale distraction des conducteurs, causant 60% de tous les décès et surmontant les décès causés par la vitesse ou l’ivresse. De plus, selon CESVI, c’est l’une des infractions les plus fréquentes des conducteurs: on estime que 85% sont distraits par le téléphone portable.

Attention dans les courbes: Avant d’entrer dans une courbe, vous devez ralentir suffisamment pour éviter que l’inertie ne nous conduise hors de la route, en plus être doux avec le volant en évitant les réactions soudaines, avoir une distance prudente avec la voiture devant, ce qui nous permet de manœuvrer sans risques et ne freinez pas inutilement ou agressivement.

Un aspect très important dont nous devons tenir compte est le bon état de nos pneus et vérifier la pression en fonction du type de véhicule et de la charge transportée.

Comment passer: Faites-le toujours à gauche ou dans la voie à grande vitesse, sinon vous pourriez vous retrouver dans l’angle mort de la voiture devant vous ou en heurter une autre à une vitesse plus lente.

Plusieurs fois, si un conducteur voit que vous roulez à une vitesse plus élevée, il essaiera de se déplacer sur la voie de droite, donc si vous ne respectez pas le dépassement à gauche, vous pouvez créer de la confusion et un accident. N’oubliez pas de ne pas le faire lorsqu’il y a deux lignes continues sur le trottoir et sur une colonne vertébrale ou un angle mort.

Distance: la distance doit être respectée en respectant les conducteurs en avance, elle doit garantir un arrêt dans les délais compte tenu de la vitesse utilisée, de l’état de la route et de celle du véhicule lui-même. Il y a une règle simple qui s’applique pour y parvenir: si nous roulons à 90 km / h, le dernier chiffre est supprimé et multiplié par lui, laissant 9×9 = 81, ce sera donc 81 mètres qui doivent être éloignés de cette vitesse. Compte tenu du fait que la limite autoroutière est de 120 km / h, la distance que vous devez avoir est de 144 mètres, selon cette formule.

Excès de vitesse: Il est important de respecter la vitesse indiquée sur ces routes pour éviter une perte. On estime que jusqu’à 80% des conducteurs dépassent les limites indiquées lors de la conduite, selon l’OMS. De plus, la police fédérale assure que 53% des collisions sur les routes et les autoroutes sont dues à cette conduite.

Climat: Ce facteur influence les conditions routières, les pluies réduisent de 50% l’adhérence de notre voiture et peuvent également provoquer des inondations ou des flaques d’eau où la voiture peut s’adapter, cela peut provoquer un accident si vous conduisez à une vitesse inappropriée. L’humidité de la route est également un facteur dangereux, surtout si l’état de vos pneus n’est pas optimal, car il peut entraîner une perte d’adhérence et provoquer un dérapage. Je vous recommande de les vérifier avant de partir.

Incorporation à la route: Il est important d’attendre qu’une voiture ne vienne pas et de le faire dans la voie à basse vitesse en étant attentif aux véhicules qui sont en route, n’oubliez pas de ne pas le faire directement dans la voie haute, car cela vous prendra du temps pour atteindre la même vitesse que les autres et cela cela peut provoquer un accident. N’oubliez pas d’indiquer vos mouvements en utilisant les signaux directionnels pour changer de voie ou en passant.

Attention aux lumières: en faire bon usage, bien que les feux de route puissent être utilisés la nuit sur des routes sombres, sachez qu’ils peuvent également présenter un danger pour les tiers; Cela si nous sommes dans une section bidirectionnelle, car un éclairage direct vers l’autre conducteur peut provoquer une gêne, des reflets et une perte de contrôle. Assurez-vous de faire le changement de feux si un conducteur le demande et ainsi, vous éviterez un accident.

Chaussures adaptées: Je vous recommande de porter des chaussures confortables, cela vous donnera de la liberté dans vos mouvements. Évitez les chaussures qui compliquent la manipulation des pédales telles que les talons, les sandales et les bottes de campagne; Celles-ci, en raison de leur rigidité, vous empêchent de vous déplacer correctement et pourraient rester coincées et générer de l’instabilité. N’oubliez pas de conduire pieds nus, car votre pied peut glisser et provoquer des mouvements incorrects.

Conditions optimales: Enfin, n’oubliez pas de ne jamais conduire dans des situations qui mettent votre vie ou celle des autres en danger, de ne pas conduire si vous avez bu de l’alcool, consommé des drogues qui altèrent votre système nerveux ou si vous avez sommeil; vous pourriez vous exposer à un accident mortel.

Je recommande de prendre un bon repos avant de partir, car vos sens doivent être vigilants et, en cette période de contingence, ne prendre la route que si nécessaire.

