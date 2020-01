Comprendre les bases du trading du Forex à Hong Kong

Hong Kong fait partie des pôles financiers reconnus en Asie. L’indice de liberté économique lancé dans le pays en 1995 est depuis lors le leader mondial; célèbre pour offrir un haut niveau de liberté économique. L’économie basée sur les services dans le pays dépend en grande partie du commerce international et des finances.

Forex Trading à Hong Kong

Pour s’engager dans l’industrie du trading forex à Hong Kong, les traders doivent établir un courtier fiable en fonction de leurs besoins. L’un des facteurs les plus importants à considérer lors du choix d’un courtier forex est; si elles sont placées sous la supervision de la Hong Kong Securities and Futures Commission (HKSF).

Il s’agit d’une institution juridique indépendante qui évalue les marchés à terme et en valeurs mobilières du pays. La création de cette agence a été rendue nécessaire par le krach boursier survenu dans le pays en 1987.

Elle n’a cependant commencé à fonctionner qu’en 1989. L’agence est indépendante et chargée de surveiller les marchés de Hong Kong. Tous les courtiers de trading forex enregistrés auprès de cette agence doivent disposer de systèmes de contrôle et de comptabilité suffisants tout en conservant une part libérée et un capital liquide de 5 millions de dollars minimum.

La HKSF maintient une base de données de contrats à terme complets et d’intermédiaires forex influencés par la sécurité qui exécutent des affaires tous les jours à HK. les commerçants peuvent déterminer si un courtier est enregistré et réglementé par le registre public HKSF des personnes autorisées et des institutions enregistrées.

Commencer le Forex Trading à Hong Kong

Avec l’industrie du trading forex à Hong Kong en plein essor, de nombreux courtiers forex dans le pays opèrent sans surveillance. Les experts déconseillent de traiter avec des courtiers forex non réglementés. Il convient de mentionner que l’industrie des changes est décentralisée et non réglementée.

En conséquence, le marché diffère des autres marchés financiers tels que le marché boursier. De nombreux débutants dans l’industrie du trading forex échouent en raison de leur manque de préparation. Un bon courtier forex devrait vous fournir les ressources pédagogiques dont vous avez besoin pour faire des bénéfices sur le trading.

Compte démo

Pour vous familiariser avec le marché du trading forex, vous devez utiliser un compte de démonstration. De nombreux courtiers permettent à leurs clients d’utiliser un compte de démonstration et de s’exercer avec un compte de démonstration. Cela leur permet de fonctionner en utilisant la monnaie virtuelle sans risquer leur argent réel. Avec des connaissances suffisantes, les traders peuvent s’aventurer dans le trading actif. Voici les éléments dont vous devez tenir compte.

Comprenez vos besoins

Différents traders forex ont des besoins différents en fonction de leur niveau d’expertise commerciale et de leur compréhension du marché forex. Les traders expérimentés connaissent bien l’analyse fondamentale et technique. Vous pouvez facilement rechercher le courtier idéal qui offre les ressources dont vous avez besoin et qui est familier avec.

En tant que débutant, choisissez un courtier spécialisé dans la fourniture de ressources pédagogiques pour aider les traders à comprendre l’industrie du forex et le trading en général. Que vous soyez un commerçant chevronné ou que vous débutiez, vous pouvez facilement ouvrir un compte de démonstration à des fins de pratique. Avec un compte de démonstration, vous pouvez pratiquer et comprendre la pratique de réponse du courtier et le temps qu’il faut pour exécuter vos ordres.

Choisir un courtier

Lors du choix d’un courtier de trading forex à Hong Kong et dans d’autres parties du monde, il existe différents facteurs à considérer qui peuvent avoir un impact sur votre rentabilité. Vous devez les considérer avant de déposer votre argent durement gagné auprès du courtier. Ils incluent:

Plateforme d’échanges

De nombreux courtiers de trading forex ont leurs plateformes de trading propriétaires. Pourtant, certains d’entre eux proposeront d’autres plates-formes diverses aux clients. Les métiers doivent s’assurer que la plateforme de trading et les logiciels qu’ils choisissent intègrent; un fil d’actualité, un package d’évaluation technique et une interface personnalisable. Certaines plates-formes peuvent nécessiter une automatisation pour garantir que le logiciel peut s’échanger automatiquement.

Les autres facteurs à considérer incluent:

Réglementation des courtiers Le réseau de communication électrique ou teneur de marchéLevage et margeService client et spreads revendeurs

finalement

Le courtier forex que vous choisissez détermine si vous réussirez ou non le trading forex à Hong Kong. Tenez compte de vos besoins individuels avant de choisir votre courtier préféré à Hong Kong.