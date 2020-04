Comprendre la nouvelle loi sur le congé de maladie payé d’urgence et la loi sur le congé familial pour raison médicale

Les États-Unis La Division des salaires et des heures du ministère du Travail (WHD) a récemment annoncé sa première série de directives publiées pour fournir des informations aux employés et aux employeurs sur la façon dont chacun pourra profiter des protections et des secours offerts par la Families First Coronavirus Response Act (FFCRA) qui étendent la couverture en vertu des lois sur les congés de maladie payés et les congés médicaux pour raison familiale. Rejoignez-nous Mark Kohler et Mat Sorensen expliquent comment ces deux nouvelles lois affectent les employés et les employeurs.

Ce webinaire couvrira:

Jusqu’à 2 semaines de salaire pour les employés selon la situation et entièrement remboursées par le gouvernement

Comment puis-je bénéficier d’un congé de maladie si j’ai un emploi de jour et que je rencontre l’un des 6 motifs d’indemnisation?

Quelles sont les qualifications pour 12 semaines de congé familial pour raison médicale?

Combien suis-je payé pendant mon congé de maladie pour prendre soin d’un membre de la famille?

De plus, Mark et Mat répondront à vos questions sur ces sujets complexes.

